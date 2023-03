Initial Coin Offerings (ICO’s) in 2023. Wat zijn de beste crypto ICO’s om nu te kopen?

Terwijl de cryptocurrency-markt evolueert en volwassen wordt, zoeken veel investeerders naar de volgende grote Initial Coin Offering (ICO) die aanzienlijke rendementen kan opleveren. Maar met zoveel ICO’s die constant verschijnen, wat zijn de beste crypto ICO’s die de moeite waard zijn om in te investeren? In dit artikel vind je twaalf zorgvuldig geselecteerde ICO’s met potentieel. Van deze AI gebaseerde projecten tot layer-1 oplossingen zit er ongetwijfeld een optie tussen die interessant is voor jou.

Top 12 tokens

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) OptionBlitz (BLX) ASTL (ASTL) Kryptview (KVT) Minima (WMINIMA) Brickken (BKN) EasyFeedback (EASYF) WeSendIt (WSI) Mintera (MNTE)

1. Metacade (MCADE) – Cruciale rol in de play-to-earn beweging

Wat is Metacade?

Metacade is een play-to-earn (P2E) communityhub die tot doel heeft de GameFi-omgeving op zijn kop te zetten met de initial coin offering. Het is een alles-in-één oplossing waar gamers, crypto-enthousiastelingen en ontwikkelaars kunnen samenwerken en de snel groeiende wereld van P2E-gaming kunnen verkennen. Terwijl dit project alles biedt wat je mag verwachten van een gaming hub, zoals subcommunities, ruimtes voor realtime interactie en game-leaderboards, maakt het gebruik van de kracht van blockchain-technologie om de ervaring van gebruikers naar een hoger niveau te tillen.

Bijvoorbeeld, om de beste geesten in P2E naar het platform te lokken, beloont Metacade iedereen die reviews, tips en andere nuttige inhoud deelt met MCADE-tokens. Gevorderde spelers kunnen verdienen door anderen te helpen hun GameFi-voordeel te vinden. Ondertussen kunnen spelers die nieuw zijn in de P2E-ruimte een andere inkomstenbron openen door hun mening te delen over een nieuwe titel die ze hebben gespeeld.

Er zijn tevens plannen voor regelmatige toernooien, prijstrekkingen en competities waar gamers hun geluk op de proef kunnen stellen tegen andere communityleden. Metacade is van plan om in 2024 een job- en gig-board te introduceren, waar gebruikers vacatures vinden die variëren van casual gametest klussen tot fulltime salaris posities bij Web3- en gaming-leiders.

Het meest opwindende is dat Metacade het Metagrant-schema introduceert. Metagrants zullen naar verwachting een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van de P2E-industrie. Ze stellen de community in staat om te stemmen en fondsen te richten op de allerbeste P2E-titels in ontwikkeling.

Ontwikkelaars zullen hun ideeën indienen bij een pool met concurrerende voorstellen, en MCADE-houders stemmen vervolgens op hun favoriet. Het ontwerp dat de meeste stemmen binnenhaalt krijgt financiering uit de Metacade-schatkist, waarbij het uiteindelijke spel wordt toegevoegd aan de virtuele arcade van het platform, waar iedereen kan inloggen en spelen. Dit bevordert niet alleen een unieke betrokkenheid van de community, maar heeft ook het potentieel om Metacade een bekende naam te maken bij P2E-gamers.

In combinatie met andere indrukwekkende aspecten, zoals een geplande gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), staking, een token terugkoop- en verbranding programma en vermeldingen in verschillende gerespecteerde media, lijkt Metacade de beste ICO om nu in te investeren. Gezien het feit dat het meer dan $14,6m heeft opgehaald, waarbij elke fase sneller uitverkocht is dan de vorige, lijkt de crypto community het hiermee eens te zijn.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de presale van Metacade <<<

2. AltSignals (ASI) – Het benutten van AI om de trading industrie te transformeren.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een aanbieder van handelssignalen die zich heeft gevestigd als leider in de branche. Gelanceerd in 2017 heeft AltSignals meer dan 1.500 signalen uitgegeven op de forex-, crypto- en aandelenmarkt aan meer dan 1.400 VIP-abonnees, met een gemiddelde nauwkeurigheid van 64%. Het levert consequent uitstekende rendementen per maand op; de Binance Futures signalen van februari brachten een rendement van 2.163% op met een winstpercentage van 90%, terwijl januari 2.480% genereerde met 92% nauwkeurigheid!

