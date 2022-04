Telegram Perkenalkan Pembayaran Kripto Menggunakan Toncoin

Telegram telah menambahkan fitur kripto baru yang memungkinkan penggunanya untuk saling mengirimkan Toncoin (token bawaan TON Foundation). Fitur ini sebanding dengan fitur pembayaran Bitcoin Twitter yang diperkenalkan pada September 2021 melalui fitur Tip Jar Twitter. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Twitter memilih untuk menggunakan Lightning Network dari Stripe untuk pembayaran kripto.

Untuk menggunakan fitur kripto baru, pengguna Telegram harus terlebih dahulu mengunduh dan menginstal bot dompet resmi Telegram yang memungkinkan mereka membeli mata uang kripto menggunakan kartu kredit, berdagang, atau bahkan mengirimnya ke dompet kripto lainnya.

Setelah menginstal bot dompet, pengguna dapat melanjutkan dan mengirim Bitcoin (BTC) atau Toncoin satu sama lain dengan mengklik tombol “Wallet” yang ada pada pesan langsung di aplikasi Telegram.

Toncoin adalah mata uang kripto bawaan dari TON Foundation, yang merupakan blockchain lapisan pertama terdesentralisasi yang dikembangkan oleh Telegram. Singkatnya, TON Foundation adalah proyek blockchain Telegram.

Setelah meluncurkan fitur pembayaran kripto Toncoin di Telegram, TON Foundation mengatakan melalui tweet bahwa orang tidak perlu lagi memasukkan alamat dompet kriptografi yang panjang saat mengirim dan menerima mata uang kripto dan kemudian menunggu konfirmasi.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022