De top 12 beste crypto voor de lange termijn die de komende jaren enorme winsten zullen boeken

Cryptocurrency is de meest winstgevende activaklasse in de geschiedenis, en daarom zijn zoveel investeerders voortdurend op zoek naar de beste opties voor winst op lange termijn. Hoewel er inherente risico’s verbonden zijn aan investeren in crypto, zijn er talloze geweldige opties, aangezien enkele van de beste crypto’s om op de lange termijn in te investeren, zeer innovatieve technologieën zijn.

Daarom bespreken we hier 12 van de beste opties in 2023 om te investeren in crypto voor de lange termijn:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. Altsignals (ASI)

Wat is ASI?

AltSignals is een zeer succesvolle online trading community die sinds 2017 winstgevende handelsstrategieën deelt. Het platform heeft AltAlgo™ uitgebracht, een algoritmisch handelsprotocol dat vele daghandelaren heeft geholpen om de waarde van hun portefeuille te vertienvoudigen in 19 van de 32 geregistreerde maanden.

AltSignals lanceert nu een nieuwe en verbeterde trading stack genaamd ActualizeAI, en het nieuwe ASI-token is ontworpen om deze ontwikkeling een boost te geven. ActualizeAI combineert machine learning met natuurlijke taalverwerking (NLP) om een groot aantal prijsindicatoren tegelijkertijd te analyseren. Omdat het wordt aangedreven door AI, ontwikkelt en verbetert het voortdurend, waardoor het in de loop van de tijd steeds nauwkeuriger trading signals kan leveren.

Het ASI-token kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot zowel ActualizeAI als ActualizeAI Club. ActualizeAI Club biedt nog meer voordelen voor de AltSignals community, waaronder toegang tot openbare en particuliere token sales voor nieuwe cryptocurrencies, toegang tot trading toernooien waar deelnemers crypto beloningen kunnen verdienen en nog veel meer.

AltSignals helpt iedereen om de leercurve te minimaliseren tijdens het traden op de crypto markten. Aangezien de cryptocurrency markt een zeer volatiele activaklasse is, kan dit beleggers zowel tijd als geld besparen. De winstgevende handelstools die door het platform worden vrijgegeven, kunnen ook deskundige handelaren helpen om hun rendementspotentieel te maximaliseren, aangezien de ActualizeAI-stack een secundair advies zal geven door meer gegevens te analyseren dan een enkele persoon kan.

Waarom zou je ASI kopen?

Het AltSignals platform loopt voorop in de ontwikkeling van op blockchain gebaseerde AI . De trading tools die in het verleden door het platform zijn uitgebracht, hebben een zeer nauwkeurig slagingspercentage gehad en het lijkt er nu op dat dit nog verder zal groeien.

De presale van ASI-tokens zou de perfecte gelegenheid kunnen zijn voor slimme beleggers die investeren in crypto om betrokken te raken bij een veelbelovend nieuw token dat nu nog in de kinderschoenen staat. Deze kansen leveren investeerders vaak substantiële opbrengsten op.

Presale prijzen voor ASI zullen stijgen van $0,012 naar $0,02274 per token, en er is slechts een beperkte tijd om mee te doen. Voor iedereen die op zoek is naar een nieuw crypto project om zich vandaag voor de lange termijn in te kopen, lijkt de nieuwe release van AltSignals zeker een geweldige optie.

2. Metacade (MCADE)

Wat is MCADE?

Metacade heeft de mogelijkheid om de grootste op blockchain gebaseerde arcade te worden, met een uitgebreide selectie van verschillende play-to-earn (P2E)-titels op één locatie. Het wordt algemeen beschouwd als een van de meest opwindende nieuwe GameFi-ontwikkelingen in Web3, aangezien Metacade een uitgebreide game-ervaring biedt met meerdere mogelijkheden om beloningen in crypto te verdienen.

