Het is een ongelooflijke tijd om te investeren in cryptocurrency, met veel analisten die beweren dat de bear market nu achter ons ligt en dat de cryptomarkt op weg is naar de volgende bullmarkt. Het identificeren van de beste projecten kan echter moeilijk zijn, dus kan het nuttig zijn om het sentiment van slimme beleggers goed in de gaten te houden om te begrijpen waar de kansen liggen.

Wat zijn de beste crypto’s die beleggers de grootste winsten bieden?

Verschillende factoren spelen een rol bij het potentiële succes van een cryptocurrency-project, en het lijdt geen twijfel dat de utility van het token en de kracht van de gemeenschap van vitaal belang zijn voor sterke vooruitzichten.

Dit zijn enkele van de projecten die volgens deskundigen allemaal een positieve prijsgroei zouden kunnen kennen in 2023 en daarna:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – Een revolutie in handelssignalen

Wat is AltSignals?

AltSignals verovert de beleggingswereld op stormachtige wijze. Het project is een zeldzame kans om te investeren in crypto tijdens de presale met veel gebruikers aan boord en een gevestigd product. AltSignals is misschien het best bekend voor zijn innovatieve AltAlgo™-product, dat handelaars in staat stelt een voorsprong te nemen op de concurrentie en heeft bijgedragen tot de 1.500 signalen die door AltSignals worden uitgezonden met een indrukwekkend 64% succesratio.

Het project kijkt nu naar de volgende fase van de ontwikkeling van geavanceerde signalen door het nieuwe ActualizeAI-product te bouwen – een AI-aangedreven volgende stap in innovatie die bijna garandeert dat het ongelooflijke succespercentages voor zijn gebruikers zal opleveren.

Niet alleen biedt het ASI-token houders de mogelijkheid van exclusieve toegang tot het ActualizeAI-product, waardoor een ongelooflijk voordeel ten opzichte van de concurrenten wordt gegarandeerd, maar houders kunnen ook lid worden van de besloten AI Members Club – waardoor ze toegang krijgen tot een reeks bredere voordelen en verdienmogelijkheden.

Waarom zou je investeren in crypto AltSignals?

AltSignals biedt ongelooflijke upside voor beleggers, met een gemeenschap van 50,000 gebruikers klaar en wachtend. Aangezien AltSignals ook een 4.9/5 Trustpilot rating heeft, is het moeilijk om de keerzijde van de investering te zien.

Naarmate de ontwikkeling van het product vordert, kunnen houders die vroeg instappen ook hun winst zien toenemen, met een waardestijging van de token gekoppeld aan toegang tot de allernieuwste handelssignalen.

Wat zijn de risico’s van investeren in AltSignals?

Er zijn weinig risico’s verbonden aan de ASI presale, hoewel de cryptomarkt als geheel zeer volatiel blijft, dus dit moet altijd in acht worden genomen voorafgaand aan het investeren in crypto.

Metacade – Een ongelooflijke arcade

Wat is Metacade?

Metacade is een innovatief nieuw project dat ambitieuze plannen heeft om ’s werelds grootste play-to-earn arcadehal te bouwen. Het ecosysteem van Metacade stelt gebruikers in staat om beloningen te verdienen voor gaming en bredere bijdragen aan het ecosysteem, wat de groei en retentie van gebruikers na verloop van tijd zou kunnen stimuleren.

Veel analisten uit de crypto-industrie geloven dat het een slimme strategische beslissing is om gebruikers in staat te stellen cryptobeloningen te verdienen, dus het is geen verrassing dat de play-to-earn-arcade van het project het een populaire keuze maakt voor de beste cryptocurrency om in te investeren.

Het project profiteert ook van het gebruik van de Ethereum blockchain, die veilig en betrouwbaar is.

Waarom zou je investeren in Metacade?

Het project blijkt een van de populairste crypto-voorverkopen te zijn, en de prijs van MCADE wordt door velen gezien als een enorme korting in vergelijking met het potentieel van het project. Vroege beleggers zouden al dit jaar veel koopdruk kunnen zien, vooral als de aantrekkingskracht van het verdienen van cryptobeloningen snel een grote gebruikersbasis opbouwt. Het is nu in de laatste fase van de voorverkoop, dus het is de laatste kans om te kopen voordat het op beurzen noteert.

