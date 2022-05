Pasar mata uang kripto telah kehilangan lebih dari $200 miliar selama beberapa hari terakhir.

Pasar mata uang kripto telah berada dalam tren bearish selama beberapa hari terakhir. Selama akhir pekan, valuasi pasar merosot lebih dari $200 miliar karena total kapitalisasi pasar kripto turun dari $1,7 triliun menjadi $1,5 triliun.

Dalam 24 jam terakhir, pasar telah turun hampir 4%. Bitcoin telah kehilangan level support utamanya di atas $35rb dan sekarang berjuang di sekitar $33rb. Hal tersebut bisa sejalan dengan penurunan lebih lanjut selama beberapa hari mendatang.

Ether juga telah turun di bawah level psikologis $2.500 dan penurunan lebih lanjut dapat membuat bull ETH dipaksa untuk mempertahankan posisi mereka di atas $2.000.

NEAR, token bawaan dari ekosistem NEAR, adalah koin dengan kinerja terbaik di antara 20 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dalam 24 jam terakhir. Koin tersebut telah naik lebih dari 7% selama periode tersebut.

Namun, tidak ada katalis besar di balik kinerja positif NEAR yang berkelanjutan. NEAR akan kesulitan untuk mempertahankan pergerakan bullish ini karena pasar yang lebih luas saat ini sedang bearish.

Level kunci untuk dipantau

Grafik 4 jam NEAR/USDT masih bearish meskipun saat ini kinerjanya terlihat positif. Namun, indikator teknis menunjukkan bahwa harga NEAR perlahan pulih.

Garis MACD berada di bawah zona netral karena NEAR telah berada dalam tren bearish dalam beberapa minggu terakhir. RSI 14 hari di angka 50 menunjukkan bahwa NEAR tidak lagi berada di wilayah oversold.

Pada waktu pers, NEAR diperdagangkan seharga $11,07 per koin. Jika reli berlanjut, NEAR bisa melonjak melewati titik resistance pertama di $12,40. Namun, level resistance kedua di $13.285 akan membatasi pergerakan ke atas lebih lanjut.

Dengan pasar yang lebih luas masih bearish, NEAR dapat membalikkan kenaikannya. NEAR dapat dipaksa untuk mempertahankan level support utama pertamanya di $9.046 sebelum akhir hari.