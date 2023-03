Top 10 beste penny crypto’s om nu in te investeren

Het vinden van de algemene beste penny cryptocurrency om te kopen is altijd een lastige taak, met veel nieuwe projecten die elke dag de cryptowereld betreden. Penny crypto-projecten zijn echter populaire keuzes voor het investeren in crypto, omdat de lage tokenprijzen vaak betekenen dat ze een hoog potentieel hebben voor het genereren van grote winsten.

Welke penny cryptocurrencies zijn de beste investeringen?

Er zijn veel kwaliteiten om naar te zoeken wanneer je probeert het beste penny cryptocurrency project te identificeren om toe te voegen aan uw portefeuille, en in sommige opzichten is de ervaring verwant aan het vinden van sterke penny aandelen. Het belangrijkste element van elke hoogwaardige penny crypto is het nut van het token, dus het beoordelen van de use cases en de rol van het native token is cruciaal.

Dit is de top tien beste penny cryptocurrency projecten gebaseerd op de consensus van crypto experts, met elk een innovatief gebruik van blockchain technologie en de kans om grote winsten te maken voor degenen die vroeg starten met investeren in crypto:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – Een ongelooflijke next-gen aanbieder van handelssignalen

Wat is AltSignals?

AltSignals is een project dat zich richt op het leveren van topkwaliteit handelssignalen aan gebruikers – inclusief crypto handelaren en die in andere markten ook. Het project is op dit moment waarschijnlijk het meest bekend om zijn marktleidende AltAlgo™ product, dat AltSignals heeft geholpen meer dan 1,500 handelssignalen te leveren met een ongelooflijk succespercentage van 64%.

Het AltSignals-team blijft de grenzen verleggen van wat mogelijk is om een best-in-class ervaring voor hun gebruikers te leveren en lanceert het ASI-token terwijl ze hun volgende generatie handelssignalenplatform – ActualizeAI – willen bouwen.

ActualizeAI zal gebruik maken van de nieuwste machine learning methodologieën, waaronder natuurlijke taalverwerking (NLP) en reinforcement learning, om gebruikers een enorme voorsprong te geven op de concurrentie. ASI is de sleutel tot het verkrijgen van vroege toegang tot het ActualizeAI product, en het stelt houders ook in staat om lid te worden van de exclusieve AI Members Club, wat mogelijkheden biedt om beloningen te verdienen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het product.

Waarom zou je investeren in crypto AltSignals?

Het is praktisch ongehoord voor een presale project met een token met hoge korting om een bestaande gebruikersbasis te hebben, maar AltSignals heeft al 50,000 gebruikers, met een 4.9/5 Trustpilot rating die laat zien dat het team massaal in staat is om te leveren.

Het team heeft een aantal slimme strategische beslissingen genomen, waaronder dat er een terugkoop- en verbrandingsmechanisme zal worden ingevoerd als de gemeenschap dat gunstig vindt. De enorme belangstelling voor de ASI-presale in beleggingskringen is geen verrassing, want het AltSignals-project zou een zeldzame kans kunnen zijn om een token te verwerven dat voorbestemd is voor het grote werk.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de AltSignals presale <<<

Metacade – Beste penny crypto voor gaming

Wat is Metacade?

Metacade is een project in de GameFi ruimte dat een uitgebreid gaming ecosysteem bouwt met behulp van de eigen token van het project, MCADE. Het hart van het Metacade gaming ecosysteem is ’s werelds grootste play-to-earn gaming arcade, die het project in staat zal stellen om tegemoet te komen aan een enorme hoeveelheid verschillende gaming stijlen.

Het project omvat een uitgebreid beloningssysteem, waarmee gebruikers niet alleen beloningen kunnen verdienen voor het spelen van games, maar ook voor andere activiteiten die het bredere ecosysteem ten goede komen, zoals betrokkenheid bij de gemeenschap of het schrijven van game-recensies.

