Loopring naik 40,87% dalam 24 jam terakhir karena berita kemitraan dengan GameStop untuk pasar GameStop NFT. Loopring diperdagangkan seharga $ 1,17 pada saat penulisan.

Jika Anda tertarik dengan fiturnya unik dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli LRC, panduan ini cocok untuk Anda.

LRC adalah token kripto dari Loopring, protokol terbuka berbasis Ethereum yang ditujukan untuk membangun pertukaran kripto yang terdesentralisasi.

Loopring bermaksud untuk menyatukan pencocokan pesanan terpusat dengan penyelesaian pesanan pada blockchain yang terdesentralisasi menjadi solusi hybrid, sehingga akan memaksimalkan keduanya.

Loopring Protocol berupaya mengurangi atau menghilangkan inefisiensi DEX sambil mempertahankan keunggulannya. Protokol ini menyelesaikan perdagangan secara on-chain, tetapi mengelola pesanan secara terpusat.

Loopring juga menggabungkan beberapa pesanan ke dalam perdagangan yang berputar daripada mengizinkan secara ketat pasangan perdagangan satu banding satu. Dengan cara ini, protokol tersebut diperkirakan dapat meningkatkan likuiditas DEX sambil meningkatkan efisiensi eksekusi pesanan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Wallet Investor sangat bullish pada Loopring. Mereka memperkirakan peningkatan jangka panjang. Menurut mereka, 1 LRC akan diperdagangkan seharga $4,65 pada Maret 2027. Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +295,49%. Jika Anda menginvestasikan $100 di LRC sekarang, Anda mungkin memiliki $395,49 pada tahun 2027.

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022