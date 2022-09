Microstrategy Memegang Hampir 1% dari Total Pasokan Bitcoin

Karena adopsi Bitcoin terus meningkat, perhatian telah beralih ke apa yang dipegang oleh perusahaan pada neraca mereka. Dilemparkan ke arus utama oleh pembelian profil tinggi Tesla tahun lalu, sejumlah perusahaan secara perlahan tapi pasti telah membeli Bitcoin dengan harapan harganya akan mengalami apresiasi dalam jangka panjang, serta memberikan manfaat diversifikasi.

Kami ingin menilai perusahaan publik mana yang memegang Bitcoin paling banyak, jadi kami membahas data.

Cari MicroStrategy di Wikipedia dan Anda akan melihat deskripsi perusahaan tersebut sebagai “intelijen bisnis, perangkat lunak seluler, dan layanan berbasis cloud“.

Pada kenyataannya, mereka adalah perusahaan induk Bitcoin.

Melihat neraca mereka, pendapatan mereka tahun lalu sebesar $510 juta. Sementara itu, mereka saat ini memegang lima kali lipat dari nilai tersebut – $2,5 miliar – di neraca mereka dalam bentuk Bitcoin, menyusul pembelian lain minggu ini sebesar 301 Bitcoin.

Co-founder Michael Saylor adalah orang yang mendorong visi tersebut, dan pemikirannya tentang Bitcoin terkadang hampir seperti ibadah keagamaan.

“Bitcoin adalah segerombolan lebah dunia maya yang melayani dewi kebijaksanaan, memakan api kebenaran, tumbuh semakin pintar secara eksponensial, lebih cepat, dan lebih kuat di balik dinding energi terenkripsi”.

Galaxy Digital Holdings berada di urutan berikutnya dalam klasemen, meskipun dengan kepemilikan hanya senilai $750 juta, kepemilikan mereka tiga kali lebih kecil dari MicroStrategy.

Masuk akal bagi perusahaan jasa keuangan untuk memiliki banyak Bitcoin – perusahaan ini berspesialisasi dalam aset digital yang berarti, tidak seperti MicroStrategy, bisnisnya terhubung dengan mata uang kripto terbesar di dunia.

Di tempat ketiga adalah Voyager Digital dengan Bitcoin senilai $232 juta.

Mungkin Voyager, lebih dari yang lain, melambangkan betapa buruknya pasar tahun ini untuk Bitcoin. Pemberi pinjaman kripto tersebut mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan Juli setelah krisis penularan menyebabkan gelombang penarikan yang tidak memiliki cukup likuiditas untuk dihargai.

Tesla mengejutkan pasar ketika membeli sekantong besar Bitcoin, senilai $ 1,5 miliar, tahun lalu. Namun, mereka mengumumkan dalam laporan triwulanan awal tahun ini bahwa mereka menjual 75% dari jumlah ini dan saat ini tumpukan Bitcoin mereka hanya bernilai $200 juta.

Ini hanya sekitar 0,05% dari total pasokan, sementara langkah untuk menjual awalnya didorong oleh masalah lingkungan di sekitar penambangan Bitcoin, yang jelas merupakan masalah pembuat mobil kendaraan listrik tersebut.

Bagaimanapun, Elon Musk mengatakan pada bulan Maret bahwa dia tidak akan secara pribadi menjual Bitcoin-nya (atau Ethereum atau Doge). Kemudian lagi, orang terkaya di dunia tersebut mengatakan banyak hal di Twitter, saya pikir itu adil untuk dikatakan.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022