Ook het Metagrants-programma trekt de aandacht van analisten, waarmee ontwikkelaars hun spelideeën aan de Metacade-gemeenschap kunnen voorleggen. MCADE-houders kunnen dan stemmen over de financiering van deze projecten en zo de richting van het gaming ecosysteem in de toekomst helpen bepalen.

Waarom zou je investeren in crypto Metacade?

Het Metacade penny crypto project wordt beschouwd als een van de beste penny crypto investeringsmogelijkheden dankzij het enorme nut dat de MCADE token biedt. Naarmate de gebruikersbasis van het ecosysteem toeneemt, zal de koopdruk op MCADE waarschijnlijk aanzienlijk toenemen, wat grote beloningen kan betekenen voor beleggers die vroeg genoeg kunnen inkopen.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade finale presale <<<

BitTorrent – De beste van de cryptocurrencies voor het delen van bestanden

Wat is BitTorrent?

Het BitTorrent project is een initiatief dat de kracht van blockchain technologie wil combineren met het wereldberoemde BitTorrent protocol. Het project is ontwikkeld door de Tron Foundation en maakt gebruik van de gedecentraliseerde aard van blockchain om te proberen een veiliger, meer privé en efficiënter platform te creëren voor het delen en distribueren van digitale inhoud.

In de kern maakt BitTorrent gebruik van een penny cryptocurrency genaamd BTT, die is ontworpen om gebruikers te stimuleren hun bandbreedte en opslagbronnen te delen in ruil voor beloningen in de vorm van cryptobetalingen. Dit creëert een krachtig peer-to-peer netwerk waarmee gebruikers snel en veilig grote bestanden kunnen delen zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde servers, wat een aantrekkelijke use case is voor een penny token.

Met BitTorrent kunnen gebruikers genieten van snellere downloads, betrouwbaardere bestandsdeling en meer privacy, terwijl ze beloningen verdienen voor hun bijdragen. Door gebruik te maken van de kracht van blockchaintechnologie, vertegenwoordigt BitTorrent een grote stap voorwaarts in de evolutie van peer-to-peer bestandsdeling en biedt het gebruikers een veiliger en efficiënter platform voor het delen en distribueren van digitale content.

Waarom zou je investeren in crypto BitTorrent?

BitTorrent heeft een enorme gebruikersbasis van meer dan 100 miljoen gebruikers, wat BTT een aanzienlijk voordeel geeft in termen van adoptie en potentiële netwerkeffecten. Penny crypto BTT is ook al geïntegreerd in verschillende populaire torrent clients, zoals uTorrent en BitTorrent, en dit maakt het gemakkelijk voor gebruikers om te beginnen met het verdienen en gebruiken van de token.

Houders van BTT geloven dat het token duidelijk nut heeft binnen het BitTorrent ecosysteem, en als de gebruikersvolumes groeien, zou dit een zichzelf onderhoudend netwerkeffect kunnen creëren waarbij hoe meer gebruikers deelnemen, hoe waardevoller de penny cryptocurrency BTT wordt.

Dogecoin – Beste penny crypto voor een ondersteunende community

Wat is Dogecoin?

Dogecoin is de allereerste meme coin met maker Billy Markus die het project in 2013 lanceerde als reactie op de ernst van de Bitcoin-gemeenschap. Dogecoin heeft sindsdien een ongelooflijke reis doorgemaakt, waarbij hij talloze tegenstanders ongelijk heeft gegeven door jarenlang in de buurt van de top van de cryptomarkt te blijven.

Dogecoin is een van de digitale activa waarvoor de primaire use case vervanging van fiatvaluta is, en ondanks een langzame opname heeft Dogecoin het goed gedaan in de cryptobetalingsruimte. Dit komt ook ondanks het feit dat het project geen smart contracts ondersteunt, en dit succes is deels te danken aan de ongelooflijke gemeenschap die nieuwe houders en gebruikers gepassioneerd ondersteunt.

