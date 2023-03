10 najlepszych tanich krypto, w które warto zainwestować już teraz

Znalezienie najlepszej kryptowaluty do kupienia za grosze jest zawsze trudnym zadaniem, ponieważ każdego dnia do świata krypto wchodzi wiele nowych projektów. Tanie projekty krypto są jednak popularnymi wyborami inwestycyjnymi, ponieważ niskie ceny ich tokenów oznaczają często, iż posiadają one duży potencjał generowania zwrotów dla swoich inwestorów.

Które kryptowaluty groszowe są najlepszymi inwestycjami?

Istnieje wiele cech, których należy szukać, próbując zidentyfikować najlepszy projekt kryptowaluty groszowej, który można dodać do swojego portfela, a pod pewnymi względami doświadczenie to przypomina szukanie silnych akcji o niskiej war. Najważniejszym elementem każdego taniego krypto o wysokiej jakości jest użyteczność jego tokena, dlatego przegląd przypadków użycia i roli natywnego tokena danego krypto ma tutaj kluczowe znaczenie.

Oto dziesięć najlepszych projektów kryptowalut groszowych opartych na konsensusie ekspertów tanich krypto, z których każdy oferuje innowacyjne wykorzystanie technologii blockchain i daje swoim wczesnym inwestorom szansę na osiągnięcie dużych zysków:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – Niesamowity dostawca sygnałów transakcyjnych nowej generacji

Co to jest AltSignals?

AltSignals to projekt, który koncentruje się na dostarczaniu użytkownikom sygnałów transakcyjnych o najwyższej jakości — w tym handlarzom krypto i tym na innych rynkach. Projekt ten jest obecnie prawdopodobnie najbardziej znany ze swojego wiodącego na rynku produktu AltAlgo™, który pomógł AltSignals dostarczyć już ponad 1500 sygnałów transakcyjnych z niewiarygodnym 64% wskaźnikiem sukcesu.

Zespół AltSignals nadal przesuwa granice tego, co jest możliwe, aby zapewnić swoim użytkownikom najlepsze w swojej klasie wrażenia i wprowadza token ASI, gdyż chce on zbudować platformę sygnałów transakcyjnych nowej generacji — ActualizeAI.

ActualizeAI będzie korzystać z najnowszych metodologii uczenia maszynowego, w tym przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia się przez wzmacnianie, aby zapewnić swoim użytkownikom ogromną przewagę nad konkurencją. ASI jest kluczem do zapewnienia wczesnego dostępu do produktu ActualizeAI, a także umożliwia posiadaczom dołączenie do ekskluzywnego AI Members Club, dając możliwość zdobycia nagród i przyczynienia się do rozwoju całego tego produktu.

Jakie są powody, dla których warto zainwestować w AltSignals?

To praktycznie niespotykane, aby projekt w presale z tokenem o dużej zniżce posiadał istniejącą bazę użytkowników, ale AltSignals może się już pochwalić bazą ponad 50 000 użytkowników, a jego ocena na portalu Trustpilot na poziomie 4,9/5 pokazuje, że jego zespół jest w stanie zapewnić ogromne możliwości.

Zespół ten podjął już szereg mądrych decyzji strategicznych, w tym wprowadzenie mechanizmu wykupu i wypalenia tokenów, jeśli społeczność uzna to za korzystne. Ogromne zainteresowanie presale ASI obserwowane w kręgach inwestycyjnych nie jest zaskoczeniem, ponieważ projekt AltSignals może być rzadką okazją do zdobycia tokena, który z czasem może osiągnąć bardzo dużo.

>>> Możesz uczestniczyć w presale Altsignals tutaj <<<

Metacade – Najlepsze krypto groszowe do kupienia do gier

Co to jest Metacade?

Metacade to projekt w przestrzeni GameFi, który buduje kompleksowy ekosystem gier przy użyciu swojego natywnego tokena, MCADE. Sercem ekosystemu gier Metacade jest największy na świecie salon gier typu „graj, aby zarobić”, który umożliwi całemu projektowi zaspokojenie ogromnej liczby różnych rodzajów gier i preferencji.

Projekt ten obejmuje rozbudowany system nagród, który pozwala użytkownikom zdobywać nagrody nie tylko za granie w gry, ale także za inne działania przynoszące korzyści szerszemu ekosystemowi, takie jak angażowanie się w społeczność lub pisanie recenzji gier.

