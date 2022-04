ApeCoin, token dari pencipta BAYC, Yuga Labs, terus meningkat. Coinbase membuat film tentangnya dan beberapa hari yang lalu, operator ATM Bitcoin terkemuka di industri, Coin Cloud mengumumkan penambahan APE ke Coin Cloud Network.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli ApeCoin, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena APE adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli APE menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli APE sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk APE.

ApeCoin adalah token tata kelola dan utilitas ERC-20 yang digunakan dalam Ekosistem APE untuk memberdayakan dan mendorong pembangunan komunitas terdesentralisasi di garis depan web3.

Pemegang ApeCoin mengatur diri mereka sendiri melalui kerangka tata kelola terdesentralisasi yang mengendalikan ApeCoin DAO, dan memberikan suara tentang bagaimana dana ekosistem DAO ApeCoin harus digunakan. APE Foundation mengelola proposal yang disetujui oleh pemegang ApeCoin.

Pemegang token dapat berpartisipasi dalam ApeCoin DAO. APE adalah mata uang bersama dan terbuka yang dapat digunakan tanpa perantara terpusat. 62% dari semua ApeCoin dialokasikan ke dana ekosistem, yang akan mendukung inisiatif berbasis komunitas yang dipilih oleh anggota DAO ApeCoin.

Mempertimbangkan betapa sulitnya menghasilkan prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang Anda siap korbankan.

Menurut FX Street, tren kenaikan baru-baru ini memicu kenaikan lebih lanjut yang dapat mendorong APE ke level tertinggi sepanjang masa di $17,46.

Di sisi lain, penutupan candle tiga jam di bawah $9,64 akan menciptakan lower low dan membatalkan tesis bullish.

