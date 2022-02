Hari ini harga token UNUS SED LEO (LEO) melonjak 43% dan mencapai rekor tertingginya.

Pada saat artikel ini ditulis, LEO diperdagangkan pada $7.13.

LEO telah mencapai harga tertinggi harian $ 8,04 dan terendah harian $ 4,96 serta memiliki volume perdagangan $ 56.936.717, kapitalisasi pasar $ 6.803.494.168, dan persediaan yang beredar sebanyak 953.954.130 koin LEO.

Sekarang mari kita bahas lebih lanjut dan melihat apa sebenarnya LEO itu.

Sebelum membahas tren kenaikan token LEO saat ini, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu LEO dan bagaimana cara kerjanya.

Singkatnya, UNUS SED LEO adalah token utilitas yang digunakan di seluruh ekosistem iFinex. Nama ini berasal dari kutipan bahasa Latin di salah satu fabel Aesop. Ini memungkinkan pengguna Bitfinex menghemat uang untuk biaya perdagangan dan tingkat diskon tergantung pada berapa banyak LEO yang dimiliki trader Bitfinex di akun mereka.

UNUS SED LEO diluncurkan pada Mei 2019.

Kemarin Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa mereka telah menyita lebih dari $3,6 miliar BTC yang dicuri, di mana jumlah ini disesuaikan dengan nilai tukar saat ini.

Bitfinex telah kehilangan Bitcoin (BTC) senilai $70 juta dalam peretasan pada tahun 2016, mereka berjanji akan memulihkan dana yang hilang dan akan menggunakan 80% dari dana tersebut untuk membeli kembali dan membakar LEO. Para pejabat mencatat bahwa proses tersebut akan memakan waktu 18 bulan untuk kompensasi dan proses pengadilan akan dimulai dengan pengembalian dana kepada para korban.

Namun, para pejabat tidak mengungkapkan berapa lama proses ini akan berlangsung meskipun dari tren sebelumnya terbukti bahwa prosesnya dapat memakan waktu bertahun-tahun seperti dalam kasus peretasan Gox senilai $ 460 juta pada tahun 2013 dan para korban masih menunggu pengembalian uang mereka.

Kemarin, para investor 'bull' LEO mengabaikan semua tanda bahaya dan terus menaikkan tawaran mereka untuk token tersebut dengan harapan bahwa krisis pasokan yang akan datang akan membuat token ini lebih berharga. Selama ini harga LEO naik ke level tertinggi sepanjang masa di $8,144, namun turun ke level $7,04 di awal hari ini.

LEO memiliki pandangan yang beragam, karena Adam Cochran, mitra di perusahaan modal ventura aktivis Cinneamhain Ventures, mengidentifikasi tantangan yang sedang terjadi dalam reli harga LEO karena tidak semua dana yang dipulihkan akan melalui Bitfinex kecuali mereka milik pertukaran tersebut.

Ia mengatakan dalam tweet kemarin bahwa:

"Tentu saja mungkin ada beberapa struktur kesepakatan yang aneh, dengan token khusus yang dikeluarkan Bitfinex, di mana mereka pada dasarnya mengklaim bahwa mereka membeli kerugian dari pelanggan lain sehingga Bitcoin tersebut adalah milik mereka dan mereka dapat mengklaim semuanya, dan kemudian mendistribusikannya." Ia menambahkan bahwa ''Saya tidak akan membeli LEO sambil mengharapkan pembelian kembali yang cepat dari Bitfinex.''

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022