Uwagę analityków przykuwa również program Metagrants, który umożliwia programistom prezentowanie swoich pomysłów na gry społeczności Metacade. Posiadacze MCADE mogą następnie głosować na projekty, które najbardziej przypadną im do gustu. Zwycięskie pomysły otrzymają finansowanie, co pomoże w wyznaczaniu kierunku dla całego tego ekosystemu gier w przyszłości.

Dlaczego warto rozważyć zakup Metacade?

Groszowy projekt krypto Metacade został uznany za jedną z najlepszych okazji do zainwestowania w krypto o niskiej aktualnej wartości dzięki ogromnej użyteczności, jaką zapewnia token MCADE. Wraz ze wzrostem bazy użytkowników tego ekosystemu presja zakupowa na MCADE prawdopodobnie znacznie wzrośnie, co może oznaczać duże nagrody dla tych inwestorów, którzy będą w stanie kupić swoje tokeny wystarczająco wcześnie.

>>> Możesz wziąć udział w ostatnim etapie presale Metacade tutaj <<<

BitTorrent – Najlepsza z kryptowalut służących do udostępniania plików

Co to jest BitTorrent?

Projekt BitTorrent Crypto to inicjatywa, której celem jest połączenie mocy technologii blockchain ze światowej sławy protokołem BitTorrent. Projekt ten rozwijany jest przez Fundację Tron i wykorzystuje zdecentralizowaną naturę blockchaina, próbując stworzyć bezpieczniejszą, prywatną i wydajniejszą platformę do udostępniania i dystrybucji treści cyfrowych.

W swej istocie BitTorrent Crypto wykorzystuje kryptowalutę o nazwie BTT, która ma na celu zachęcenie użytkowników do dzielenia się przepustowością i zasobami pamięci masowej w zamian za nagrody w postaci płatności krypto. Tworzy to potężną sieć peer-to-peer, która umożliwia użytkownikom szybkie i bezpieczne udostępnianie dużych plików bez polegania na scentralizowanych serwerach, co jest atrakcyjnym przypadkiem użycia tego tokena groszowego.

Dzięki BitTorrent Crypto użytkownicy mogą cieszyć się szybszym pobieraniem, bardziej niezawodnym udostępnianiem plików i większą prywatnością, jednocześnie zdobywając nagrody za swój wkład. Wykorzystując moc technologii blockchain, BitTorrent Crypto stanowi duży krok naprzód w ewolucji udostępniania plików peer-to-peer, oferując użytkownikom bezpieczniejszą i wydajniejszą platformę do udostępniania i dystrybucji treści cyfrowych.

Dlaczego warto rozważyć zakup BitTorrent?

BitTorrent może pochwalić się ogromną bazą użytkowników, liczącą ponad 100 milionów osób, co daje BTT znaczną przewagę pod względem adopcji i potencjalnych efektów sieciowych. Tanie krypto BTT zostało już zintegrowane z kilkoma popularnymi klientami torrent, takimi jak uTorrent i BitTorrent, co ułatwia użytkownikom rozpoczęcie zarabiania i korzystania z tego tokena.

Posiadacze BTT uważają, że token ten posiada wyraźną użyteczność w ekosystemie BitTorrent, a jeśli liczba użytkowników wzrośnie, może to stworzyć samowystarczalny efekt sieciowy, w ramach którego im więcej użytkowników w nim uczestniczy, tym cenniejsza staje się kryptowaluta BTT.

Dogecoin – Najlepsza kryptowaluta groszowa dla wspierającej społeczności

Co to jest Dogecoin?

Dogecoin powstał jako pierwsza moneta memowa, a jego twórca Billy Markus uruchomił ten projekt w 2013 roku jako odpowiedź na powagę społeczności Bitcoina. Od tego czasu Dogecoin odbył niesamowitą podróż, udowadniając, że niezliczona liczba krytyków myliła się co do niego, gdyż pozostawał on blisko szczytu wykresów kapitalizacji rynkowej krypto przez całe lata.

