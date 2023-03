12 najlepszych długoterminowych inwestycji w krypto, które mogą przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach

Kryptowaluty to najbardziej dochodowa klasa aktywów w historii, dlatego tak wielu inwestorów nieustannie szuka najlepszych opcji na długoterminowe zyski. Chociaż inwestowanie w przestrzeń krypto wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, istnieje niezliczona ilość świetnych opcji, ponieważ niektóre z najlepszych kryptowalut, w które można inwestować w perspektywie długoterminowej, to wysoce rewolucyjne technologie.

Mając to na uwadze, oto 12 najlepszych długoterminowych krypto do zainwestowania w 2023 r.:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. AltSignals (ASI)

Czym jest ASI?

AltSignals to ciesząca się dużym powodzeniem internetowa społeczność handlowa, która od 2017 roku dzieli się zyskownymi strategiami handlowymi. Platforma ta udostępniła AltAlgo™ , będący algorytmicznym protokołem handlowym, który pomógł już wielu handlarzom zwiększyć 10-krotnie swoje portfolio w 19 z 32 miesięcy istnienia.

AltSignals wprowadza teraz nowy i ulepszony system handlowy o nazwie ActualizeAI, a nowy token ASI ma na celu przyspieszenie tego rozwoju. ActualizeAI łączy uczenie maszynowe z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) w celu jednoczesnej analizy ogromnej liczby wskaźników cen. Ponieważ jest on napędzany przez sztuczną inteligencję, nieustannie się uczy i ulepsza, pomagając w dostarczaniu sygnałów transakcyjnych z rosnącym poziomem dokładności w czasie.

Token ASI może być wykorzystany do uzyskania dostępu do ActualizeAI oraz ActualizeAI Club. ActualizeAI Club zapewni społeczności AltSignals jeszcze więcej korzyści, w tym dostęp do publicznej i prywatnej sprzedaży tokenów dla nowych krypto, a także dostęp do turniejów handlowych, w których uczestnicy mogą zdobywać krypto nagrody i wiele więcej.

AltSignals pomaga każdemu zminimalizować krzywą uczenia się podczas handlu na rynkach krypto. Ponieważ rynek krypto jest bardzo niestabilną klasą aktywów, może to pomóc inwestorom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Dochodowe narzędzia handlowe udostępnione przez tę platformę mogą również pomóc doświadczonym handlowcom zmaksymalizować swój potencjał zwrotu, ponieważ ActualizeAI zapewni dodatkową opinię, analizując więcej danych, niż jest w stanie pojedyncza osoba.

Dlaczego warto jest kupić ASI?

Platforma AltSignals jest liderem w rozwoju sztucznej inteligencji opartej na blockchainie . Narzędzia handlowe udostępnione przez tę platformę w przeszłości miały bardzo dokładny wskaźnik sukcesu, a wygląda na to, że teraz będzie on jeszcze większy.

Presale tokenów ASI może być doskonałą okazją dla doświadczonych inwestorów do zaangażowania się w ten obiecujący nowy token, gdy jest on jeszcze w powijakach. Takie możliwości często przynoszą inwestorom znaczne zyski.

Ceny ASI w presale wzrosną z 0,012 USD do 0,02274 USD za token, a czas na zaangażowanie się jest ograniczony. Dla każdego, kto chce dowiedzieć się, który nowy projekt krypto kupić obecnie na dłuższą metę, nowa wersja AltSignals z pewnością wygląda na świetną opcję.

2. Metacade (MCADE)

Czym jest MCADE?

Metacade ma szansę stać się największą arkadą opartą na blockchainie, oferującą szeroki wybór tytułów typu „graj, aby zarobić” (P2E) w jednym miejscu. Jest on powszechnie uważany za jedno z najbardziej ekscytujących nowych rozwiązań GameFi w Web3, ponieważ Metacade zapewnia wszechstronne wrażenia z gier oraz wiele możliwości zdobycia nagród w krypto.

Oprócz tego Metacade ma stać się głównym centrum społeczności Web3. Twórcy treści mogą zdobywać tam nagrody, wnosząc wkład w platformę, która będzie wyświetlać wszystkie najnowsze informacje w sektorze gier blockchain. Użytkownicy mogą publikować recenzje gier, udostępniać wersje alfa i wiele więcej, jednocześnie zdobywając tokeny MCADE.

Metacade sfinansuje również kolejną falę tytułów typu „graj, aby zarobić” za pośrednictwem programu Metagrants. Społeczność może głosować, aby zdecydować, które propozycje gier są najlepsze, zanim Metagranty zostaną przekazane programistom w celu wprowadzenia ich pomysłów do salonu gier Metaverse. Metacade wspiera bezpośrednio zarówno indywidualnych użytkowników blockchain, jak i twórców gier, co z czasem może pomóc mu stać się jednym z najcenniejszych projektów GameFi w Web3.

