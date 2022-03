Harga Compound (COMP) telah melonjak 10% hari ini pada saat mayoritas kripto bullish dengan koin seperti Bitcoin mencapai level tertinggi dalam tiga bulan.

Pada saat penulisan, Compound diperdagangkan seharga $143,91 naik 10,19% setelah turun sedikit dari harga tertinggi harian $148,10.

Tetapi mengapa harga koin ini meroket? Artikel ini berfokus pada faktor-faktor di balik reli Compound saat ini.

Singkatnya, Compound (COMP), adalah token bawaan Compound, protokol peminjaman DeFi di mana pengguna bisa mendapatkan pinjaman kripto atau mendapatkan bunga dengan menawarkan aset kripto mereka ke platform untuk dipinjamkan kepada orang lain.

Dua faktor utama yang dikaitkan dengan lonjakan harga koin Compound saat ini adalah pengumuman peningkatan protokol baru-baru ini dan tanggapan komunitas terhadap pengumuman tersebut.

Setelah menyadari bahwa program distribusi hadiahnya memiliki efek negatif pada harga COMP, platform tersebut telah melakukan peningkatan protokol yang akan membantu dalam pertumbuhan protokol alih-alih menjual hadiah tanpa harus menguntungkan pemegang token dan pengguna yang ada.

Program baru dimulai dengan mengurangi hadiah yang ada hingga setengahnya dan mungkin juga akan mengakhiri fitur farming COMP meskipun semua itu tergantung pada bagaimana suara masyarakat.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022