De onberispelijke Trustpilot-scores van AltSignals ondersteunen deze resultaten. Het heeft bijna 500 positieve beoordelingen ontvangen, met een gemiddelde sterrenwaardering van 4,9/5. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door het team van geavanceerde handelsprofessionals van AltSignals en de geavanceerde AltAlgo™ Indicator. AltAlgo™ combineert meer dan 34 filters en strategieën om het AltSignals-team te helpen de beste handelsmogelijkheden te bepalen.

Nu is AltSignals klaar voor de volgende stap van deze reis. Het project lanceert het ASI-token om de ontwikkeling van het ActualizeAI algoritme te financieren. Het doel is om een volledige AI-stack te benutten om de nauwkeurigheid van het platform boven de 80% te brengen, terwijl dit ongelooflijke voordelen biedt aan investeerders. Deze AI-stack zal de nieuwste ontwikkelingen in AI-technologie gebruiken, zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking, om het bestaande AltAlgo™ algoritme te upgraden.

Door ASI te bezitten, krijgen potentiële investeerders exclusieve toegang tot de signalen van het ActualizeAI algoritme, waardoor ze een voorsprong hebben op anderen op de financiële markten. Degenen die 20.000 ASI-tokens of meer kopen, krijgen levenslang lidmaatschap van de signalen en krijgen gratis toegang tot de bestaande AltAlgo™ signalen-service.

ASI biedt investeerders tevens de mogelijkheid om lid te worden van de AI Members Club. Deze club stelt leden in staat om de toekomst van AltSignals en het ActualizeAI algoritme vorm te geven. Als leden kunnen ze feedback, ideeën en bijdragen aan de ontwikkeling van het platform leveren en extra ASI-tokens verdienen als beloning. Deze tokens kunnen worden opgespaard om het niveau van hun lidmaatschap te upgraden, wat nog meer functies van het AltSignals AI-ecosysteem kan ontgrendelen of worden bewaard voor potentiële toekomstige winsten.

Tot slot fungeert ASI als governance token, waardoor houders wijzigingen kunnen voorstellen en beslissen over toekomstige updates voor het platform. Deze directe betrokkenheid van de community helpt ervoor te zorgen dat de doelen en waarden van het platform

Ten slotte fungeert ASI als een governance token, waardoor houders wijzigingen kunnen voorstellen en beslissen over toekomstige updates die aan het platform worden aangebracht. Deze directe betrokkenheid van de community zorgt ervoor dat de doelen en waarden van het platform overeenkomen met die van de handelaren die gebruikmaken van de dienst. Na het inzamelen van $120k binnen slechts 2 dagen na de lancering, kunnen we gerust zeggen dat AltSignals een crypto-project is dat klaar is voor grote prestaties. De ASI-token presale wil je niet missen!

>>> Je kunt hier deelnemen aan de presale van AltSignals <<<

3. ALINK AI (ALINK) – Marktplaats die klaar is voor de toekomst van AI

Wat is ALINK AI?

Naar aanleiding van de recente opkomst van AI-toepassingen zoals ChatGPT, zijn er recentelijk nieuwe AI-gebaseerde crypto-projecten en token sales opgedoken. Een van deze vooraanstaande AI ICO-campagnes is ALINK AI , een alles-in-één marktplaats voor AI-diensten. Het project stelt iedereen met een internetverbinding in staat om diensten met betrekking tot kunstmatige algemene intelligentie (AGI) aan te vragen en aan te bieden in een op blockchain gebaseerde marktplaats.

Deze diensten variëren van eenvoudige spraak- of beeldgeneratie tot complexe predictieve modelbouw en branchespecifieke oplossingen. Ontwikkelaars kunnen zelfs zelfregulerende AI-software die interageert met andere aspecten van het ALINK-netwerk lanceren en monetizen.