Daarnaast wil Metacade een centrale hub worden voor de Web3-community. Contentmakers kunnen beloningen verdienen door bij te dragen aan het platform, dat de nieuwste informatie in de blockchain-gaming sector zal weergeven. Gebruikers kunnen game beoordelingen plaatsen, alfa delen en nog veel meer, terwijl ze MCADE-tokens verdienen.

Metacade zal ook de volgende golf van play-to-earn-titels financieren via het Metagrants programma. De community kan stemmen om te beslissen welke investeringsvoorstellen het beste zijn, voordat Metagrants aan de ontwikkelaars worden verstrekt om de nieuwe game naar de metaverse arcade te brengen. Metacade ondersteunt zowel individuele blockchain-gebruikers als game-ontwikkelaars rechtstreeks, waardoor het in de loop van de tijd een van de meest waardevolle GameFi-projecten in Web3 zou kunnen worden.

Enkele extra voordelen van deelname aan het Metacade ecosysteem zijn de bètatest mogelijkheden, waar gamers de nieuwste arcade games kunnen spelen voordat ze officieel worden uitgebracht. In ruil voor het spelen van deze titels en het geven van feedback aan het ontwikkelingsteam, kunnen gamers MCADE-token beloningen verdienen.

Metacade brengt ook een work-to-earn functie uit die blockchain gebruikers zal verbinden met betaalde vacatures bij enkele van de populairste start-ups van Web3. De beschikbare rollen variëren van fulltime tot parttime werk, waardoor iedereen de kans krijgt om zijn carrière in de blockchain ruimte een vliegende start te geven.

Waarom zou je MCADE kopen?

MCADE is onlangs gelanceerd met de presale, die in korte tijd $11,8m heeft opgebracht. Dit weerspiegelt het enorme toekomstige potentieel van het token, aangezien het wordt ondersteund door uitgebreide utility binnen het Metacade ecosysteem.

De prijs van MCADE is momenteel $0,0185 nadat het in eerste instantie was gelanceerd voor slechts $0,008 per token. De presale zal de prijs van MCADE voortdurend verhogen, wat betekent dat beleggers die investeren in crypto een beperkte tijd hebben om zich in te kopen tegen de best mogelijke prijs. Zonder twijfel lijkt Metacade een van de beste om te kopen als langetermijninvestering in cryptovaluta.

3. Polkadot (DOT)

Wat is DOT?

Polkadot, vaak afgekort als DOT, is een cryptocurrency en een open source blockchain protocol dat is ontworpen om het gemakkelijker te maken om transacties uit te voeren over ongelijksoortige Layer-1-chains. Als een layer-0 multichain-protocol zou Polkadot kunnen helpen een echte Web3 in te luiden dankzij zijn innovatieve technologische oplossing.

Polkadot is een open source openbaar netwerk ontwikkeld door de Web3 Foundation. Het maakt interoperabiliteit tussen verschillende gedecentraliseerde netwerken mogelijk en stelt ontwikkelaars in staat om unieke applicaties met een breed scala aan functies te bouwen. Deze gedecentraliseerde applicaties kunnen op meerdere blockchains tegelijk bestaan, wat helpt bij het verbeteren van de gebruikerservaring voor alle chains die compatibel zijn met Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot is een efficiënt blockchain-platform met het doel om schaalbaarheidsbarrières, waaronder interoperabiliteit, weg te nemen. Het maakt een groot aantal transacties per seconde mogelijk en de indrukwekkende veelzijdigheid maakt het mogelijk om aangepaste parachains te creëren wanneer dat nodig is, zodat iedereen zijn eigen blockchains kan inzetten die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften.

Waarom zou je DOT kopen?

DOT is een top 20 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie dankzij het zeer nuttige platform. De blockchain ondersteunt de implementatie van gedecentraliseerde apps over meerdere EVM-chains tegelijk, wat heeft geleid tot een toenemend aantal ontwikkelaars en gebruikers voor het platform.