Wat zijn de risico’s van investeren in Metacade?

Als cryptoproject opereert Metacade in een zeer volatiele markt, en net als andere cryptocurrencies moeten beleggers daar rekening mee houden voordat ze investeren.

Bitcoin – De marktleider

Wat is Bitcoin?

Bitcoin begon meer dan tien jaar geleden en heeft zijn positie als de meest populaire te kopen crypto verstevigd, dankzij een hoge mate van decentralisatie en het feit dat het als stabiel wordt beschouwd – althans in de cryptomarkt.

Velen geloven dat Bitcoin het potentieel heeft om fiatvaluta’s te vervangen, en dat soort reële waarde zou nodig zijn om een hoog niveau van groei in de bekende cryptocurrency te stimuleren.

Waarom zou je investeren in Bitcoin?

Hoewel de market cap van Bitcoin erg hoog is in vergelijking met de meeste projecten en zeker voor een digitale munt, is het misschien nog steeds de beste crypto om te kopen voor meer conservatieve cryptobeleggers. Als TradFi geld begint te bewegen naar cryptocurrency, is Bitcoin de waarschijnlijke bestemming voor een groot deel daarvan, en dus zou BTC nog steeds een aantal pittige prijsstijgingen kunnen zien in zijn toekomst.

Zelfs als Bitcoin fiatvaluta’s niet volledig vervangt, zou het in de toekomst ook een rol kunnen spelen als waardeopslag en inflatiehedge. Hoewel het token voor velen een langetermijninvestering blijft, bestaat er geen twijfel over dat de blockchain technologie die Bitcoin op gang heeft gebracht, een blijvertje is.

Wat zijn de risico’s van investeren in Bitcoin?

De cryptoruimte heeft zich sinds de release van Bitcoin sterk ontwikkeld. In sommige opzichten zijn projecten die functionaliteiten zoals smart contracts mogelijk maken, favoriet vanwege de ontwrichtende use cases die ze beschikbaar maken.

Shiba Inu – Een sterke gemeenschap die draait om utility

Wat is Shiba Inu?

Shiba Inu is een meme coin project dat Dogecoin sterk inspireerde en, zoals de meeste meme coins, begon met zeer weinig utility. Het project wist een grote en gepassioneerde gemeenschap op te bouwen en kon relatief effectief pivoteren naar DeFi, waardoor het SHIB token een niveau van utility kreeg dat het niet altijd bezat.

Waarom zou je investeren in Shiba Inu?

Het enthousiasme in de SHIB-gemeenschap, naast de toegankelijkheid van het merk, betekent dat Shiba Inu goed zou kunnen presteren als een project dat munt slaat uit de beperkte bekendheid van crypto beleggingsmogelijkheden en dient als instappunt voor degenen die de ruimte voor het eerst betreden.

Dit zou kunnen betekenen dat de prijs van SHIB nog enige weg te gaan heeft, op voorwaarde dat het zijn momentum kan behouden en nieuwe houders kan blijven aantrekken voor de DeFi use cases van het platform, zoals het verdienen van beloningen voor het verstrekken van liquiditeit op Shiba Swap.

Wat zijn de risico’s van investeren in Shiba Inu?

De marktkapitalisatie van het project is hoog, wat onvermijdelijk de stijgingen beperkt waarop de token kan handelen. Naarmate meer crypto-activa voortbouwen op overtuigende use cases, zullen velen zien dat andere utility-gebaseerde tokens meer waarde voor hun inleg bieden.

Chainlink – De echte wereld op de keten brengen

Wat is Chainlink?

Chainlink levert een breed scala aan Web3-diensten, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheid van hun project om off-chain data in smart contracts te brengen. Het project beschikt over een gedecentraliseerd oracle netwerk (DON) dat financiële prikkels gebruikt om de nauwkeurigheid van de aan zijn klanten verstrekte gegevens te garanderen. Daardoor beschikt het over de meeste partnerschappen van alle cryptoprojecten.

Chainlink heeft ook een gepassioneerde gemeenschap van houders die LINK al lang beschouwen als de beste cryptocurrency om in te investeren. Zij geloven dat Chainlink’s volgende focus, interoperabiliteit, de prijs van LINK omhoog zou kunnen zien schieten als het ook in de bedrijfsruimte wordt gebruikt.

Waarom zou je investeren in Chainlink?