ALINK biedt daarnaast een ingebouwde marktplaats waar gegevens kunnen worden gekocht, verkocht en verhandeld. Leveranciers van gegevens kunnen hun informatie monetariseren door deze te verkopen aan marketeers, data-analisten, onderzoeksbedrijven, enz. Naarmate de behoefte aan gegevens om AI-oplossingen te voeden groeit, zal ALINK klaar zijn om op te treden als tussenpersoon tussen degenen die de gegevens hebben en degenen die deze nodig hebben om hun AI-modellen te trainen.

Het platform gebruikt het eigen digitale token, ALINK, als medium van uitwisseling op de marktplaatsen om geld in te zamelen en gebruikers te stimuleren om de diensten van ALINK te leveren en te verbeteren. Hoewel AI-tokens nog niet zijn doorgebroken in de mainstream crypto-ruimte, lijkt ALINK een veelbelovende nieuwe cryptocurrency. Als zodanig is het een van de beste crypto ICO’s om nu in te investeren.

4. Vivi (VIVI) – Gedecentraliseerde korte video sharing die betaalt

Wat is Vivi?

Vivi is een gedecentraliseerd platform dat makers in staat stelt om korte video’s te delen en zo beloningen te verdienen, terwijl kijkers een manier wordt geboden om hun tijd op sociale media te monetariseren. Met behulp van zijn gedecentraliseerde structuur zorgt Vivi voor de privacy en beveiliging van de gebruikers en bevordert het een eerlijke verdeling van beloningen.

Vivi lijkt op een gedecentraliseerde versie van TikTok. Gebruikers kunnen korte video’s plaatsen, zoals make-up of kooktutorials, waardoor het perfect is voor TikTok-makers die weg willen van gecentraliseerde social media platforms terwijl ze hun eigen stijl kunnen behouden.

Een van de unieke functies van Vivi is het gebruik van non-fungible token (NFT) brillen. Gebruikers krijgen een gratis NFT-bril bij aanmelding en kunnen deze gebruiken om VRV-beloningen te verdienen. Gebruikers die blijven kijken naar video’s en interactie hebben op het platform krijgen VRV en kunnen deze omruilen voor het governance-token van het platform, VIVI. VIVI stelt gebruikers in staat hun brillen te upgraden om nog meer VRV te verdienen met hun kijktijd.

Naast de hoofd Vivi-app zijn er ook Vivi Live, Vive Spot en Vivi Academy, die elk een specifiek doel dienen in de live streaming, sport en educatieve niches. Met het potentieel om de gedecentraliseerde korte video-platform van Web3 te worden in de crypto-industrie, is de Vivi token sale absoluut het overwegen waard.

5. OptionBlitz (BLX) – Een uniek gedecentraliseerd derivaten handelsplatform

Wat is OptionBlitz?

OptionBlitz is een gedecentraliseerd handelsplatform gebouwd op de Ethereum layer-2 scaling oplossing Arbitrum. Het is gespecialiseerd in derivatenhandel, met name optie handel. Het maakt gebruik van Arbitrum om snelle transactie afwikkelingstijden te bereiken tegen verwaarloosbare kosten voor handelaren, terwijl het volledig gedecentraliseerd blijft. In de whitepaper belooft OptionBlitz nul slippage en nul spreads.

Net als andere gedecentraliseerde handelsplatformen stelt OptionBlitz gebruikers in staat om hun USDC in een liquiditeitspool te vergrendelen om transacties voor andere handelaren te vergemakkelijken in ruil voor een deel van de inkomsten van het platform. OptionBlitz biedt handelaren drie verschillende producten aan: digitale opties, klassieke opties en Turbos, zijn vlaggenschip 200:1 hefboomproduct dat de volgende stap zou kunnen zijn in de handel in permanente futures.

De markten die het project biedt blijven niet beperkt tot crypto. Handelaren kunnen toegang krijgen tot forex-, commodity- en energiemarkt producten, waarbij de prijs wordt bepaald met behulp van de gedecentraliseerde oracle van Chainlink voor maximale nauwkeurigheid. De opties zijn ongelooflijk flexibel, met vervaltijden variërend van 10 seconden tot 24 uur.

Over het algemeen onderscheidt OptionBlitz zich van andere ICO’s met een enorm innovatief aanbod. Het potentieel om het meest geavanceerde gedecentraliseerde derivaten platform te worden, kan niet worden onderschat, dus het is een van de beste crypto presales om nu aan deel te nemen.

