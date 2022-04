Pertukaran terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan tersebut secara resmi mendaftarkan MobileCoin (MOB) pada pukul 10:00 (UTC) hari ini, hanya 30 menit dari waktu publikasi! Pasangan perdagangan yang tersedia untuk koin ini adalah MOB/BTC, MOB/BUSD, dan MOB/USDT.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli MobileCoin, panduan ini cocok untuk Anda.

Jika Anda ingin segera memanfaatkan peluang ini, Anda harus membeli beberapa MOB sekarang sebelum perdagangannya dibuka di Binance. Setelah itu terjadi, harganya kemungkinan akan melonjak secara dramatis.

Bagaimana cara melakukannya?

FTX adalah pertukaran cryptocurrency yang dibangun oleh pedagang, untuk pedagang. FTX menawarkan produk-produk inovatif termasuk derivatif, opsi, produk volatilitas, dan token leveraged. Kami berusaha untuk mengembangkan platform yang cukup kuat untuk perusahaan perdagangan profesional dan cukup intuitif untuk pengguna pertama kali.

MobileCoin adalah mata uang kripto negatif karbon pertama. Ini dirancang untuk digunakan sebagai uang digital di ponsel Anda. MobileCoin Foundation mengoordinasikan dan mendorong komunitas pengembang global bekerja sama untuk bersama-sama menciptakan jaringan pembayaran terenkripsi yang paling sederhana.

Platform ini menawarkan pemulihan dompet yang mudah. Anda dapat memulihkan dompet jika kehilangan ponsel tanpa mempercayai penyedia layanan dengan kunci pribadi Anda.

Seluruh buku besarnya tidak dapat dilihat secara jelas, transaksi individu dilindungi secara kriptografis, dan jaringannya menggunakan fitur keamanan forward-secrecy (FS).

Sebagian besar transaksi membutuhkan waktu kurang dari sepuluh detik, sehingga pembayaran terjadi secara instan. Terakhir tetapi merupakan hal yang penting, platform ini ramah lingkungan, memberikan keamanan intuitif dalam skala besar tanpa pemborosan listrik.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari yang siap Anda korbankan.

Digital Coin Price memiliki pandangan bullish di MOB. MOB diperdagangkan lebih dari $5 pada saat penulisan. Prediksi mereka adalah sebagai berikut:

☄️@Mobilecoin and @Nexo to be listed on @Binance#Binance will list #MobileCoin $MOB and #Nexo $NEXO at 10:00 (UTC) on April 29.

👉 https://t.co/BHBqLRJQXl pic.twitter.com/mbCafimh72

— Cryptolaxy #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Cryptolaxy) April 29, 2022