Veel gedecentraliseerde toepassingen maken al gebruik van Chainlink-diensten, waardoor de native token LINK een populaire crypto-activa is voor nutsinvesteerders. Het token is geïmplementeerd op de Ethereum blockchain, maar is keten agnostisch, waardoor de adoptie breder wordt.

Veilige gegevens zijn een grote vereiste voor veel crypto projecten en vooral op gebieden als gedecentraliseerde financiën. Naarmate er meer gedecentraliseerde toepassingen online komen, zouden we kunnen zien dat er in de loop der tijd steeds meer slimme contracten toegang tot data nodig hebben via Chainlink.

Wat zijn de risico’s van investeren in Chainlink?

Chainlink is al erg bekend binnen de crypto ruimte, en hoewel het een kandidaat kan blijven voor beste crypto om te kopen, zou het meer bescheiden winsten kunnen presenteren dan die welke elders te vinden zijn.

The Graph – Indexering van blockchain gegevens

Wat is The Graph?

The Graph is een cryptoproject waarmee gebruikers blockchains kunnen bevragen voor hun gegevens, waardoor het mogelijk wordt use cases te bouwen die gegevens van blockchains nodig hebben zonder zelf dure nodes voor elke keten te hosten.

Het project gebruikt de GRT native token om verschillende rollen in het ecosysteem van The Graph te ondersteunen. Hoewel het blockchain technologie gebruikt, beschikt het ook over use cases die zelf geen gedecentraliseerde toepassingen binnen Web3 hoeven te zijn.

Veel beleggers zien The Graph als een belangrijk onderdeel van de toekomst van Web3, omdat blockchain technologie helpt bij het aansturen van een nieuwe reeks ervaringen op het web.

Waarom zou je investeren in The Graph?

Hoewel GRT aanzienlijk daalde tijdens de crypto winter, heeft het project veel utility doordat het gebruikers toegang geeft tot zoveel gegevens. De invoering van Web3 gaat langzaam maar zeker steeds sneller, en The Graph lijkt goed gepositioneerd om een groot deel van de datamarkt in handen te krijgen naarmate het jaar vordert.

Wat zijn de risico’s van investeren in The Graph?

De toepassing van blockchain technologie groeit, maar niet in sneltreinvaart. Het zal waarschijnlijk nog vele jaren duren voordat we de grote verschuiving van Web 2.0 zien, dus hoewel GRT aantrekkelijk is, wordt het zeker beschouwd als een langetermijninvestering door houders die het project goed begrijpen.

Ethereum – Het originele laag-1 protocol

Wat is Ethereum?

Ethereum is misschien het best bekend als de bedenker van slimme contracten en is enorm succesvol gebleken in het veroveren en behouden van een enorm stuk van de laag-1 markt die het heeft gecreëerd. Velen zien Ethereum als de beste crypto om te kopen vanwege zijn dominante positie, en gezien de ongelooflijke uptime die de blockchain heeft geleverd, zal hij moeilijk te verslaan zijn.

Veel crypto-activa zijn gebaseerd op de Ethereum-blockchain om te kunnen profiteren van zijn reputatie van veiligheid en betrouwbaarheid. Hoewel Ethereum niet wordt beschouwd als een digitale valuta in de zin van betalingen, begrijpen crypto liefhebbers dat het een enorm bereik heeft wat betreft het aantal industrieën dat het zou kunnen ontwrichten.

Waarom zou je investeren in Ethereum?

Het Ethereum ecosysteem is een zeer populaire keuze voor ontwikkelaars, en dat zou de komende jaren een hoog groeipercentage kunnen betekenen. De crypto winter deed weinig af aan het enthousiasme voor het Ethereum-netwerk, en we zouden kunnen zien dat de cryptocurrency-markt goed reageert op de bewegingen die Ethereum maakt na zijn recente overstap naar proof-of-stake.

Wat zijn de risico’s van investeren in Ethereum?

Ethereum had de reputatie van zeer hoge transactiekosten, en hoewel het project deze het afgelopen jaar heeft zien dalen, is er nog een lange weg te gaan voordat het op dat front kan concurreren met de Binance Smart Chain.

Dogecoin – De eerste meme munt

Wat is Dogecoin?

