Miliarder kripto, Mike Novogratz mengatakan pasar sekarang berada di wilayah bearish setelah aksi jual baru-baru ini.

Pada bulan Desember tahun lalu, CEO Galaxy Digital Mike Novogratz mengatakan Bitcoin perlu mempertahankan support di level $42.000 atau berisiko turun lebih jauh di bawah $40.000. Dalam prospek bullish untuk kripto, miliarder kripto tersebut mencatat bahwa penurunan akan menghadirkan peluang pembelian yang layak bagi investor institusi.

Minggu ini pasar kripto yang lebih luas telihat menuju tekanan jual pada ekuitas, dengan Bitcoin dan Ethereum turun di bawah level support utama.

Menurut Novogratz, saham yang jatuh telah memperburuk pandangan negatif di seluruh kripto dan penurunan yang terlihat di Nasdaq dan indeks saham lainnya berarti pasar sedang bearish.

Mengomentari prospek pasar kripto serta aksi jual di Wall Street, dia mencatat:

“ Indeks Russel menembus support utama dan roll over hari ini mengkonfirmasi bahwa support tersebut sudah terlewati. Pasar sekarang dalam kondisi bearish. Terdapat 1.2 triliun ekuitas buruk di pasar. Reli penjualan. Jangan membeli saat penurunan ini.”

Sebelumnya, ia telah menunjuk pada imbal hasil yang menurun dan penurunan umum di pasar obligasi serta kenaikan suku bunga yang akan datang sebagai berita buruk bagi Nasdaq dan mata uang kripto..

Namun, ia menyatakan bahwa pasar saham dan kripto akan tetap rentan terhadap penurunan lebih lanjut jika suku bunga naik. Baginya, tingkat bunga yang lebih tinggi akan membuat imbal hasil obligasi pemerintah melonjak menjadi 2%, menekan kripto dan saham lebih rendah.

Terlepas dari proyeksi ini, pimpinan Galaxy Digital tersebut percaya mata uang kripto berpeluang untuk bangkit dari posisi terendah baru-baru ini. Ia mencatat bahwa dunia kripto telah merasakan dampak negatifnya dan saat ini tampaknya siap untuk “sejumlah tekanan beli.”

Namun, ia memperingatkan kenaikan yang diperkirakan tersebut mungkin tidak akan terjadi kecuali pasar saham membendung penurunan yang terlihat tahun ini. Jika saham terus menyusut, Novogratz memperkirakan akan terjadi "masa sulit." Ia percaya bahwa skenario di mana pasar saham tenggelam lebih dalam akan membatasi potensi reli untuk kripto.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022