Tempat membeli Polkadot, protokol dasar Web 3.0

Polkadot adalah mata uang kripto terbesar kesepuluh berdasarkan kapitalisasi pasar. Polkadot diperdagangkan pada harga $31,47 hari ini dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $1,75 miliar. Polkadot merupakan salah satu dari 10 besar kripto dengan kenaikan tertinggi dalam 24 jam terakhir di mana pertumbuhan nilainya sebesar 7,33% . Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin tahu lebih banyak tentang Polkadot, kami menulis panduan ini hanya untuk Anda.

Polkadot adalah protokol multi rantai sharding sumber terbuka yang menghubungkan dan mengamankan jaringan blockchain khusus, memfasilitasi transfer lintas-rantai dari data atau jenis aset apa pun, bukan hanya token, sehingga memungkinkan interoperabilitas antar blockchain. Polkadot dirancang untuk memberikan landasan bagi internet blockchain yang terdesentralisasi, juga dikenal sebagai Web3.

Polkadot dikenal sebagai meta-protocol layer-0 karena mendasari dan menggambarkan format untuk jaringan blockchain layer-1 yang dikenal sebagai parachain (rantai paralel). Sebagai sebuah meta-protocol, Polkadot juga mampu secara mandiri dan tanpa fork memperbarui basis kodenya sendiri melalui tata kelola on-chain sesuai dengan kehendak komunitas pemegang tokennya.

Polkadot menyediakan landasan untuk mendukung web yang terdesentralisasi, dikendalikan oleh penggunanya, dan untuk menyederhanakan pembuatan aplikasi, institusi, dan layanan baru.

Jangan pernah membuat keputusan investasi dengan mudah. Baca analisis dan prediksi harga serta pertimbangkan semua rekomendasi dengan hati-hati.

Prediksi pergerakan harga koin DOT dari Wallet Investor adalah bearish untuk jangka pendek, memprediksi bahwa harga bisa berada pada rata-rata $25,73 di awal tahun 2022. Rupanya, mereka salah. Melihat lebih jauh ke depan, mereka memperkirakan DOT akan naik menjadi $51.4 pada akhir 2022 dan $129 pada akhir 2025.

Prediksi Polkadot DigitalCoin memperkirakan bahwa harga koin dapat berada pada rata-rata $41,7 di tahun 2022 dan naik menjadi $43,6 pada tahun 2023 serta $52 pada tahun 2025. Pada tahun 2028, DigitalCoin memperkirakan DOT dapat diperdagangkan dengan harga rata-rata $114 dengan puncaknya pada $119, tulis Capital.