Dogecoin is een project dat Billy Markus in 2014 als grap begon. Van alle crypto projecten heeft Dogecoin een van de meest indrukwekkende reizen gemaakt, waarbij het dankzij de gepassioneerde gemeenschap in de buurt van de top van de cryptomarkt is gekomen.

De belangrijkste use case voor Dogecoin is als een alternatieve vorm van betaling, een digitale valuta vergelijkbaar met de belangrijkste use case voor Bitcoin en LTC (vaak beschouwd als het zilver voor het goud van Bitcoin).

Waarom zou je investeren in Dogecoin?

Dogecoin is misschien wel de meest populaire crypto om in te investeren voor nieuwkomers in crypto, en dat geeft het project een groot voordeel ten opzichte van meer technisch complexe en intimiderende projecten. De beste cryptocurrency projecten zijn degene die de grootste gebruikersbases hebben, en ondanks dat het een meme munt is, beschikt Dogecoin over lage transactiekosten en is het ongelooflijk bekend.

Wat zijn de risico’s van investeren in Dogecoin?

Dogecoin ziet zichzelf als de toekomst van het geld, maar of het het enorme aantal wereldwijde transacties aankan zonder een soort schaaloplossing is onwaarschijnlijk. Het heeft ook een zeer hoge market cap gezien het relatief lage niveau van adoptie van het project voor real-world use cases.

Binance Coin – Een populair gecentraliseerd ecosysteem

Wat is Binance Coin?

Binance is de grootste toegewijde cryptobeurs ter wereld, en zijn handelsvolume is iets waar een gedecentraliseerde cryptocurrency-beurs alleen maar van kan dromen. Binance is aanzienlijk uitgebreid buiten de beurs, inclusief zijn eigen blockchain – de Binance Smart Chain.

Binance biedt grote steun aan projecten die op de BSC worden gelanceerd, en veel beleggers geven de voorkeur aan het steunen van crypto-activa zoals Binance Coin, die hoge investeringen hebben, zelfs als ze decentralisatie missen.

Waarom zou je investeren in Binance Coin?

Binance biedt een omgeving met hoge doorvoer en lage kosten voor ontwikkelaars en zal waarschijnlijk een enorme groei blijven zien op het platform. Mocht de keten één of twee projecten met een hoog volume binnenhalen die mainstream gaan, dan zouden we de prijs van native token BNB aanzienlijk kunnen zien stijgen. BNB kan ook worden ingezet om beloningen te verdienen, waardoor het een van de beste crypto’s is om te kopen.

Wat zijn de risico’s van investeren in Binance Coin?

De dagen dat BNB tegen een enorme korting werd gekocht liggen achter ons, en het project heeft nu een zeer hoge market cap in vergelijking met vele anderen. Het vecht ook tegen de Ethereum blockchain, en als TradFi-beurzen in de komende jaren de ruimte betreden, kan Binance’s dominantie worden uitgedaagd.

Uniswap – Ethereum’s meest populaire gedecentraliseerde uitwisseling

Wat is Uniswap?

Uniswap is een gedecentraliseerde uitwisseling waarmee gebruikers cryptocurrency kunnen verhandelen op een vertrouwensloze manier. Het platform maakt het mogelijk om een enorme hoeveelheid crypto-activa te verhandelen en is een van de vroegste manieren om tokens voor nieuwe projecten te verwerven, omdat het slimme contracten gebruikt om de transacties uit te voeren.

Aangezien Uniswap is geïmplementeerd voor de Ethereum blockchain, profiteert het van de proof-of-stake consensus voor veiligheid, en de nauwe band met ETH, dat algemeen wordt beschouwd als een van de beste cryptoprojecten.

Waarom zou je investeren in Uniswap?

Het native token UNI wordt gebruikt om transacties te vergemakkelijken. Houders van UNI geloven dat de mogelijkheid om beloningen te verdienen door het verstrekken van liquiditeit het tot een van de beste crypto maakt. Als we een toename zien van de handel in projecten met een lage marktkapitalisatie, zou Uniswap de komende jaren kunnen blijven groeien.

Wat zijn de risico’s van investeren in Uniswap?

Naarmate meer en meer traditionele beurzen zich met crypto gaan bezighouden, zouden we kunnen zien dat veel van hen slimme contracten gebruiken om te proberen een deel van het handelsvolume in deze ruimte in te pikken. Uniswap is ook overgeleverd aan het marktaandeel van Ethereum en heeft al een market cap.