6. ASTL (ASTL) – Geld inzamelen en passief inkomen genereren met ASTL

Wat is ASTL?

ASTL is een cryptocurrency-project voor passief inkomen dat AI-technologie en crypto mining combineert om gebruikers rendementen te laten genereren die ver boven de rentetarieven van banken liggen. ASTL gebruikt een vloot van crypto miners, aangedreven door groene energie en geoptimaliseerd met behulp van AI, om de beste tokens te minen die de winst van de gebruikers maximaliseren.

Investeerders kopen simpelweg het aantal ASTL-tokens van hun keuze en ontvangen vervolgens een beloning in USDT evenredig aan hun aankoop. Deze rendementen kunnen oplopen tot 11% APY, dankzij de diversificatie van ASTL’s mining, en kunnen dagelijks worden uitbetaald indien gebruikers genoeg tokens kopen.

Effectief gezien kopen investeerders bij ASTL een deel van de rekenkracht in de mining vloot van het project. In tegenstelling tot reguliere cloud mining-services verandert het rendement van ASTL niet als gevolg van wat er op de huidige crypto-markt gebeurt; het belangrijkste verschil is dat het project een stabiel rendement belooft. Met het momenteel verwachte aanbod aan tokens, is ASTL een van de opties om te overwegen voor het investeren in een ICO die gericht is op passief inkomen.

7. Kryptview (KVT) – Baanbrekend onderzoek om te verdienen met een gebruiksvriendelijk platform

Wat is Kryptview?

Kryptview is een op blockchain gebaseerd platform dat een unieke benadering biedt voor community research en het delen van informatie over tokens en andere cryptocurrencies. Het maakt gebruik van een peer-to-peer-model dat gebruikers beloont voor het genereren van diepgaande fundamentele analyses van de nieuwste cryptocurrencies. De verzamelde gegevens worden automatisch gestructureerd, vervolgens door de gemeenschap beoordeeld en op het platform geplaatst waar alle gebruikers er gebruik van kunnen maken.

Het project beschikt over ingebouwde fundamentele analyse-tools waarmee gebruikers scores kunnen toekennen aan verschillende gebieden, zoals het team van een cryptocurrency-project, de concurrentie, duurzaamheid en gemeenschap. De beoordelingen van Kryptview-gebruikers worden vervolgens gebruikt om een algehele score samen te stellen voor een bepaalde token, die een overzicht biedt van welke cryptocurrency-projecten de moeite waard zijn om op te pikken.

Het beloningsmodel van Kryptview is eenvoudig maar effectief. Analisten worden gerangschikt op basis van de kwaliteit van hun bijdragen, waardoor ze meer kunnen verdienen door analyses te delen naarmate ze hoger in rang stijgen. Ondertussen kunnen beoordelaars KVT-tokens verdienen voor het beoordelen van onderzoek en het valideren van scores. Gebruikers die bijdragen kunnen portefeuilles plaatsen en KVT genereren als hun keuzes beter presteren dan de markt. Als gevolg hiervan wordt de komende ICO met veel belangstelling verwacht door vele potentiële investeerders.

8. Minima (WMINIMA) – Een mobiele blockchain gericht op vrijheid

Wat is Minima?

Minima is een van de nieuwste ICO-projecten die zich in de crypto-layer-1 ruimte begeeft. Het doel is om het eerste volledig gedecentraliseerde netwerk ter wereld te worden dat wordt aangedreven door mobiele apparaten en Internet of Things (IoT) apparaten. Minima is ontworpen om toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk deelnemers, wat betekent dat iedereen met een mobiele telefoon en een internetverbinding een Minima-node kan uitvoeren.

Minima stelt dat de kernwaarde van het project is om een netwerk te bouwen dat vrijheid biedt aan iedereen die het gebruikt, waar gebruikers zonder beperkingen of censuur kunnen samenkomen en creëren. Net als andere toonaangevende layer-1 netwerken, kunnen gebruikers op Minima aangepaste tokens, NFT-projecten en gedecentraliseerde applicaties (dApps) lanceren. Het team van Minima beweert tevens dat er samenwerkingsverbanden in de maak zijn met bedrijven in de auto-, telecommunicatie- en file-sharing industrieën.