Dogecoin jest jednym z zasobów cyfrowych, których głównym zastosowaniem jest zastąpienie waluty fiducjarnej i pomimo powolnego rozpowszechniania, Dogecoin radzi sobie dobrze w obszarze płatności krypto. Dzieje się tak również pomimo tego, że projekt ten nie obsługuje inteligentnych kontraktów, a jego sukces jest częściowo spowodowany niesamowitą społecznością, która z pasją wspiera jego nowych posiadaczy i użytkowników.

DOGE to token, którego większość inwestorów kupujących kryptowaluty groszowe w pewnym momencie będzie miała w swoim portfelu krypto, a biorąc pod uwagę rozwój walut cyfrowych na całym świecie, jest to projekt, który prawdopodobnie w pewnym momencie wyjdzie z kategorii inwestycji w kryptowaluty groszowe, ponieważ w nadchodzących latach jego wartość przekroczy jednego dolara.

Dlaczego warto rozważyć zakup Dogecoina?

Dogecoin to idealna tania kryptowaluta dla nowicjuszy w przestrzeni krypto, ponieważ jego ogromna społeczność jest dobrze znana ze swojego wsparcia i gościnności. Oznacza to, że wraz ze wzrostem rynku jako całości i ogólnej świadomości odnośnie krypto, Dogecoin może być projektem, który odnotowuje ogromny wzrost i zapewni duże zyski dla swoich posiadaczy.

Basic Attention Token – Używanie tokenów cyfrowych do nagradzania twórców

Co to jest Basic Attention Token?

Basic Attention Token to projekt, który ma nagradzać twórców za tworzone przez nich treści, a użytkowników za reklamy, które mogą zobaczyć. Aby to osiągnąć, projekt ten wykorzystuje natywny token BAT jako środek wymiany wymaganych płatności cyfrowych.

Basic Attention Token jest często uważany za jeden z najsilniejszych produktów ze wszystkich kryptowalut groszowych z przeglądarką Brave. Konkuruje on z Google Chrome i Microsoft Edge oraz ułatwia dystrybucję tokenów BAT od reklamodawców do użytkowników, a także od użytkowników do twórców treści.

Tylko najlepsze kryptowaluty groszowe posiadają tak silny przypadek użycia jak BAT, ale nie ma wątpliwości, że chociaż projekt ten może fenomenalnie wykorzystywać tokeny cyfrowe, to działa on na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym trudno będzie mu utrzymać prowadzenie.

Dlaczego warto rozważyć zakup Basic Attention Token?

Tokeny BAT są absolutnie ważną częścią sposobu, w jaki Basic Attention Token przyznaje użytkownikom nagrody krypto, więc inwestorzy mogą spodziewać się, że wraz ze wzrostem liczby użytkowników przeglądarki Brave, wartość tokena BAT również powinna wzrosnąć, gdyż jest on wymagany do działania platformy.

Mając to na uwadze, BAT jest silnym pretendentem do najlepszego taniego krypto. Projekt ten będzie miał przed sobą wyzwanie polegające na odebraniu kontroli nad rynkiem gigantom technologicznym, ale nawet niewielki wycinek tak ogromnego rynku przeglądarek wystarczy, aby cena BAT gwałtownie wzrosła.

Ripple – Najlepsza kryptowaluta groszowa do zastosowań bankowych

Co to jest Ripple?

Ripple to protokół płatności oparty na blockchainie oraz waluta cyfrowa, której celem jest zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki ludzie przesyłają pieniądze na całym świecie. Założony w 2012 roku Ripple szybko stał się jedną z najczęściej używanych platform blockchain w branży finansowej, pomimo problemów z SEC.

Sercem sieci Ripple jest XRP, jego natywny token używany do ułatwienia transakcji w całej sieci. Tokeny XRP zostały zaprojektowane tak, aby były szybkim i skutecznym sposobem przesyłania pieniędzy za granicę, przy czym transakcje te trwają tylko kilka sekund, a ich opłaty są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych metod płatności.

Ripple wyróżnia się spośród wielu projektów związanych z kryptowalutami groszowymi dzięki swoim przypadkom użycia w przedsiębiorstwach i skupieniu się na współpracy z instytucjami TradFi, a nie działaniu przeciwko nim. Ripple współpracuje z ponad 300 bankami i instytucjami finansowymi na całym świecie, w tym Santander i American Express, które wykorzystują jego technologię do ułatwienia płatności transgranicznych.

Dlaczego warto rozważyć zakup Ripple?