DOT wordt momenteel gewaardeerd op $6,30 – een stuk lager dan het vorige record ooit, op $53. Het project wordt algemeen beschouwd als een van de beste blockchain oplossingen voor interoperabiliteit, dus het is een goede optie voor investeerders die op zoek zijn naar welke cryptovaluta ze vandaag voor de lange termijn willen kopen. Het Polkadot netwerk kan blockchain helpen om gebruikers op wereldwijde schaal te bereiken, waardoor het een geweldige investering is voor groei op lange termijn.

4. Decentraland (MANA)

Wat is MANA?

Decentraland is een gedecentraliseerd virtual reality-platform dat wordt aangedreven door de Ethereum blockchain. De digitale valuta van Decentraland, MANA, fungeert als toegang tot het Decentraland platform en is ook een ruilmiddel daarbinnen. Gebruikers kunnen een reeks non-fungible tokens (NFT’s) kopen en verkopen op de Decentraland marktplaats, waaronder avatars, kledingstukken en nog veel meer aanpasbare items voor gebruik in de metaverse.

Decentraland stelt gebruikers ook in staat om virtuele percelen te kopen. Iedereen kan een virtueel perceel kopen in de metaverse en unieke 3D-scènes bouwen en vullen met content zoals muziek, kunst, games of iets anders dat tot de verbeelding spreekt. De mogelijkheid om persoonlijke content te creëren binnen de metaverse van Decentraland heeft geleid tot een breed scala aan verschillende activiteiten waar gebruikers van kunnen genieten.

Verder stelt Decentraland gebruikers in staat om geld te verdienen met hun creaties door deel te nemen aan verschillende evenementen of door simpelweg hun in-game artwork of virtueel land te verkopen. Evenementen kunnen NFT-kunstshows, crypto-casino’s, play-to-earn games en nog veel meer zijn.

Waarom zou je MANA kopen?

Decentraland is een ander voorbeeld van hoe blockchain technologie een revolutie teweegbrengt in de manier waarop mensen interactieve media platforms gebruiken en ervaren, en daarom wordt het sterk gesteund door institutionele beleggers die investeren in crypto. Door gebruikers meer macht te geven is Decentraland een uitgestrekte virtual reality-wereld geworden die gevuld is met zowel werk- als vrijetijdsmogelijkheden.

MANA bereikte zijn hoogste punt ooit tijdens de bullmarkt van 2021, waar het klom tot bijna $5 per token. Hoewel de recente prijsactie ongunstig is geweest voor MANA, blijft het een van de beste opties voor investeren in crypto op de lange termijn en zou het aanzienlijk kunnen stijgen vanaf de huidige prijs van $0,60.

5. Binance coin (BNB)

Wat is BNB?

Binance Coin (BNB) is de native cryptocurrency voor het Binance ecosysteem. De belangrijkste functie is het mogelijk maken van transacties tussen Binance Chain, Binance gedecentraliseerde exchange (DEX) en Binance CEX – een van de grootste gecentraliseerde exchanges in Web3. Gebruikers kunnen hun handelskosten optimaliseren met behulp van BNB, en het wordt ook gebruikt om transactiekosten te betalen op Binance Chain.

De utility van BNB binnen het Binance ecosysteem is enorm. Als een van de belangrijkste spelers in Web3 heeft het token een enorm groeipotentieel. Binance Chain ondersteunt een snel groeiend aantal transacties en nieuwe projecten, vanwege de omvang van het CEX-gebruikersbestand in termen van zowel gebruikers als dagelijks handelsvolume.

Binance Chain is in eerste instantie gemaakt als een fork van Ethereum, wat betekent dat het compatibel is met EVM. Ontwikkelaars kunnen aangepaste dApps op het netwerk lanceren met behulp van de Solidity programmeertaal, wat in de loop van de tijd zou kunnen leiden tot een nog grotere acceptatie voor het ecosysteem.

Waarom zou je BNB kopen?