Hoewel er kosten zijn tijdens perioden van hoge vraag op het netwerk, worden deze kosten niet verbrand, wat betekent dat de tokens niet uit de hard-capped totale tokenvoorraad worden verwijderd. Dit maakt MNIMA tot een deflatoire token. De presale van Minima is voor Wrapped Minima, een versie van MINIMA die kan communiceren met het Ethereum-netwerk.

Brickken (BKN) – Traditionele bedrijfsfinanciering uitdagen

Wat is Brickken?

Brickken is een op blockchain gebaseerd platform dat ondernemingen in staat stelt hun producten te tokenizen en kapitaal op te halen met behulp van security tokens. De visie is om wereldwijde bezitters van activa te helpen bij het gebruik van een gedecentraliseerd financieringsmodel, waardoor inkomstenstromen voor bedrijven en investeerders worden geopend. In plaats van naar de beurs te gaan en aandelen uit te geven, kunnen bedrijven Security Token Offerings (STO’s) uitvoeren om kapitaal op te halen zonder tussenpersonen.

Asset tokenization is de laatste jaren een hot topic geweest onder crypto investeerders. Brickken heeft als doel de tools en technologie te bieden om iedereen in staat te stellen zijn activa op de blockchain te plaatsen en de kloof tussen Web2 en Web3 te overbruggen. Dit is vooral belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), die vaak alleen kapitaal kunnen ophalen bij durfkapitalisten. Brickken opent een wereld van mogelijkheden voor deze KMO’s, waardoor ze toegang krijgen tot de enorme retailbeleggers markt.

Brickken maakt gebruik van een eigen dApp aangedreven door slimme contracten en token securities uit te geven en te beheren, terwijl ervoor wordt gezorgd dat elke investeerder en securities uitgever voldoet aan de wettelijke vereisten via strenge KYC- en antiwitwas controles. BKN, het native token van het project, is de brandstof voor het ecosysteem van Brickken en wordt gebruikt om te investeren in lopende projecten en STO’s uit te geven.

10. EasyFeedback (EASYF) – Gebruikers belonen voor hun feedback

Wat is EasyFeedback?

EasyFeedback is een bedrijf dat blockchain-technologie gebruikt om ’s werelds eerste feedback-to-earn protocol te creëren. Opgericht in 2015, stelt EasyFeedback iedereen in staat om gratis suggesties, felicitaties, vragen, klachten en claims naar elk bedrijf wereldwijd te sturen. Het biedt een reeks sjablonen die kunnen worden aangepast aan het individuele bedrijf, waarbij de feedback rechtstreeks naar bedrijfsleiders wordt gestuurd.

Met de EASYF-token kunnen gebruikers die feedback naar bedrijven of instellingen sturen beloond op basis van de bruikbaarheid van de feedback. Deze EASYF-tokens kunnen worden ingewisseld voor producten, diensten en cadeaubonnen in de EasyFeedback-marktplaats of in crypto wallets worden bewaard voor toekomstige winsten.

Mensen met relevante expertise kunnen ook juryleden worden, die de feedback evalueren en beslissen of deze een beloning waard is. Deze juryleden moeten strenge achtergrond controles ondergaan om hun kennis en ervaring in hun specialistische sector te bepalen en kunnen EASYF-tokens verdienen voor het valideren van feedback. EasyFeedback voorspelt dat het gebruik van de service met 600% zal toenemen na de tokenisering, wat gunstig kan zijn voor vroege investeerders.

11. WeSendIt (WSI) – Gevestigd platform voor het delen van bestanden in Web3

Wat is WeSendIt?

WeSendIt is een platform voor het delen van bestanden dat, net als AltSignals, al een gevestigde reputatie in de cryptowereld. Het is een Zwitsers bedrijf dat de nadruk legt op gegevensbescherming en beveiliging, terwijl het grote bestandsoverdrachten en -opslag eenvoudig maakt. Nu maakt WeSendIt zijn intrede in Web3 met een op maat gemaakte gedecentraliseerde oplossing.