Od dawna uważany za jednego z najlepszych tanich krypto, XRP może stanowić duży krok naprzód w ewolucji technologii blockchain, oferując szybki, bezpieczny i skuteczny sposób przesyłania pieniędzy na całym świecie. Technologia stojąca za Ripple jest powszechnie uważana za główną innowację w branży finansowej, która może zmienić sposób, w jaki będziemy wysyłać i odbierać pieniądze w nadchodzących latach, a jeśli temu projektowi uda się w tym roku przezwyciężyć pozew od SEC, XRP może nie być już dłużej kryptowalutą groszową.

Tron – Najlepsze tanie krypto do kupienia dla branży rozrywkowej

Co to jest Tron?

Tron to zdecentralizowana platforma rozrywkowa oparta na blockchainie, której celem jest zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki użytkownicy internetu konsumują i udostępniają treści cyfrowe. Uruchomiony w 2017 roku przez Justina Suna, Tron miał na celu stworzenie bardziej wydajnego i zdecentralizowanego przemysłu rozrywkowego, w którym twórcy treści i konsumenci mogą bezpośrednio wchodzić ze sobą w interakcje, zamiast polegać na dużych korporacyjnych pośrednikach.

Sercem sieci Tron jest TRX, krypto używane do napędzania całej platformy. TRX jest często uważany za popularną tanią kryptowalutę, w którą można zainwestować, ponieważ posiada on wiele użyteczności w swej roli, co zachęca twórców treści i ich konsumentów do udziału w ekosystemie Tron, a także ułatwia transakcje i inne działania w sieci.

Platforma Tron oferuje szereg narzędzi i usług dla twórców treści, w tym platformę dystrybucji treści, platformę finansowania społecznościowego, platformę mediów społecznościowych i inne. Oferuje on również szybką, niedrogą sieć blockchain, która może przetwarzać do 2000 transakcji na sekundę, co czyni ją jedną z najszybszych sieci blockchain na świecie — to właśnie wyjaśnia, dlaczego Tron jest często cytowany jako najlepsze tanie krypto do kupienia.

Dlaczego warto rozważyć zakup Tron?

Wielu postrzega Tron i TRX jako główną innowację w branży rozrywkowej, oferującą zdecentralizowaną i usprawnioną platformę dla twórców treści i konsumentów, na której mogą oni podejmować wspólne interakcje.

Projekt ten ma wielu zwolenników, którzy twierdzą, że TRX jest najlepszym krypto do kupienia, biorąc pod uwagę liczbę programistów pracujących obecnie na jego platformie. Ale ze względu na wysoką kapitalizację rynkową trudno jest nazwać TRX najlepszą kryptowalutą groszową, w którą warto zainwestować w porównaniu z niektórymi wcześniejszymi projektami.

Shiba Inu – Najlepsza kryptowaluta groszowa dla monet memowych na Ethereum

Co to jest Shiba Inu?

Shiba Inu jest jedną z wielu monet memowych, które poszły w ślady Dogecoina, a projektowi temu także udało się zbudować pełną pasji społeczność zwolenników w taki sam sposób, w jaki był w stanie to zrobić Dogecoin. Shiba Inu powstał dopiero w 2020 roku, ale rozprzestrzenił się on niczym błyskawica na platformach mediów społecznościowych, stając się wyróżniającym się projektem, a jednocześnie nadal jest on tanim krypto ze względu na swoją dużą podaż.

SHIB, pozostając tanim krypto, prawdopodobnie przyczynił się do sukcesu tego projektu, ale z powodzeniem przeszedł on również na zdecentralizowaną platformę finansową, aby dodać użyteczność do swojego tokena. Duża część długowieczności tego projektu wynika ze zdolności jego zespołu do zrealizowania strategicznego punktu zwrotnego i jest to cecha, którą inwestorzy chcący kupić kryptowaluty groszowe powinni uznać za bardzo ważną dla jakości swoich inwestycji.

Dlaczego warto rozważyć zakup Shiba Inu?

SHIB prawdopodobnie będzie stał tuż obok Dogecoina, jako najpopularniejsza kryptowaluta, w którą mogą zainwestować początkujący, co daje mu ogromną przewagę nad bardziej złożonymi projektami, które wymagają przeprowadzenia znacznie większej ilości badań i głębszego zrozumienia.