DOGE is een token dat de meeste beleggers die penny cryptocurrencies kopen op enig moment in hun cryptowallet zullen hebben, en gezien de groei van digitale valuta over de hele wereld, is dit een project dat waarschijnlijk op enig moment uit de categorie penny cryptocurrency-beleggingen zal verhuizen, als het in de komende jaren een dollar overtreft.

Waarom zou je investeren in crypto Dogecoin?

Dogecoin is de perfecte penny cryptocurrency voor nieuwkomers in de cryptoruimte, omdat de enorme gemeenschap bekend staat om hoe ondersteunend en gastvrij ze is. Dit betekent dat naarmate de bekendheid van penny cryptocurrencies en de markt als geheel groeit, Dogecoin een project zou kunnen zijn dat een enorme groei doormaakt en grote winsten oplevert voor houders.

Basic Attention Token – Digitale tokens gebruiken om makers te belonen

Wat is Basic Attention Token?

Basic Attention Token is een project dat makers wil belonen voor de content die ze produceren en gebruikers voor de advertenties die ze opt-in kunnen zien. Om dit te bereiken gebruikt het project de native token, BAT, als ruilmiddel voor de benodigde digitale betalingen.

Basic Attention Token wordt vaak beschouwd als een van de sterkste producten van alle penny cryptocurrencies met de Brave Browser. Deze concurreert met Google Chrome en Microsoft Edge en faciliteert de distributie van BAT tokens van adverteerders naar gebruikers en van gebruikers naar content creators in de tijd.

Alleen de allerbeste penny cryptocurrencies hebben een use case die zo sterk is als BAT, maar het lijdt geen twijfel dat het project weliswaar een fenomenaal gebruik van digitale tokens is, maar dat het zich in een fel concurrerende markt bevindt die moeilijk te beconcurreren zal zijn.

Waarom zou je investeren in crypto Basic Attention Token?

BAT tokens zijn een absoluut cruciaal onderdeel van de manier waarop Basic Attention Token zijn crypto beloningen uitgeeft aan gebruikers, en dus kunnen investeerders verwachten dat naarmate de gebruikersaantallen voor de Brave browser toenemen, ook de waarde van de BAT token zal stijgen, omdat er meer nodig zullen zijn om het platform te laten functioneren.

Met dit in gedachten is BAT een sterke kanshebber voor de beste penny crypto. Het project staat voor de uitdaging om de controle over de markt weg te nemen van de techgiganten, maar zelfs een klein stukje van de enorme browsermarkt zou genoeg zijn om de prijs van BAT omhoog te laten schieten.

Ripple – Beste penny cryptocurrency voor bancaire toepassingen

Wat is Ripple?

Ripple is een op blockchain gebaseerd betalingsprotocol en digitale munt die een revolutie teweeg wil brengen in de manier waarop mensen wereldwijd geld overmaken. Opgericht in 2012, is Ripple snel uitgegroeid tot een van de meest gebruikte blockchain platforms in de financiële sector, ondanks problemen met de SEC.

De kern van het Ripple netwerk is XRP, het eigen token dat wordt gebruikt om transacties op het netwerk te vergemakkelijken. XRP-tokens zijn ontworpen als een snelle en efficiënte manier om geld over de grens te verplaatsen, met transacties die slechts enkele seconden duren en kosten die aanzienlijk lager zijn dan bij traditionele betaalmethoden.

Ripple onderscheidt zich van veel penny cryptocurrency projecten door zijn enterprise use cases en zijn focus op samenwerking met TradFi instellingen in plaats van tegen hen. Ripple heeft partnerschappen met meer dan 300 banken en financiële instellingen over de hele wereld, waaronder Santander en American Express, die zijn technologie gebruiken om grensoverschrijdende betalingen te vergemakkelijken.

Waarom zou je investeren in crypto Ripple?

