Web3 adalah industri yang terus berkembang dan pergerakan harga kripto cenderung mendukung proyek yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang cepat berubah. ETC adalah contoh klasik dari sebuah proyek yang tertinggal karena ketidakmampuannya untuk berkembang bersama industri lainnya, yang telah menghasilkan beberapa prediksi harga yang pesimistis untuk token Ethereum Classic.

Sebaliknya, blockchain Ethereum (ETH) terbaru terus berkembang. Ada beberapa perbedaan utama antara kedua rantai Ethereum tersebut, termasuk ETH yang menjadi rumah bagi proyek yang berkembang pesat seperti Metacade.

Apa itu Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) adalah mata uang kripto yang dibuat sebagai hasil dari fork (pemisahan) di blockchain Ethereum. Tidak seperti Ethereum (ETH), Ethereum Classic tidak mendukung penggunaan kontrak cerdas. Karena ETC bukan Turing Complete, pengembang tidak dapat membuat aplikasi terdesentralisasi (dApps) di blockchain Ethereum Classic dan ini selalu memberikan tekanan negatif pada prediksi harga Ethereum Classic.

Ethereum Classic sering disebut sebagai “rantai asli Ethereum” karena mempertahankan blockchain Ethereum asli. Setelah hard fork Ethereum pada Oktober 2016, Ethereum Classic disimpan secara online oleh node di seluruh dunia. Ini berarti bahwa pengguna kripto masih dapat melakukan transaksi di jaringan Ethereum Classic, meskipun Mainnet Ethereum bergerak ke arah yang berbeda selama 6 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Ethereum Mainnet telah beralih dari mekanisme konsensus Proof of Work ke Proof of Stake. Ini telah mengurangi biaya infrastruktur jaringan pendukung. Sementara ETH sekarang menjadi Proof of Stake, ETC tetap menjadi blockchain Proof of Work. Hasilnya adalah Ethereum Classic lebih lambat dan lebih mahal untuk dijalankan dengan waktu blok 14 detik dan biaya transaksi yang tinggi karena sistem penambangannya yang membutuhkan banyak energi.

Kurangnya pergerakan harga untuk ETC

Harga ETC saat ini adalah $25,19. Karena Ethereum Classic adalah rantai Ethereum tertua dan dibatasi oleh ketidakmampuannya untuk mendukung dApps, ia memiliki aktivitas transaksi yang jauh lebih rendah daripada Ethereum Mainnet. Dengan lebih sedikit orang yang membeli token tersebut, harga ETC sekarang hanya sebagian kecil dari ETH, dengan penilaian untuk prediksi harga Ethereum Classic yang buruk berasal dari analis yang melihat prospek jangka menengah hingga jangka panjangnya.

Meskipun demikian, kapitalisasi pasar Ethereum Classic lebih dari $3 miliar. Namun, kurangnya fungsionalitas rantai tersebut dalam dunia Web3 berarti memiliki potensi pertumbuhan yang lebih rendah untuk jangka panjang. Dalam mencoba memilih prediksi harga Ethereum Classic yang tepat, penting untuk memikirkan situasi dari perspektif pengembangan. Untuk pengembang yang ingin membangun layanan digital yang menarik menggunakan teknologi blockchain, Ethereum Classic bukanlah pilihan.

Hasil yang diharapkan adalah bahwa proyek-proyek baru yang dibangun di atas ETH akan terus mendapatkan nilai sementara prediksi harga Ethereum Classic menunjukkan bahwa ETC akan semakin tenggelam di masa depan. Semuanya bermuara pada utilitas.

Proyek Baru di Ekosistem ETH Menghasilkan Keuntungan Besar

Sementara pergerakan harga ETC membuatnya tidak banyak diinginkan karena kurangnya fungsionalitasnya, satu token yang terus mengesankan adalah Metacade . Dibangun menggunakan blockchain Ethereum terbaru, proyek ini menawarkan utilitas luas bagi pemegang kripto yang ingin memanfaatkan pengalaman pengguna Web3 secara maksimal.