BNB heeft een dramatische waardestijging gezien dankzij het succes van Binance Exchange, nu de grootste CEX in Web3. Binance biedt een ecosysteem dat snel, veilig en kosteneffectief is en klaar is om tegemoet te komen aan een steeds groeiend aantal gebruikers naarmate de blockchain-technologie vordert.

Momenteel wordt BNB verhandeld tegen $300, maar velen verwachten dat het de $1000 zal overtreffen tijdens naderende crypto bullmarkten. Dit maakt het een van de beste opties voor investeren in crypto op de lange termijn. Voor iedereen die op zoek is naar de cryptocurrency om op dit moment te kopen met het oog op rendement op de lange termijn, zou Binance Coin de perfecte keuze kunnen zijn.

6. Chainlink (LINK)

Wat is LINK?

ChainLink, of LINK, is een gedecentraliseerd oracle netwerk dat speciaal is ontworpen om de kloof te overbruggen tussen externe gegevensbronnen (bekend als “ oracles “) en blockchains. De innovatieve technologie van ChainLink koppelt orakels los van smart contracts, waardoor ontwikkelaars eenvoudig nieuwe aangepaste integraties kunnen maken zonder rechtstreeks met smart contracts te hoeven communiceren.

ChainLink werd formeel geïntroduceerd in 2017, waardoor het een van de eerste blockchain-services is en sindsdien is het een integraal onderdeel geworden van het blockchain ecosysteem. De oplossingen van ChainLink bieden een veilige en betrouwbare bron van off-chain data voor smart contracts. Deze kunnen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het volgen van de supply chain, arbitrage diensten, financiële instrumenten, betalingssystemen en meer.

De technologie van ChainLink heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop ontwikkelaars en bedrijven omgaan met blockchain-netwerken in alle sectoren. Het heeft het aantal use-cases voor blockchain uitgebreid dankzij de mogelijkheid om off-chain data on-chain vast te leggen, wat nog meer smart contract functionaliteit biedt.

Waarom zou je LINK kopen?

LINK heeft de afgelopen jaren een snel succes gekend en is uitgegroeid tot een toonaangevend blockchain project op basis van marktkapitalisatie. Het is een van de beste opties voor investeren in crypto op de lange termijn dankzij de unieke en innovatieve blockchain oplossing, en zal naar verwachting de komende maanden en jaren blijven stijgen.

Het token is momenteel $7,40 waard, na een val vanaf het hoogste punt ooit boven de $50. Dit zou een geweldig instapniveau kunnen zijn voor iedereen die op zoek is naar een crypto voor de lange termijn, aangezien LINK in de nabije toekomst zou kunnen groeien om nieuwe hoogtepunten te bereiken.

7. UniSwap (UNI)

Wat is UNI?

UniSwap is een gedecentraliseerde crypto exchange gebouwd op Ethereum, met een geautomatiseerd tradingsysteem waarmee gebruikers tokens efficiënt kunnen ruilen en verhandelen. UniSwap brak met de standaard voor crypto exchanges toen het in 2018 werd gelanceerd en bood snelle en gemakkelijke toegang tot de wereld van cryptocurrencies zonder dat je je hoeft aan te melden voor accounts of persoonlijke informatie hoeft te verstrekken.

Het native token van UniSwap, UNI, biedt gebruikers verschillende voordelen en beloningen, zoals lagere transactiekosten en stemrechten. UniSwap is de afgelopen jaren snel uitgegroeid tot een van de meest populaire en betrouwbare exchanges op het gebied van gedecentraliseerde financiering, waardoor meer mensen zich hebben aangesloten bij de wereld van blockchain technologie.

De DEX vertrouwt op liquiditeitspools in plaats van een orderboek, waar iedereen tegen betaling geld kan toevoegen aan en verwijderen uit de pools. UniSwap stelt gebruikers tevens in staat om opbrengsten te oogsten uit de liquiditeitspools van UniSwap via UniLend, dat yield farming levert met efficiënt risicobeheer. Op deze manier kunnen gebruikers eenvoudig een stabiel rendement op hun crypto-activa behalen.