Lang beschouwd als een van de beste cent cryptocurrencies, zou XRP een belangrijke stap voorwaarts kunnen betekenen in de evolutie van blockchain-technologie, en een snelle, veilige en efficiënte manier kunnen bieden om geld over de hele wereld over te maken. De technologie achter Ripple wordt algemeen beschouwd als een belangrijke innovatie in de financiële sector, met het potentieel om de manier waarop we geld verzenden en ontvangen in de komende jaren te transformeren, en als het project in staat is om zijn SEC rechtszaak dit jaar te overwinnen, dan is XRP misschien niet veel langer een penny cryptocurrency.

Tron – Beste penny crypto om te kopen voor de entertainmentindustrie

Wat is Tron?

Tron is een op blockchain gebaseerd gedecentraliseerd entertainment platform dat een revolutie teweeg wil brengen in de manier waarop internetgebruikers digitale inhoud consumeren en delen. Gelanceerd in 2017 door Justin Sun, heeft Tron als doel een meer efficiënte en gedecentraliseerde entertainmentindustrie te creëren waar makers van inhoud en consumenten direct met elkaar kunnen communiceren in plaats van te vertrouwen op grote zakelijke tussenpersonen.

De kern van het Tron-netwerk is TRX, de crypto die wordt gebruikt om het platform te voeden. TRX wordt vaak beschouwd als een populaire penny cryptocurrency om in te investeren, omdat het veel nut heeft in zijn rol om content creators en consumenten te stimuleren om deel te nemen aan het Tron ecosysteem, maar ook om transacties en andere activiteiten op het netwerk te faciliteren.

Het Tron-platform biedt een reeks instrumenten en diensten voor makers van inhoud, waaronder een platform voor de distributie van inhoud, een crowdfunding platform, een platform voor sociale media, en andere. Het biedt ook een snel en goedkoop blockchain netwerk dat tot 2.000 transacties per seconde kan verwerken, waardoor het een van de snelste blockchain netwerken ter wereld is – en dit verklaart waarom Tron vaak wordt genoemd als een van de beste penny crypto om te kopen.

Waarom zou je investeren in crypto Tron?

Velen in de ruimte zien Tron en TRX als een belangrijke innovatie in de entertainmentindustrie, en bieden een gedecentraliseerd en gestroomlijnd platform voor makers van inhoud en consumenten om met elkaar te communiceren.

Het project heeft veel aanhangers die beweren dat TRX de beste crypto is om te kopen, gezien het aantal ontwikkelaars dat nu aan het platform werkt, maar met een hoge market cap is het moeilijk om TRX als de beste penny cryptocurrency om in te investeren tegenover sommige van de projecten in een eerder stadium.

Shiba Inu – De top crypo cryptocurrency voor meme munten op Ethereum

Wat is Shiba Inu?

Shiba Inu is een van de vele meme-munten die in de voetsporen van Dogecoin zijn getreden, en het project heeft ook een gepassioneerde gemeenschap van volgelingen opgebouwd op dezelfde manier als Dogecoin dat kon. Shiba Inu werd pas in 2020 gecreëerd, maar verspreidde zich als een lopend vuurtje over sociale mediaplatforms om één opvallend project te worden, terwijl het een crypto onder een cent blijft als gevolg van zijn hoge aanbod.

Dat SHIB een goedkope crypto is, draagt waarschijnlijk bij tot het succes van het project, maar het is ook met succes overgestapt op een gedecentraliseerd financieel platform om nut aan het token toe te voegen. Een groot deel van de levensduur van het project is het resultaat van het vermogen van het team om de strategische pivot te hebben waargemaakt, en dit is een kwaliteit die beleggers die op zoek zijn naar penny cryptocurrencies kopen, zouden moeten beschouwen als zeer belangrijk voor de kwaliteit van de investering.

Waarom zou je investeren in crypto Shiba Inu?