WeSendIt beweert dat het door decentralisatie kan garanderen dat de bestanden van klanten 100% vertrouwelijk blijven, terwijl de kosten tot 80% lager zijn dan die van reguliere cloudopslag providers. Bovendien zegt het team achter het project dat gegevens redundante opslag hebben over duizenden beschikbare zones over de hele wereld, wat betekent dat het risico op gegevensverlies als gevolg van server uitval vrijwel wordt geëlimineerd.

Het gebruik van de digitale munt WSI betekent dat gebruikers kortingen kunnen krijgen op zijn Pro- en Premium-aanbiedingen tot 60% goedkoper dan wanneer er via creditcard of Paypal wordt betaald. Gebruikers kunnen ook WSI-beloningen verdienen voor het verzenden van gegevens. Tot slot is er zelfs een royale verwijzingsregeling die gebruikers in WSI betaalt om meer gebruikers in het ecosysteem te werven!

12. Mintera (MNTE) – Een groen project dat passief inkomen genereert

Wat is Mintera?

Mintera is een klimaatvriendelijk cryptocurrency-project dat blockchain-technologie gebruikt om een positieve impact op het milieu te maken. Hoewel het project van mening is dat de ontwikkeling van op blockchain gebaseerde projecten een gunstig effect heeft op de samenleving, ziet Mintera een probleem met de verspilling in de cryptowereld. Als gevolg hiervan bouwt het een ecosysteem van duurzame producten en noemt zichzelf “de groene digitale investeringsbank van de toekomst”.

Het hart van het Mintera-ecosysteem is de MNTE-token, dat potentiële investeerders toegang biedt tot een netto-positieve reeks groene beleggingsproducten, inkomstenstromen en voordelen. Een van de meest opwindende aspecten van Mintera is de Green Mining Yield (GMY), die belooft een stablecoin-rendement aan investeerders te geven via de langlopende groene mining operatie. Mintera mijnt Chia , dat het een milieuvriendelijk alternatief voor Bitcoin noemt.

De opbrengsten zijn afhankelijk van de prijs van Chia, maar Mintera beweert tarieven aan te bieden van ergens tussen 5% en 100% per jaar. Het besteedt ook 50% van zijn winst aan milieuorganisaties en reserveert 6,5 miljoen MNTE voor de financiering van groene innovatie. Over het algemeen is Mintera een uitstekende keuze voor elke ICO-beleggers die willen investeren in een klimaat-positief project.

Het kopen van een ICO

Waar je op moet letten bij een ICO

Hoe bepaal je welke ICO’s de moeite waard zijn om in te investeren? Dit is een uitgebreide lijst met zaken om te overwegen bij het identificeren van succesvolle ICO’s.

Juridische elementen: Investeerders moeten ervoor zorgen dat de ICO voldoet aan relevante regelgeving in haar rechtsgebieden. Eventuele potentiële juridische risico’s moeten ook worden overwogen. Sommige tokens kunnen worden beschouwd als effecten door de Securities and Exchange Commission (SEC), wat kan leiden tot controle en juridische actie in de toekomst.

Tokenomics: Het evalueren van de token-economics bij een initial coin offering is essentieel, inclusief de aanvoer, distributie en gebruiksmogelijkheden van het token. Let vooral op hoeveel van de token-aanvoer is toegewezen aan het ontwikkelingsteam: te veel of onvoldoende kan rode vlaggen zijn. Ongeveer 5-15% is typisch.

Whitepaper: Het beoordelen van de whitepaper is cruciaal om de doelstellingen, technologie en routekaart van het project te begrijpen. Beoordeel of het project een duidelijke en haalbare routekaart heeft met realistische tijdschema’s voordat je investeert in een initial coin offering.

Partnerschappen en voorwaarden: Het is een goed idee om eventuele partnerschappen of samenwerkingen die het ICO-bedrijf heeft veiliggesteld en de voorwaarden van die overeenkomsten te evalueren. Deze partnerschappen kunnen waarde toevoegen aan het project en helpen het te laten groeien.

Team en adviseurs: Het beoordelen van het team achter cryptocurrency-projecten is essentieel, inclusief hun ervaring en referenties in hun gespecialiseerde branche. Investeerders moeten ook rekening houden met eventuele opmerkelijke adviseurs die waarde kunnen toevoegen aan het project.

