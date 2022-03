Putaran pendanaan dipimpin bersama oleh a16z Andreessen Horowitz dan firma modal ventura besar Paradigm.

Optimisme, solusi penskalaan lapisan dua pada jaringan Ethereum, telah mendapatkan $150 juta dalam pendanaan Seri B, kata platform blockchain tersebu dalam pengumuman pada hari Kamis.

Investor kripto kelas berat Andreessen Horowitz (a16z) dan Paradigm memimpin putaran pembiayaan tersebut. Perusahaan menambahkan dalam rincian yang dibagikan melalui postingan Medium bahwa putaran pendanaan memembuat perusahaan blockchain tersebut mencapai valuasi $ 1,65 miliar.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022