Waarom zou je UNI kopen?

UniSwap is een belangrijke service in het Ethereum ecosysteem, de op een na grootste cryptocurrency en het grootste netwerk van applicaties in Web3. De DEX ondersteunt toonaangevende layer-2 blockchains, waaronder Arbitrum, Optimism en Polygon, en lijkt de komende jaren een belangrijke rol te gaan spelen voor alle blockchain gebruikers.

Het UNI-token bereikte een waarde van $42 op het hoogste punt ooit en is nu aanzienlijk lager geprijsd. Dit maakt het een van de beste opties voor investeren in crypto op de lange termijn, omdat het project een oplossing biedt voor een uniek probleem binnen Web3 en momenteel een zeer aantrekkelijk prijsniveau heeft.

8. Ethereum (ETH)

Wat is ETH?

Ethereum (ETH) is een open-source openbare blockchain die de ontwikkeling van dApps kan ondersteunen. Ethereum is niet alleen een cryptocurrency, maar kan worden gezien als een virtuele computeromgeving waar smart contracts automatisch blockchain transacties uitvoeren. Hierdoor kunnen veel andere coins en applicaties op het netwerk worden gelanceerd.

Ethereum was de eerste blockchain waarmee ontwikkelaars hun eigen aangepaste tokens konden maken, wat de vooruitgang in het crypto-rijk heeft gestimuleerd. Dit proces is gebaseerd op Ethereum Virtual Machine, dat tevens wordt gebruikt voor het maken van smart contracts, dApps, DAO’s en de meeste andere diensten die binnen het Web3-ecosysteem te vinden zijn.

EVM wordt ondersteund door Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain en nog veel meer onafhankelijke blockchain-netwerken. Het maakt gebruik van de Solidity programmeertaal en biedt een breed scala aan handige tools om ontwikkelaars te helpen bij het maken van applicaties op de blockchain.

Het Ethereum ecosysteem is nu de thuisbasis van bijna 2000 onafhankelijke blockchain projecten die volledig functionerende applicaties hebben vrijgegeven. Deze applicaties werken op dezelfde manier als traditionele web apps, behalve dat ze gebruik maken van gedecentraliseerde technologieën om veel van de nadelen van gecentraliseerde webservices te vermijden, zoals tracking, inbreuk op de privacy en verborgen kosten.

Waarom zou je ETH kopen?

Ethereum is de op een na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, grotendeels omdat het ecosysteem duizenden onafhankelijke crypto projecten ondersteunt. ETH kan worden gebruikt als ruilmiddel, waardeopslag, investering in de toekomst van gedecentraliseerde diensten en om transactiekosten te betalen tijdens interactie met verschillende blockchains. Dit maakt het een uitstekende optie voor het investeren in crypto op de lange termijn.

ETH bereikte op het hoogtepunt in 2021 een waarde van bijna $5000. ETH rust momenteel op belangrijke ondersteuningsniveaus en heeft een groot deel van de waarde kunnen behouden tijdens de marktcrash van 2022. Op dit moment is het Ethereum netwerk sneller en zuiniger dan ooit dankzij The Merge, en het lijkt daardoor een van de beste crypto’s voor langetermijninvesteringen.

9. Solana (SOL)

Wat is SOL?

Solana is een openbare blockchain die een hogere schaalbaarheid biedt in vergelijking met oudere blockchains. Het werd aanvankelijk op de markt gebracht als een ‘Ethereum Killer’ dankzij het vermogen om tot 50.000 transacties per seconde (TPS) te verwerken in combinatie met smart contractfunctionaliteit. Smart contracts op Solana zijn geprogrammeerd met Rust in plaats van Solidity, wat het netwerk helpt om complexere applicaties te ondersteunen.