Metacade bertujuan untuk mendukung perluasan GameFi sebagai sektor inti dari teknologi blockchain. Ini adalah inisiatif berbasis komunitas yang memberi penghargaan kepada pengguna asli kripto karena memberikan nilai bagi ekosistem, di antara sejumlah fitur menarik lainnya yang menarik minat secara luas.

Apa itu Metacade?

Metacade adalah platform game luas yang bertujuan untuk mendukung perluasan GameFi. Proyek Play-to-Earn merevolusi industri game, karena pemain mendapatkan imbalan finansial atas waktu yang mereka habiskan dalam game. Ini adalah alasan utama mengapa begitu banyak yang memperkirakan potensi pertumbuhan yang tinggi untuk sektor GameFi di tahun-tahun mendatang dan Metacade memposisikan dirinya sebagai pemain kunci.

Jutaan Orang Diperkirakan akan Bergabung dengan Metaverse

Ada banyak proyek P2E baru yang menarik yang sedang dikembangkan dan cakupan dari apa yang menjadi mungkin di metaverse terus diperluas. Saat teknologi blockchain menjadi semakin maju, dan dunia menjadi semakin digital, jutaan orang diperkirakan akan bergabung ke metaverse untuk menikmati game Play-to-Earn baru yang terpanas.

Mendukung Pengembang GameFi

Metacade mendukung perluasan ini secara langsung melalui program Metagrant-nya. Komunitas akan memutuskan proyek GameFi baru mana yang terdengar paling menjanjikan, dan memilih untuk menggunakan perbendaharaan Metacade untuk mendanai tim pengembangan secara langsung. Tujuan Metacade adalah mendorong pertumbuhan game Play-to-Earn. Untuk pengembang inovatif yang memiliki ide baru yang menarik, ini adalah layanan yang sangat berharga. Sebagai hasilnya, ekosistem Metacade dapat menjadi pusat kemajuan teknologi, mendorong batasan dan memastikan pasokan baru dari judul-judul keren.

Memberikan Hadiah pada Gamer Play-to-Earn

Selain mendukung pengembangan berkelanjutan dari game berbasis blockchain, Metacade menawarkan beberapa fitur unik untuk gamer P2E dalam lingkup metaverse-nya sendiri. Anggota aktif komunitas Metacade dapat memperoleh hadiah MCADE atas kontribusi mereka. Ini termasuk berbagi tips, trik, dan pengetahuan berguna tentang cara mengoptimalkan pengalaman bermain GameFi Anda.

Komunitas game adalah inti dari rencana Metacade untuk masa depan. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan para gamer berpengalaman dengan peluang Play-to-Earn terbaik, menciptakan arcade virtual di mana pengguna dapat berkolaborasi dan berbagi wawasan mereka. Kekuatan diberikan kembali ke komunitas, karena pemain dapat membagikan saran mereka dengan pengembang game secara langsung dan mendapatkan token MCADE dalam prosesnya.

MCADE vs ETC: Token Mana Yang Harus Anda Beli?

Sementara Ethereum Classic terus mempertahankan harganya di atas $20, investor lebih menyukai proyek yang mendukung ekosistem Web3, memberikan pandangan yang relatif negatif untuk prediksi harga Ethereum Classic.

Ethereum Mainnet, di sisi lain, tetap menjadi jaringan aplikasi terdesentralisasi yang paling banyak digunakan, dan orang-orang optimis tentang masa depan jangka panjang dApps itu sendiri. ETH memiliki harga yang jauh lebih baik daripada prediksi harga Ethereum Classic mana pun yang tersedia saat ini, dan untuk alasan yang bagus: proyeknya yang akan datang.

Contoh utama dari proyek berpotensi tinggi yang dibangun di Ethereum adalah Metacade. Dengan mendukung perluasan GameFi dan menawarkan keuntungan eksklusif kepada pemain P2E di dunia digital yang imersif, Metacade adalah pilihan yang menarik bagi investor kripto jangka panjang.

Pra penjualan MCADE dimulai dari $0,008 per token. Ini memiliki potensi jangka panjang yang tinggi, dan harga setiap token akan meningkat seiring kemajuannya melalui tahap pra penjualan. Sebaliknya, ETC terus mengalami pertumbuhan yang lambat, karena blockchain Ethereum terbaru menawarkan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik.