SHIB ma również przewagę nad Doge, ponieważ bycie w sieci Ethereum pozwala mu korzystać z inteligentnych kontraktów, a to właśnie one pozwoliły mu przejść na DeFi. Jeśli nadal będzie udawało mu się kontynuować odnoszenie sukcesów, jakie odnotowywał do tej pory, jego posiadacze mogą doświadczyć kolejnego dużego wzrostu cen spowodowanego napływem użytkowników, którzy chcąc kupić tanie krypto, ponieważ blockchain ten z czasem staje się coraz bardziej popularny.

Cardano – Najlepsza kryptowaluta groszowa do inwestowania w protokoły warstwy 1

Co to jest Cardano?

Cardano to zdecentralizowany projekt blockchain, który przez wielu analityków uważany jest za najlepszą tanią kryptowalutę do inwestowania. Został on założony przez Charlesa Hoskinsona, jednego ze współzałożycieli Ethereum, w celu rozwiązania niektórych z głównych ograniczeń wcześniejszych technologii blockchain, takich jak skalowalność.

Cardano wykorzystuje unikalny algorytm konsensusu proof-of-stake znany jako Ouroboros, który został zaprojektowany tak, aby był on bardziej energooszczędny niż algorytm proof-of-work używany przez Bitcoina i Ethereum. A to sprawia, iż jest to bardziej zrównoważona opcja blockchain, która jest mniej zasobochłonna, zmniejszając tym samym swój ślad węglowy. Pomogło to skierować do Cardano wiele przyjaznych dla środowiska projektów, takich jak pomoc w bilansach kredytów węglowych i może to być powodem, dla którego Cardano jest prezentowany na wszystkich głównych scentralizowanych giełdach.

Cardano może pochwalić się wielowarstwową architekturą, która oddziela jego księgę transakcji od warstwy obliczeniowej obsługującej inteligentne kontrakty. Pozwala to na większą elastyczność i skalowalność, ponieważ każda warstwa może być aktualizowana niezależnie, bez wpływu na inne, co skłoniło niektórych do stwierdzenia, iż architektura ta pasuje do projektów, które wymagają wysokiego poziomu obliczeń, takich jak platformy do gier metaverse lub podobne projekty.

Cardano ma również na celu promowanie interoperacyjności między jedną platformą blockchain a drugą, umożliwiając bezproblemowy transfer zasobów krypto oraz danych między różnymi sieciami. Osiąga się to dzięki zastosowaniu łańcuchów bocznych, które są oddzielnymi łańcuchami, mogącymi komunikować się z głównym łańcuchem blokowym Cardano i pomagać w zwiększeniu ogólnej wydajności.

Dlaczego warto rozważyć zakup Cardano?

Cardano kładzie silny nacisk na zrównoważony rozwój i został on zaprojektowany tak, aby był bardziej energooszczędny i przyjazny dla środowiska niż wiele innych projektów blockchain. Ponieważ kwestie środowiskowe stają się coraz ważniejsze w świecie finansów, może to sprawić, że Cardano stanie się atrakcyjną opcją dla inwestorów, dla których priorytetem jest zrównoważony rozwój i uplasuje to ADA wśród najsilniejszych najlepszych akcji krypto.

Projekt ta posiada oddany zespół programistów oraz silną społeczność swoich zwolenników, którzy aktywnie pracują nad ulepszeniem całego projektu i opracowaniem nowych aplikacji dla jego technologii; oznacza to, iż istnieje tu zróżnicowana grupa zwolenników ADA, mieszcząca w sobie od inwestorów tokenów fanów aż po kierowców pojazdów elektrycznych, dzięki czemu Cardano posiada potencjał do dalszego rozwoju i ewolucji w nadchodzących latach.

Wielowarstwowa architektura Cardano i skupienie się na interoperacyjności sprawiają, że jest to bardziej wszechstronny projekt blockchain niż wiele innych w tej przestrzeni, co oznacza, że może on doświadczyć presji zakupowej przez swój potencjał do wykorzystania w wielu sektorach. Ponieważ branża blockchain wciąż nieustannie się rozwija, ta wszechstronność może sprawić, że Cardano stanie się cennym aktywem dla inwestorów poszukujących długoterminowej inwestycji, pomimo jego stosunkowo wysokiej kapitalizacji rynkowej.