SHIB zal naast Dogecoin waarschijnlijk de meest populaire penny cryptocurrency blijven om in te investeren voor newbies, en dit geeft het een enorm voordeel ten opzichte van complexere projecten die veel meer onderzoek en begrip vereisen.

SHIB heeft ook een voordeel ten opzichte van Doge, omdat het op het Ethereum-netwerk gebruik kan maken van slimme contracten, en het zijn slimme contracten die het mogelijk maakten om in DeFi te veranderen. Als het kan blijven voortbouwen op het succes dat het tot nu toe heeft gezien, zouden houders wel eens een nieuwe grote prijsstoot kunnen zien door de toestroom van gebruikers die op zoek zijn naar penny crypto’s nu blockchain na verloop van tijd meer mainstream wordt.

Cardano – Beste crypto cryptocurrency om te investeren in laag-1 protocollen

Wat is Cardano?

Cardano is een gedecentraliseerd blockchain project dat door veel analisten wordt beschouwd als een top penny cryptocurrency om in te investeren. Het werd opgericht door Charles Hoskinson, een van de medeoprichters van Ethereum, en werd gecreëerd met als doel enkele van de belangrijkste beperkingen van eerdere blockchain technologieën aan te pakken, zoals schaalbaarheid.

Cardano gebruikt een uniek proof-of-stake consensusalgoritme, Ouroboros genaamd, dat is ontworpen om energie-efficiënter te zijn dan het proof-of-work-algoritme dat wordt gebruikt door Bitcoin en Ethereum, waardoor het een duurzamere blockchain-optie is die minder beslag legt op hulpbronnen en zijn koolstofvoetafdruk verkleint. Dit heeft een aantal milieuvriendelijke projecten naar Cardano gedreven, bijvoorbeeld om te helpen met CO2-krediet balansen, en zou een reden kunnen zijn dat Cardano op alle grote gecentraliseerde beurzen staat.

Cardano heeft een meerlagige architectuur, die het transactieboek scheidt van de rekenlaag waarop de smart contracts draaien. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en schaalbaarheid, omdat elke laag onafhankelijk kan worden bijgewerkt zonder de andere te beïnvloeden, en heeft ertoe geleid dat sommigen suggereren dat het geschikt is voor projecten met een hoog rekenniveau, zoals een metaverse gaming platform of soortgelijke projecten.

Cardano wil ook de interoperabiliteit tussen het ene en het andere blockchain platform bevorderen, zodat crypto fondsen en gegevens naadloos kunnen worden overgedragen tussen verschillende netwerken. Dit wordt bereikt door het gebruik van sidechains, wat aparte ketens zijn die kunnen communiceren met de hoofd blockchain van Cardano en helpen om meer efficiëntie te stimuleren.

Waarom zou je investeren in crypto Cardano?

Cardano heeft een sterke focus op duurzaamheid en is ontworpen om energie-efficiënter en milieuvriendelijker te zijn dan veel andere blockchain projecten. Aangezien milieuoverwegingen steeds belangrijker worden in de financiële wereld, zou dit Cardano een aantrekkelijke optie kunnen maken voor beleggers die prioriteit geven aan duurzaamheid en ADA bij de sterkste beste crypto penny stocks plaatsen.

Het project heeft een toegewijd team van ontwikkelaars en een sterke gemeenschap van supporters die actief werken aan het verbeteren van het project en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor zijn technologie; dit betekent dat van fan tokens-beleggers tot EV-rijders, er een divers scala aan backers is voor ADA en betekent dat Cardano het potentieel heeft om de komende jaren te blijven groeien en evolueren.

Cardano’s meerlaagse architectuur en focus op interoperabiliteit maken het een veelzijdiger blockchain project dan veel andere in de ruimte, en dat betekent dat het koopdruk zou kunnen zien door het potentieel om te worden gebruikt in een breed scala aan sectoren en toepassingen. Aangezien de blockchain industrie zich blijft uitbreiden, zou deze veelzijdigheid Cardano tot een waardevolle aanwinst kunnen maken voor beleggers die op zoek zijn naar een langetermijnbelegging, ondanks de relatief hoge market cap.

