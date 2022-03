Setelah peluncuran kontrak yang ditingkatkan, pengguna dapat menarik LUSD mereka, stablecoin dari protokol yang dipatok USD tersebut, dari kontrak lama dan menyetorkannya kembali ke kontrak baru untuk penyeimbangan ulang yang lebih cepat. Liquity meroket sebagai hasilnya – dengan naik 36% hari ini.

Artikel ini memberikan informasi tentang apa itu Liquity, apakah itu investasi yang berharga, dan tempat terbaik untuk membeli Liquity jika Anda mau.

Karena LQTY adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli LQTY menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LQTY sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk LQTY.

Liquity adalah protokol peminjaman terdesentralisasi yang dibangun di atas Ethereum. Pemegang Ether dapat menarik pinjaman dalam bentuk token bawaan LQTY dengan penebusan yang disesuaikan secara algoritmik dan biaya penerbitan pinjaman.

Liquity membebankan biaya pinjaman satu kali yang ditentukan di awal dalam bentuk persentase dari jumlah yang ditarik. Jumlah tersebut bisa serendah 0,5%.

Pengguna dapat meminjam stablecoin LUSD tanpa bunga terhadap ETH mereka yang digunakan sebagai jaminan. Dengan demikian mereka dapat memperoleh pinjaman yang didukung ETH tanpa biaya berulang.

Liquity memiliki keunggulan dibandingkan protokol peminjaman terdesentralisasi lainnya karena tidak membebankan bunga variabel selama jangka waktu pinjaman. Tarif ini dapat berubah secara tiba-tiba dan tidak terduga.

Likuitas bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Menurut Tech News Leader, harga Liquity akan mencapai hampir dua kali lipat dalam setahun: dari saat ini $3,19 menjadi $6,09. Dalam 5 tahun, mereka memperkirakan Liquity akan bernilai $18,49, dan akan diperdagangkan seharga $116,32 satu dekade dari sekarang.