Cronos – Najlepsze krypto groszowe używane przez giełdy kryptowalut

Co to jest Cronos?

Większość giełd krypto używa tak zwanego „tokena giełdowego”, aby zapewnić płynność na swoich platformach, a Cronos to token giełdowy dla popularnej giełdy krypto – crypto.com. Giełda ta obsługuje wszelkiego rodzaju krypto, takie jak tokeny fanów, gry krypto, projekty sprzedające wirtualną ziemię i nie tylko — to właśnie dlatego CRO posiada tak wiele użyteczności. Pozwala ona również obstawiać tokeny w celu zdobycia nagród krypto, przez co posiadanie tokena CRO jest bardzo atrakcyjne.

Giełda crypto.com okazała się bardzo popularna i chociaż nie wypuściła ona jeszcze własnej platformy blockchain, takiej jak projekt Binance Smart Chain firmy Binance, jest ona traktowana bardzo poważnie w przestrzeni krypto.

Dlaczego warto rozważyć zakup Cronos?

CRO jest często uważane za jeden z najlepszych tanich projektów krypto ze względu na ogromną bazę użytkowników, jaką może pochwalić się jego giełda. Token, który nagradza użytkowników za obstawianie, oferuje swoim posiadaczom inny wymiar inwestycji, a ponieważ crypto.com oferuje coraz większą liczbę zasobów cyfrowych, to naturalne, że z czasem cena tego tokena rośnie.

Czy kryptowaluty groszowe to dobra inwestycja?

Kryptowaluty groszowe mogą być świetną inwestycją, pod warunkiem, że ich projekty oferują prawdziwy potencjał w taki sam sposób, jak inne inwestycje, takie jak akcje groszowe. Najbardziej obiecujące kryptowaluty groszowe pod kątem dużych zysków są często we wczesnym etapach rozwoju, ale najważniejsze są tu fundamenty danego projektu.

Wniosek – jakie krypto najlepiej obecnie kupić?

Oczywiste jest, że wybór najlepszej kryptowaluty groszowej, w którą warto zainwestować jest trudny, ale AltSignals wyraźnie przewyższa większość projektów ze swoją ogromną istniejącą bazą użytkowników i najniższymi cenami tokenów w presale ASI.

Powiązane krypto FAQ

Które kryptowaluty groszowe eksplodują w 2023 roku?

Jest wielu pretendentów do tytułu najlepszej kryptowaluty groszowej, a przy tak wielu tanich projektach krypto możemy spodziewać się ogromnego wzrostu więcej niż jednego z nich w 2023 r. Podczas gdy SHIB jest silnym kandydatem na najlepszą tanią kryptowalutę, to jednak presale ASI firmy AltSignals wydaje się być na szczycie najlepszych krypto groszowych do maksymalizacji swoich zysków w 2023 roku.

Które krypto posiada 1000-krotny potencjał?

Wiele z najlepszych kryptowalut groszowych uważa się za najlepszy projekt krypto, ale absolutnie najlepszą kryptowalutą groszową będzie prawdopodobnie projekt taki jak AltSignals, który oferuje duży potencjał przy bardzo niskiej ogólnej kapitalizacji rynkowej.

Czy warto kupować kryptowaluty groszowe?

Większość inwestorów szuka tanich projektów krypto, aby uzupełnić swój zrównoważony portfel. Wielu krypto inwestorów uważa, że są oni w stanie zarobić więcej pieniędzy, inwestując właśnie w kryptowaluty groszowe, ale zależy to również od ogólnej kapitalizacji rynkowej tych projektów.

Co to jest kryptowaluta groszowa?

Termin kryptowaluta groszowa nie oznacza wyłącznie kryptowalut poniżej grosza, a zamiast tego odnosi się on zazwyczaj do projektów krypto, których tokeny są dostępne za mniej niż dolara. Ponieważ podaż tokenów wpływa również na całkowitą kapitalizację rynkową danych projektów, istnieje wiele kryptowalut groszowych — takich jak tokeny fanów, projekty koncentrujące się na branży płatności za pojazdy elektryczne, a nawet tokeny dla instytucji finansowych, które mogą tokenizować swoje aktywa, aby stały się one aktywami cyfrowymi. Kryptowaluty groszowe istnieją w prawie każdym sektorze.

Możesz uczestniczyć w presale Metacade tutaj .