Community en betrokkenheid: Het evalueren van de community van het project, inclusief haar betrokkenheid en ondersteuning, is essentieel. Een sterke community kan het verschil maken of een ICO succesvol is of niet.

Hoe weet ik wanneer nieuwe munten worden gelanceerd?

Bijblijven met de laatste tokensales in de snel bewegende wereld van cryptocurrency en blockchain-startups kan uitdagend zijn. Gelukkig zijn er verschillende bronnen beschikbaar die investeerders op de hoogte kunnen houden. Een van de beste plekken om te beginnen is op sociale media platforms zoals Twitter en Reddit, waar cryptocurrency-enthousiastelingen en brancheleiders vaak nieuws posten over nieuwe tokens.

Sommige munten worden ook exclusief gelanceerd op gecentraliseerde beurzen via Initial Exchange Offerings (IEO’s) of op gedecentraliseerde beurzen met Initial Dex Offerings (IDO’s). Tot slot zijn er veel lijsten met actieve en aankomende ICO’s beschikbaar. Zoek naar “ICO-lijst” om websites te vinden die de nieuwste tokensales presenteren.

Voordelen van Initial Coin Offerings (ICO’s)

Snelle financiering: ICO’s bieden blockchain-startups een relatief snelle en kosteneffectieve manier om geld in te zamelen. In tegenstelling tot traditionele financieringsmethoden, zoals IPO’s, stellen ICO’s particuliere bedrijven in staat om een wereldwijd publiek van investeerders te bereiken zonder de noodzaak van financiële instellingen. Blockchain-startups kunnen sneller geld inzamelen en met minder beperkingen, waardoor ze zich kunnen concentreren op het ontwikkelen van hun producten en het laten groeien van hun bedrijven.

Mogelijk hoge rendementen: Aangezien ICO’s vaak betrekking hebben op het investeren in nieuwe en innovatieve technologieën, kunnen investeerders profiteren van het vroeg adopteren van nieuwe producten en diensten. Dit kan leiden tot aanzienlijke prijsstijgingen in de nieuwe tokens die ze vasthouden, wat zich vertaalt in hoge rendementen op hun initiële investering.

Community: ICO’s proberen meestal een gemeenschap op te bouwen rond hun nieuwe munten, wat kan helpen bij het creëren van een trouwe aanhang en het bevorderen van het aannemen van hun nieuwe technologie. Voor investeerders kan dit een kans bieden om contact te leggen met gelijkgestemde crypto-enthousiastelingen en deel uit te maken van een groeiende community van supporters.

Nadelen van Initial Coin Offerings (ICO’s)

Gebrek aan regelgeving: ICO’s zijn nog steeds een relatief nieuwe manier van geld inzamelen, dus ze zijn grotendeels ongereguleerd. Dit kan het moeilijk maken voor investeerders om de legitimiteit van een project te beoordelen en opent de mogelijkheid voor projecten om ontvangen fondsen te misbruiken of zelfs oplichting te plegen, vaak met weinig repercussies.

Volatiliteit: ICO’s zijn zeer speculatieve investeringen. Het potentieel voor rendement is meestal hoger dan bij meer gevestigde projecten, wat ook gepaard gaat met een verhoogd risico. Zoals bij veel startups kunnen zelfs de beste ICO’s aanzienlijke uitdagingen ondervinden bij het bereiken van hun doelen, en de waarde van hun tokens kan snel fluctueren als gevolg van marktomstandigheden of onverwachte ontwikkelingen.

Technische risico’s: ICO’s omvatten meestal investeringen in nieuwe en ongeteste technologieën, wat aanzienlijke technische risico’s met zich mee kan brengen. Deze risico’s kunnen onder meer kwetsbaarheden voor hacking of andere beveiligingsinbreuken en mogelijke fouten of zwakke punten in de onderliggende technologie omvatten. Dit kan leiden tot het verlies van investeringsfondsen en de toekomstperspectieven van het project schaden.

Welke ICO is op dit moment de beste keuze voor investeren?