Cardano – Een alternatief huis voor gedecentraliseerde apps

Wat is Cardano?

Cardano is een ander proof-of-stake layer-1 protocol dat veel projecten heeft voortgebracht die op zijn blockchain bouwen. Van alle blockchain platforms heeft Cardano enkele van de meest fervente crypto beleggers in de ruimte, waarbij de crypto-industrie nog steeds niet zeker weet of Cardano betrouwbaar kan blijken (en met laag genoeg gasvergoedingen) om het op te nemen tegen het Ethereum-netwerk.

Het project gebruikt zijn cryptocurrency, ADA, om de gasvergoedingen op transacties te betalen, hoewel de huidige gasprijs op Cardano veel lager is dan die op ketens als Ethereum. Het project heeft ook bekendheid kunnen krijgen door zijn uitgesproken oprichter, Charles Hoskinson.

Waarom zou je investeren in Cardano?

Cardano heeft een grote ontwikkelingsgemeenschap, die projecten bouwt die in-game activa, echte beloningen, virtuele werelden en nog veel meer ondersteunen. De toegewijde gemeenschap betekent dat het momentum waarschijnlijk zal blijven, wat op termijn grote rendementen kan betekenen.

Wat zijn de risico’s van investeren in Cardano?

Of andere crypto’s betere laag-1 functionaliteit bieden is discutabel, maar Cardano heeft zelfs tijdens de huidige bearmarkt geworsteld met releases. Hoewel velen ADA beschouwen als een van de beste crypto’s om nu te kopen, zullen er waarschijnlijk andere digitale activa zijn die hogere beloningen kunnen opleveren, vooral als wordt geïnvesteerd in een hardware wallet voor de lange termijn.

Solana – Een VC-ondersteund laag-1 protocol

Wat is Solana?

Solana is een laag-1 protocolproject dat het token SOL gebruikt voor zijn vergoedingen, vergelijkbaar met andere cryptocurrencies. Het SOL-token kan ook fungeren als bestuurstoken, en Solana heeft partnerschappen gevormd met veel grote bedrijven.

Solana heeft een actieve ontwikkelingsgemeenschap gevormd, met projecten waarmee gebruikers virtuele stukken land kunnen kopen, beloningen voor mobiel gamen, en veel voor het verhandelen van cryptocurrencies. Ondanks enkele gecentraliseerde servers die het netwerk domineren, blijft het project erg populair bij blockchainpuristen.

Waarom zou je investeren in Solana?

SOL is een crypto token dat prijsbeweging ziet op basis van de activiteit op zijn netwerk. Met menig presale op het platform zou de native cryptocurrency SOL een boost kunnen vangen van een succesvol project dat op de keten wordt gelanceerd.

De cryptocurrency markten kunnen moeilijk te voorspellen zijn. Toch is SOL zeker een digitaal activum dat echt utility zou kunnen bieden als use cases zoals tokenization worden opgepikt op het platform. Veel andere crypto-activa in de cryptocurrency-ruimte zijn gebouwd op of geïntegreerd met het Solana-netwerk.

Wat zijn de risico’s van investeren in Solana?

SOL is een populaire munt, en hoewel velen denken dat het een enorm potentieel zou kunnen hebben, heeft het een veel hogere market cap dan veel andere munten. Met SOL op alle gecentraliseerde beurzen en de meeste crypto portefeuilles van beleggers, zouden sommigen kunnen stellen dat het al op een eerlijke marktwaarde staat. Zijn waardering in vergelijking met vroege projecten sluit het uit van de grootste stijgers.

Wat is de beste crypto om nu te kopen?

Iedereen kan zien dat er op dit moment veel interessante mogelijkheden zijn voor beleggers, maar het is moeilijk om AltSignals te zien als een ongelooflijke investering die voorbestemd lijkt voor het grote werk.

Hoe lang het zal duren voordat de token een enorme prijsstijging zal kennen, valt nog te bezien. De meeste beleggers zouden niet verbaasd zijn om dit jaar ongelooflijke rendementen te zien als meer van de markt zich de enorme kans realiseert.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto (FAQ’s)

Wat zijn cryptocurrencies?

