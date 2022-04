Setelah memposting penjualan harian domain ENS di OpenSea yang historis, koin Ethereum Name Service naik lebih dari 20%.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jaringan dan koin ENS, termasuk apa itu ENS dan di mana harus membeli ENS.

Ethereum Name Service (ENS) adalah sistem penamaan terdistribusi, terbuka, dan dapat diperluas berdasarkan blockchain Ethereum. ENS mengubah alamat Ethereum yang dapat dibaca manusia menjadi kode alfanumerik yang dapat dibaca mesin.

Konversi terbalik — mengasosiasikan metadata dan alamat yang dapat dibaca mesin dengan alamat Ethereum yang dapat dibaca manusia — juga dimungkinkan.

Tujuan dari Ethereum Name Service adalah untuk membuat web berbasis Ethereum lebih mudah diakses dan dipahami oleh manusia, mirip dengan bagaimana DNS di internet membuatnya lebih mudah diakses.

Seperti DNS, ENS juga menggunakan sistem nama hierarki yang dipisahkan titik yang disebut domain dengan pemilik domain yang sepenuhnya mengendalikan subdomain mereka.

ENS dapat menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Price Prediction memperkirakan level harga maksimum $24,21 untuk ENS tahun ini dengan harga rata-rata $21. ENS akan diperdagangkan setidaknya $29,51 pada tahun 2023, di mana pada tahun tersebut, harganya bisa naik menjadi $35,40.

Analis juga memprediksi lintasan ke atas pada tahun 2024. 1 ENS akan bernilai setidaknya $42. ENS bisa mencapai $51,44 dengan harga rata-rata $ 43.

The ENS volcano has erupted!!! 🌋🌋🌋

Just plotted historical daily sales of ENS domains on OpenSea and I can’t believe my eyes!!!#ENS #ENSdomains #domains pic.twitter.com/M38fJ7fHNm

— 056.eth / 3210.eth / 2100.eth (@MattGarciaEth) April 27, 2022