Solana biedt vertrouwen, veiligheid en wereldwijde dekking, en is bovendien sneller dan veel vergelijkbare protocollen. Het innovatieve consensus mechanisme garandeert block productietijden in milliseconden, omdat het gebruikmaakt van een efficiënt raamwerk voor gegevenssharding. Solana combineert proof-of-stake en proof-of-history om dit te bereiken, wat ertoe heeft geleid dat het een van de beste cryptocurrencies is geworden op basis van marktkapitalisatie.

De missie van Solana is om ontwikkelaars een besturingssysteem te bieden dat kan schalen met de vraag en hoge doorvoerniveaus biedt om de snel toenemende vraag naar blockchain-services te ondersteunen. De unieke combinatie van snelheid en schaalbaarheid maakt het een krachtig platform voor moderne dApps.

Waarom zou je SOL kopen?

Solana bevordert de acceptatie van gebruikers door goederen en diensten uit de echte wereld vrij te geven, waaronder een mobiele telefoon die perfect geschikt is voor de blockchain. De meeste mobiele besturingssystemen zijn afhankelijk van gecentraliseerde netwerken, wat het moeilijk maakt om vrij transacties uit te voeren op de blockchain vanwege geïntegreerde belastingen die kunnen oplopen tot 30% voor in-app microtransacties. Solana kan dit probleem helpen oplossen door een blockchain compatibel alternatief uit te brengen.

De prijs van SOL bereikte in 2021 meer dan $200, maar verloor een aanzienlijk deel van zijn waarde in 2022 – deels als gevolg van de ineenstorting van FTX. Zowel FTX als Alameda Research waren belangrijk voor de financiering van het Solana ecosysteem. De huidige prijs van Solana zou een aanzienlijk rendement kunnen opleveren, aangezien het project ernaar streeft een van de beste digitale activa te worden, waardoor het in 2023 een van de beste cryptocurrencies is voor het investeren op de lange termijn.

10. Shiba Inu (SHIB)

Wat is SHIB?

SHIB, een blockchain die is gecreëerd als fork van Ethereum, is populair geworden in de crypto sfeer vanwege zijn unieke mogelijkheden als meme coin. Shiba Inu ondersteunt veel handige gedecentraliseerde financiële diensten, waaronder liquiditeitsprotocollen zoals ShibaSwap, waar gebruikers kunnen genieten van yield farming om een consistent rendement op digitale activa te behalen.

Bovendien is het netwerk compatibel met Ethereum Virtual Machine (EVM), waarmee ontwikkelaars smart contracts en aangepaste dApps op het netwerk kunnen bouwen. Het platform biedt een toenemend aantal toepassingen, waaronder Shibaverse – een metaverse waar Shiba Inu-houders online verbinding kunnen maken.

SHIB onderscheidt zich van andere meme coins vanwege de EVM-compatibiliteit. Dit verschilt van Dogecoin en de meeste andere meme coins, die utility missen en voornamelijk hun waarde ontlenen als een amusante methode om transacties uit te voeren op de blockchain of als een middel om te gokken – wat niet moet worden onderschat.

SHIB kan de komende jaren echter een toenemend aantal applicaties ondersteunen, aangezien het op zichzelf al een layer-1 blockchain is. Het maakt gebruik van het originele proof-of-work-protocol van Ethereum, waardoor het zeer veilig is, en het is een extreem liquide netwerk dat snellere, goedkopere transacties mogelijk maakt.

Waarom zou je SHIB kopen?

Shiba Inu lanceert Shibarium , een layer-2 schaaloplossing die de blockchain zal helpen om meer gebruikers te ondersteunen. Dit kan een belangrijke factor zijn als het netwerk zijn diensten aan meer gebruikers wil aanbieden, omdat het het aantal beschikbare applicaties op het netwerk kan uitbreiden zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

De huidige prijs van SHIB is $0,0000124. Er liggen grote weerstandsniveaus tussen de huidige prijs van SHIB en het hoogste punt ooit. Beleggers kunnen echter nog steeds aanzienlijke winst maken en Shiba Inu is daardoor een van de beste opties voor het investeren in crypto op de lange termijn.