Cronos – Beste penny crypto gebruikt door cryptobeurzen

Wat is Cronos?

De meeste crypto beurzen gebruiken een zogenaamd ‘exchange token’ om liquiditeit op hun platforms te helpen verschaffen, en Cronos is het exchange token voor de populaire cryptobeurs crypto.com. De exchange host allerlei cryptocurrencies, zoals fan tokens, crypto games, projecten die virtueel land verkopen, en meer – en dus komt CRO met veel nut. Het maakt ook het inzetten van tokens mogelijk om crypto beloningen te verdienen, dus het bezit van het CRO-token is erg aantrekkelijk.

De Crypto.com exchange is erg populair gebleken, en hoewel ze hun eigen blockchainplatform nog moeten vrijgeven zoals Binance’s Binance Smart Chain project, worden ze erg serieus genomen in de cryptoruimte.

Waarom zou je investeren in Cronos?

CRO wordt vaak beschouwd als een van de top penny cryptocurrency projecten vanwege de enorme gebruikersbasis die de exchange heeft. Een token dat gebruikers beloont voor staken biedt een andere dimensie aan de investering voor houders, en aangezien crypto.com een groeiend aantal digitale activa aanbiedt, is het logisch dat het de prijs van de token in de loop van de tijd ziet stijgen.

Zijn penny cryptos een goede investering?

Penny cryptocurrencies kunnen een geweldige investering zijn, mits de projecten echt potentieel bieden op dezelfde manier als andere investeringen zoals penny stocks dat moeten doen. De meest veelbelovende penny cryptocurrencies voor grote winsten bevinden zich vaak in een vroeg stadium, maar het belangrijkste is de fundamentals van het project.

Conclusie – Wat is de beste crypto om nu te kopen?

Het is duidelijk dat het kiezen van de beste penny cryptocurrency om in te investeren moeilijk is, maar AltSignals staat duidelijk een niveau boven de meeste projecten met de enorme bestaande gebruikersbasis en de bodemprijzen voor tokens in de ASI presale.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto (FAQ’s)

Welke penny crypto’s zullen exploderen in 2023?

Er zijn veel kanshebbers voor beste penny cryptocurrency, en met zoveel penny crypto projecten die er zijn, kunnen we verwachten dat meer dan één een enorme groei zal zien in 2023. Terwijl SHIB een sterke kandidaat is voor de top crypto onder een cent, lijkt de ASI-presale van AltSignals bovenaan de beste penny crypto’s voor het maximaliseren van de winst in 2023.

Welke crypto heeft 1000x potentieel?

Veel van de beste penny cryptocurrencies beschouwen zichzelf als het beste cryptoproject dat er is, maar de absoluut beste penny cryptocurrency is waarschijnlijk een project als AltSignals dat een hoog potentieel biedt naast een zeer lage totale market cap.

Is het de moeite waard om penny crypto’s te kopen?

De meeste beleggers zoeken naar penny crypto projecten om een gebalanceerde portefeuille aan te vullen. Veel penny crypto beleggers geloven dat ze meer geld kunnen verdienen door te investeren in penny cryptocurrencies, maar dit hangt ook af van de totale market cap van de projecten.

Wat is een penny crypto?

De term penny crypto betekent niet uitsluitend crypto onder een penny, maar verwijst typisch naar cryptoprojecten die tokens beschikbaar hebben voor minder dan een dollar. Omdat het tokenaanbod ook invloed heeft op de totale market cap van de projecten, zijn er allerlei soorten penny cryptocurrencies – fan tokens, projecten gericht op de EV-laadbetalingsindustrie, en zelfs tokens voor financiële instellingen die hun activa tokenen om digitale activa te worden – er zijn penny cryptocurrencies voor bijna elke sector.

Je kunt hier deelnemen aan de AltSignals presale.