Deze zorgvuldig geselecteerde ICO’s beloven allemaal veel potentieel. ALINK AI kan een cruciale rol spelen in een op AI gebaseerde toekomst als de toonaangevende markt voor gegevens, terwijl Kryptview naar verwachting de norm zal stellen voor crypto-onderzoeksplatforms van de toekomst met zijn gemeenschapsgestuurde aanpak. Maar het lijkt duidelijk dat de beste ICO-projecten hier Metacade en AltSignals zijn.

Metacade heeft zich al bewezen in de presale en heeft meer dan $14,6m opgehaald van duizenden wereldwijde investeerders. De visie om de plek te worden voor P2E gaming in Web3 heeft de aandacht getrokken van gaming-liefhebbers en crypto-investeerders. De MCADE-token lijkt voorbestemd om de rest van 2023 uit te blinken.

AltSignals baant ondertussen de weg voor op AI gebaseerde handelstools, en het bewezen track record is een sterke indicatie dat zijn ASI-token een succes zal worden. In de toekomst wordt zelfs gesproken over samenwerking met instellingen, wat ASI naar grote hoogten kan stuwen zodra het nieuws bekend wordt. In ieder geval wil je deze twee uitstekende projecten niet missen.

Gerelateerde veelgestelde vragen over

Wat zijn cryptocurrencies?

Cryptocurrencies zijn digitale activa die doorgaans sterk gedecentraliseerd zijn en onafhankelijk van overheden en financiële instellingen werken. De meest waardevolle cryptocurrency is Bitcoin, die over het algemeen wordt beschouwd als een opslag van waarde. De op een na grootste cryptocurrency is Ethereum, die smart contracts biedt die ongelooflijk veelzijdige functies kunnen uitvoeren.

Wat betekent ICO?

ICO staat voor Initial Coin Offering. Het is een financieringsmethode die blockchain-startups gebruiken om kapitaal op te halen door digitale valuta, zoals nieuwe tokens of coins, uit te geven aan investeerders in ruil voor cryptocurrency of fiat-valuta.

Zijn ICO’s illegaal?

ICOs zijn op zichzelf niet illegaal, maar de meeste zouden in veel rechtsgebieden onderworpen zijn aan toezicht op effecten, inclusief door toezichthouders bij de Securities and Exchange Commission (SEC) in de VS. Dit betekent dat ICO’s moeten voldoen aan relevante regelgeving om juridische problemen met toezichthouders te voorkomen.

Zijn ICO-tokens een goede investering?

Het potentiële rendement op investeringen voor een ICO-munt kan hoog zijn, maar het gaat ook gepaard met verhoogd risico als gevolg van het gebrek aan regelgeving en de mogelijke volatiliteit. Het kiezen van de juiste ICO kan lastig zijn en de prestaties van een ICO-munt zijn uiteindelijk afhankelijk van veel factoren.

Waar kan ik een initial coin offering-crypto kopen?

ICO’s worden meestal rechtstreeks van de startup zelf gekocht of op ICO-aggregator websites zoals Pinksale. Sommige ICO’s vinden plaats op beurzen, waar ze IEO’s of IDO’s worden genoemd.

Wat zijn de volgende grote aankomende Initial Coin Offerings in 2023?

Het is moeilijk om de volgende grote ICO voor 2023 te voorspellen, aangezien de markt zeer onvoorspelbaar kan zijn. Veel van de tokens op deze lijst hebben echter een sterke kans om het goed te doen, vooral Metacade en AltSignals.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een ICO en een IPO?

Het belangrijkste verschil tussen een ICO en een IPO is dat een IPO een traditionele financieringsmethode is die gevestigde bedrijven gebruiken om kapitaal te verwerven door aandelen uit te geven aan het publiek. Daarentegen wordt een ICO gebruikt door startups om kapitaal te genereren door nieuwe tokens uit te geven.

Wat gebeurt er met de fondsen van een ICO?

Het geld dat door een ICO wordt opgehaald, wordt meestal gebruikt om de ontwikkeling en groei van specifieke functies binnen het project te financieren, inclusief het inhuren van ontwikkelaars en het promoten van het project. Het specifieke gebruik van de fondsen zal waarschijnlijk worden beschreven in de whitepaper van het ICO-project.

Je kunt hier deelnemen aan de presale van Metacade.