Een cryptocurrency is een reeks digitale of virtuele tokens die cryptografie gebruiken voor beveiliging en onafhankelijk van enige centrale autoriteit opereren. Ze zijn gedecentraliseerd, wat betekent dat ze niet worden gecontroleerd door overheden of financiële instellingen, en zijn meestal gebaseerd op een peer-to-peer blockchain-netwerk.

Cryptocurrencies bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele fiatvaluta’s, zoals lagere transactiekosten, snellere overdrachtstijden en meer privacy. Ze zorgen ook voor meer financiële inclusie, waardoor mensen zonder toegang tot traditionele bankdiensten kunnen deelnemen aan de wereldeconomie.

Hoewel de cryptomarkt extreme volatiliteit kent en niet zonder risico’s is, heeft het potentieel voor aanzienlijke rendementen investeerders en handelaren wereldwijd aangetrokken. Naarmate cryptocurrencies evolueren en meer ingang vinden, zijn ze klaar om een revolutie teweeg te brengen in hoe we denken over geld en financiële transacties.

Wat is een crypto-presale?

Een crypto-presale is een fondsenwervend evenement waarbij investeerders tokens of munten van een nieuw cryptocurrency-project kunnen kopen voordat het officieel wordt gelanceerd. Dit wordt meestal gedaan om geld in te zamelen voor ontwikkeling, marketing en andere uitgaven in verband met de lancering van de cryptocurrency.

Tijdens een presale worden de tokens meestal met korting verkocht aan vroege investeerders. Het idee is om investeerders te stimuleren vroeg in het project te investeren, met de verwachting dat de waarde van de tokens of munten in de toekomst zal stijgen.

Crypto presales worden vaak gezien als een manier voor investeerders om op de begane grond van een potentieel veelbelovend project in te stappen, maar ze kunnen ook riskant zijn. Zoals bij elke investering is er geen garantie op rendement, en investeerders moeten hun due diligence doen voordat ze deelnemen aan een presale.

Welke crypto zal exploderen in 2023?

Veel projecten zouden goed kunnen presteren in 2023, hoewel veel analisten die belast zijn met het vinden van de beste crypto’s om te kopen, terugkeren naar AltSignals als een fantastische kans op grote rendementen.

Welke crypto te kopen vandaag voor de korte termijn?

De beste crypto voor winsten op korte termijn is moeilijk te identificeren, maar het kiezen van een crypto om in te investeren voor winsten in 2023 hangt af van het project momentum dit jaar. AltSignals zou het goed kunnen doen op zowel de korte als de lange termijn door zijn actieve gebruikersbasis, en de lage market cap maakt het een sterke keuze voor grote winsten.

Welke crypto moet je nu kopen voor de lange termijn?

Andere projecten die goed zouden kunnen presteren op de cryptocurrency markt zijn onder andere Metacade, omdat play-to-earn een enorme groeimarkt zal zijn en een van de beste crypto’s zou kunnen zijn om te kopen voor lange termijn rendement als zijn play-to-earn arcade een grote gebruikersbasis kan opbouwen.

Welke crypto heeft het meeste potentieel?

Als veel beleggers aan cryptocurrency denken, denken ze aan de crypto-activa Bitcoin. Maar met slimme contracten zoals in het ecosysteem van ethereum die gedecentraliseerde financiering mogelijk maken, hebben veel projecten een groot potentieel. Projecten gebouwd op proof-of-stake ketens worden beschouwd als verstandige investeringen, en een lage marktkapitalisatie is noodzakelijk voor grote rendementen.

Wat is de beste cryptocurrency om te investeren in 2023?

De beste crypto om te kopen in 2023 zal waarschijnlijk een lage marktkapitalisatie hebben, en alle beste cryptocurrency projecten hebben veel utility nodig. Dit maakt de beste crypto om in te investeren eerder een early-stage project zoals AltSignals dan een high market cap project zoals Bitcoin.

Zijn er cryptocurrencies ETF’s (Exchange Traded Funds)?

Er is een groeiend aantal cryptocurrency ETF’s, hoewel ze in vergelijking met de beste crypto’s om te kopen op de markt waarschijnlijk een bescheidener rendement bieden. Voor conservatieve beleggers die zich meer op hun gemak voelen bij een digitaal activum als Bitcoin dan bij projecten in gedecentraliseerde financiën en andere cryptocurrency use cases, zouden ETF’s een goede optie kunnen zijn.