11. ApeCoin (APE)

Wat is APE?

ApeCoin is een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) die de toekomst van gedecentraliseerde communities bevordert. Het native token APE werkt als het governance-token voor de DAO en voor de ApeCoin Foundation, die door de DAO is belast met het verlenen van financiële steun aan onder andere metaverse projecten.

Het project is geïnspireerd op de Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-collectie van Yuga Labs, dat een hecht collectief van digitale kunstliefhebbers heeft gecreëerd die actief zijn op sociale media. BAYC werd een van de meest waardevolle NFT-collecties dankzij de zeldzaamheid van eigendom, een drijvende kracht achter de waarde van merkkleding, sportwagens en andere luxe artikelen.

Het ApeCoin ecosysteem is ontworpen om de uitbreiding van een gedecentraliseerd netwerk van communities die samenwerken rond een gedeeld doel te bevorderen. Een hoeksteenproject is Otherside – een kolossaal metaverse gamingplatform in de open wereld. De metaverse zal naar verwachting de komende jaren een centrum van sociale activiteit worden, aangezien gelijkgestemde individuen samen kunnen komen, ongeacht hun geografische locatie.

Waarom zou je APE kopen?

APE is een veelbelovend token omdat het een belangrijke beweging vertegenwoordigt, die de voortgang stimuleert voor een zeer ontwrichtende ontwikkeling die het online landschap voor altijd zou kunnen veranderen. Na de lancering in 2022 kreeg APE snel grip en werd het een top 50 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie.

De huidige prijs van APE is $5, lager dan het hoogste punt ooit van $23. APE heeft nog geen crypto bullmarkt meegemaakt, aangezien het project werd gelanceerd tijdens extreme volatiliteit en een reeks marktcrashes in 2022. Als gevolg hiervan is APE ongetwijfeld een van de beste crypto investeringen op lange termijn in 2023, aangezien het potentieel van de prijs ontdekking voor komende jaren groot is.

12. Cardano (ADA)

Wat is ADA?

Cardano (ADA) is een gedecentraliseerde openbare blockchain die veilige, onveranderlijke transacties en veelzijdige, niet-bewarende smart contracts biedt. Het native token ADA kan worden gebruikt om wereldwijd direct en veilig waarde te verzenden tegen lagere kosten dan bij traditionele methoden.

De blockchain maakt gebruik van een proof-of-stake consensus algoritme dat gebruikers beloont die ADA-tokens inzetten om transacties te valideren. Het is een van de oorspronkelijke cryptocurrencies die gebruikmaakt van een proof of stake-consensus mechanisme. Dit heeft ertoe geleid dat Cardano bij de lancering een van de best presterende blockchains was.

Over het algemeen biedt Cardano een toegankelijke en energiezuinige gedistribueerde ledger technologie (DLT) die de ontwikkeling van aangepaste toepassingen ondersteunt. Het ecosysteem is de thuisbasis van DeFi-protocollen waarmee iedereen kan profiteren van een breed scala aan financiële diensten zonder bureaucratische obstakels, evenals op blockchain gebaseerde games plus andere digitale middelen en digitale kunstwerken.

Waarom zou je ADA kopen?

Cardano zal Hydra lanceren, een unieke schaalbaarheidsoplossing die de transactiedoorvoer kan verhogen tot 1 miljoen transacties per seconde. Dit zou van Cardano een van de snelste EVM-compatibele blockchains van Web3 maken. op den duur kan dit leiden tot aanzienlijke waardestijgingen.

Met de huidige prijs van $0,35 lijkt ADA een van de beste crypto tokens om in te investeren. Het blijft een top 10 optie voor investeren in crypto op basis van marktkapitalisatie en het ziet ernaar uit dat het de komende tien jaar zal blijven groeien.

Hoe kies je de beste crypto voor jouw portefeuille op de lange termijn?

