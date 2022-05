Token Petoverse tersebut mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada 1 Mei dan iklannya ditayangkan di Etherscan, yang oleh tim platform dianggap sebagai kemajuan yang luar biasa dalam “kampanye pemasaran tanpa henti” mereka.

Sejak itu, PETO telah turun 10%.

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang PETO: apa itu PETO, apakah layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli PETO sekarang.

Karena PETO adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli PETO menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli PETO sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Pancakeswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk PETO.

Petoverse menyebut dirinya sebagai proyek metaverse pertama yang memberi penghargaan kepada pengguna dengan aset keuangan terdesentralisasi yang memiliki model bunga majemuk tetap yang berkelanjutan. Ini dimungkinkan melalui penggunaan protokol staking otomatis PETO.

Platform ini membuat terobosan melalui integrasi konsep MMORPG metaverse dengan protokol staking otomatis yang benar-benar unik.

Petoverse menjanjikan APY tetap setiap 15 menit. Portofolio pengguna memiliki potensi untuk tumbuh secara dramatis berkat sistem sederhana yang digunakan platform-nya: beli, simpan, hasilkan.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Digital Coin Price cukup bullish di PETO. Mereka membuat ramalan berikut:

