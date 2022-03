NFT Disney Pixar Pals Terjual Habis Seharga $3,3 Juta

Koleksi NFT Disney Pixar Pals diluncurkan pada 13 Maret di pasar koleksi digital Veve, terjual habis dalam waktu 24 jam. Penggemar kripto membeli semua NFT sejumlah 54.995.

NFT terdiri dari momen kenangan dan karakter ikonik yang dibuat oleh Pixar Animation Studios. Contoh karakter NFT termasuk Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode, dan The House from Up.

Kotak Misteri

Pengguna mengumpulkan NFT mereka dari kotak misteri, artinya mereka membeli secara acak tanpa mengetahui apa yang mereka beli. Mereka hanya akan tahu apa yang mereka kumpulkan/beli setelah melakukan pembayaran.

Setiap NFT Pixar tersebut dijual seharga 60 permata (setara dengan $60).

Mengalikan jumlah barang koleksi dengan harga satuannya, diperkirakan nilai total semua NFT yang dibeli adalah sekitar $3,3 juta.

Beberapa jam setelah semua NFT yang dirilis tersebut terjual habis, item yang dijual para perilisan NFT Pixar tersebut terjual lebih dari 350 permata di pasar sekunder.

Pasar Veve NFT

Pertama, pasar Veve adalah produk dari blockchain ECOMI dengan token bawaan OMI.

NFT yang dirilis di pasar Veve NFT saat ini dicetak di blockchain GoChain, yang diklaim oleh pengembang tergolong cepat, ramah lingkungan, dan sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum (ETH).

NFT di Veve diperdagangkan menggunakan permata, yang merupakan token dalam aplikasi Veve. Permata dapat ditukar dengan aset digital dengan rasio 1:1 terhadap dolar. Saat ini, tidak mungkin untuk secara langsung mengonversi permata menjadi fiat tetapi kemungkinan untuk melakukannya masih dalam tahap pengujian.

Karena Veve adalah produk dari ECOMI Gems dan entah bagaimana terhubung ke token OMI. Setiap kali NFT dibeli menggunakan permata, 100% dari nilai yang setara dengna token OMI dibakar sementara NFT yang dibeli ditransfer ke akun pemilik baru.

Penting untuk dicatat bahwa token OMI dapat dikonversi menjadi permata tetapi permata tidak dapat diubah menjadi token OMI terutama karena hal itu akan mengurangi harga OMI.