Risicobeheer is essentieel bij het beleggen in welke activaklasse dan ook, maar dit geldt vooral voor het beleggen in cryptocurrency. Er zijn vele duizenden tokens en de verschillen zijn vaak onduidelijk.

Wanneer een belegger er bijvoorbeeld voor kiest om in Bitcoin of Ethereum te investeren, moet hij weten dat de projecten heel verschillend zijn wat betreft de achterliggende doelen. Hetzelfde geldt voor de meeste tokens van Web3.

Het is belangrijk dat beleggers onderzoek doen wanneer ze beslissen in welke crypto ze voor de lange termijn willen investeren. Belangrijke overwegingen zijn de utility- en tokenomics-structuur, aangezien het potentieel voor toekomstig rendement grotendeels ondergeschikt is aan deze invloeden.

Wat is nu de beste crypto om te kopen?

Een van de meest opwindende nieuwe ontwikkelingen in Web3 op dit moment is AltSignals . De tokenpresale voor $ASI is een langverwachte gebeurtenis die het project zal helpen een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop mensen handelen op de crypto markten.

AltSignals combineert utility voor kunstmatige intelligentie met een reeks prijsindicatoren om zeer nauwkeurige handelssignalen te leveren. Dit geeft het een zeer aantrekkelijke utility, en zijn deflatoire tokenomics betekent dat het ASI-token een groot potentieel heeft voor toekomstige rendementen.

Gerelateerde veelgestelde vragen over cryptovaluta

Moet je belasting betalen over cryptocurrency?

De belastingwetgeving is afhankelijk van het land waarin een belegger woont. Sommige landen hebben lagere vermogenswinstbelastingen dan andere, en sommige hebben zelfs een belastingtarief van 0% op alle crypto inkomsten. De meeste landen eisen echter dat beleggers hun rendement aangeven voordat een deel als belasting wordt ingehouden.

Hoe verschilt de handel in cryptocurrencies van de handel in aandelen?

Cryptocurrencies zijn meestal veel volatieler dan aandelen; er zijn echter weinig verschillen in termen van wat de markt in beweging brengt. Cryptocurrencies worden algemeen beschouwd als meer speculatieve versies van traditionele technologieaandelen en daarom houdt beleggen in crypto meer risico in.

Beleggers met een lagere risicotolerantie geven misschien de voorkeur aan beleggen in traditionele aandelen en obligaties of aan het wisselen van fiat-valuta’s, allemaal haalbare methoden om een stabiel beleggingsrendement te genereren.

Zijn er cryptocurrency Exchange-Traded-Funds?

Ja, er zijn veel op cryptocurrency gebaseerde ETF’s. Ze kunnen een stabiel langetermijnrendement opleveren, aangezien professionele beleggers een beheerde beleggingsportefeuille voortdurend afdekken, verhandelen en opnieuw in evenwicht brengen.

Is crypto nog steeds een goede investering voor de lange termijn?

Cryptocurrency blijft aan kracht winnen en is pas recentelijk doorgedrongen tot het publieke bewustzijn. Transacties op de blockchain maken directe grensoverschrijdende betalingen mogelijk tegen lagere kosten in vergelijking met traditionele methoden, en het aantal use-cases voor gedistribueerde grootboektechnologie groeit. Veel belangrijke factoren wijzen op aanhoudende groei voor cryptocurrency-markten in de komende jaren.

Wat is crypto over 5 jaar waard?

De totale marktkapitalisatie voor alle cryptocurrencies zal naar verwachting binnen 5 jaar de $10 biljoen overschrijden.

Welke crypto zal boomen in 2023?

Veel cryptocurrencies zouden in 2023 in waarde kunnen stijgen; belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn echter blockchain-AI, gaming en NFT’s. Beleggers die op zoek zijn naar grote winsten, moeten kijken naar de snelst groeiende sectoren van Web3, omdat de cryptocurrency-projecten binnen deze branches vaak de grootste winst opleveren.

