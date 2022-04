Harga Near Protocol telah naik sejak 27 Februari dan tren bullish tampaknya mendapatkan momentum dari hari ke hari.

Pada saat penulisan, NEAR diperdagangkan pada $18,67, naik 22,72% dalam 24 jam terakhir. NEAR telah mencapai harga tertinggi harian $19,64 namun masih di bawah harga tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Januari tahun ini, yaitu sebesar $20,42.

Pada artikel ini, kita akan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan harga NEAR reli.

Near Protocol adalah blockchain yang dibangun oleh komunitas dan diluncurkan pada Mei 2022 dengan pengoperasian jaringan yang canggih dan kecepatan transaksi yang lebih cepat untuk menyelesaikan proses kemacetan yang dialami di ruang kripto.

NEAR adalah token bawaan dari Near Protocol.

Near Protocol menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake (PoS) yang memastikan blockchain menawarkan biaya transaksi rendah dan kecepatan transaksi tinggi.

Beberapa faktor telah berkontribusi terhadap kenaikan harga NEAR saat ini. Mari kita lihat beberapa faktor utamanya.

Sampai batas tertentu, kenaikan harga saat ini dapat dikaitkan dengan putaran pendanaan baru yang didapatkan NEAR Protocol sebesar $350 juta dari Dragon Capital, FXT Ventures, dan organisasi lain untuk memperluas ekosistemnya.

Pada bulan Januari, Near Protocol juga berhasil mengumpulkan $150 juta untuk tujuan yang sama.

Alasan lain untuk tren kenaikan ini adalah pengumuman oleh Barry Silbert, pendiri Digital Coin Group, bahwa NEAR akan menjadi kripto terbesar ketiga yang dimiliki oleh perusahaannya setelah Bitcoin dan Ethereum.

DCG's new third largest crypto holding is… $NEAR

Time for the big reveal…

Setelah buletin baru-baru ini dari swing trader, Zoran Cole, ada desas-desus bahwa NEAR Protocol berencana meluncurkan stablecoin bawaan, USN, yang merupakan alasan lain untuk tren kenaikannya.

Spekulasinya adalah bahwa USN akan menawarkan 20% APR yang mengarah ke peningkatan aktivitas DeFi yang berada di luar klaim Cole, namun, Decrypt belum menerima respons Near Protocol tentang keakuratan rumor ini. Mungkin, ini adalah alasan lain untuk tren kenaikannya.

Rumors currently surrounding the $NEAR Protocol:

• Coinbase listing in the next few months

• $USN launch – algo stablecoin similar to $UST

• 20% APR on $USN / stablecoins

What are your thoughts?

— jacobvan.xyz (@jacobavan_) April 7, 2022