Niektóre dodatkowe korzyści płynące z dołączenia do ekosystemu Metacade obejmują możliwości testowania wersji beta, w ramach których gracze mogą grać w najnowsze gry arkadowe, zanim zostaną one oficjalnie wydane. W zamian za granie w te tytuły i przekazywanie opinii zespołowi programistów, gracze mogą zdobywać nagrody w postaci tokenów MCADE.

Metacade udostępnia również funkcję Work2Earn , która połączy użytkowników blockchaina z płatnymi ofertami pracy w niektórych z najgorętszych start-upów Web3. Dostępne posady będą obejmować zarówno pracę w pełnym wymiarze godzin, jak i pracę w niepełnym wymiarze godzin, dając każdemu szansę na rozpoczęcie kariery w przestrzeni blockchain.

Dlaczego warto jest kupić MCADE?

MCADE został niedawno uruchomiony podczas swojej presale, która w krótkim czasie zebrała kwotę równą $11,8m. Odzwierciedla to ogromny przyszły potencjał tego tokena, ponieważ jest on wspierany przez rozległą użyteczność w ekosystemie Metacade.

Cena MCADE wynosi obecnie $0,0185 po początkowym uruchomieniu za zaledwie $ 0,008 za token. Presale będzie stale podnosić cenę MCADE, co oznacza, że inwestorzy mają ograniczony czas na zakupienie go po najlepszej możliwej cenie. Bez wątpienia Metacade wydaje się być obecnie jedną z najlepszych długoterminowych inwestycji krypto do kupienia.

3. Polkadot (DOT)

Czym jest DOT?

Polkadot, często w skrócie podawany jako DOT, to kryptowaluta i otwarty protokół blockchain, zaprojektowany w celu ułatwienia transakcji w różnych łańcuchach warstwy 1. Jako protokół wielołańcuchowy warstwy 0, Polkadot może pomóc wprowadzić prawdziwy Web3 dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu technologicznemu.

Polkadot to publiczna sieć typu open source opracowana przez Fundację Web3. Umożliwia on interoperacyjność między różnymi zdecentralizowanymi sieciami i pozwala programistom na tworzenie unikalnych aplikacji o zróżnicowanym zakresie funkcji. Te zdecentralizowane aplikacje mogą istnieć jednocześnie na wielu łańcuchach bloków, co pomaga poprawić wrażenia użytkownika we wszystkich łańcuchach, które są kompatybilne z wirtualną maszyną Ethereum (EVM) .

Polkadot to wydajna platforma blockchain, której celem jest eliminacja barier skalowalności, w tym interoperacyjności. Pozwala on na dużą liczbę transakcji na sekundę, a jego imponująca wszechstronność umożliwia tworzenie niestandardowych łańcuchów parachain, gdy zajdzie taka potrzeba, dzięki czemu każdy może wdrożyć własne łańcuchy bloków dostosowane specjalnie do swoich potrzeb.

Dlaczego warto jest kupić DOT?

DOT jest jedną z 20 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej dzięki swojej bardzo przydatnej platformie. Blockchain ten obsługuje wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji w wielu łańcuchach EVM jednocześnie, co doprowadziło do wzrostu liczby programistów i użytkowników tej platformy.

DOT jest obecnie wyceniany na 6,30 USD – w porównaniu z poprzednim rekordowym poziomem 53 USD. Projekt ten jest powszechnie uważany za jedno z najlepszych rozwiązań blockchain pod względem interoperacyjności, dlatego stanowi on dobrą opcją dla inwestorów poszukujących kryptowaluty, którą warto kupić już dziś na dłuższą metę. Sieć Polkadot mogłaby pomóc blockchainowi dotrzeć do użytkowników w skali globalnej, co czyni go świetną inwestycją w długoterminowy rozwój.

4. Decentraland (MANA)

Czym jest MANA?

Decentraland to zdecentralizowana platforma wirtualnej rzeczywistości obsługiwana przez blockchain Ethereum. Cyfrowa waluta Decentraland, MANA, działa jako wejście na platformę Decentraland i obowiązujący w niej środek wymiany. Użytkownicy mogą kupować i sprzedawać szereg niezamiennych tokenów (NFT) na rynku Decentraland, w tym awatary, ubrania i wiele innych elementów, które można dostosować do użytku w metaverse.

Decentraland umożliwia również użytkownikom zakup wirtualnych działek. Każdy może kupić wirtualną działkę w metaverse i zbudować unikalne sceny 3D wypełnione treściami, takimi jak muzyka, grafika, gry lub cokolwiek innego, co tylko podsunie mu jego wyobraźnia. Możliwość tworzenia osobistych treści w metaverse Decentraland doprowadziła do szerokiego zakresu różnych działań, z których mogą korzystać użytkownicy.

Co więcej, Decentraland pozwala użytkownikom zarabiać pieniądze na swoich dziełach poprzez udział w różnych wydarzeniach lub po prostu poprzez sprzedaż dzieł sztuki w grze lub ich wirtualnej krainy. Wydarzenia te mogą obejmować pokazy sztuki NFT, kasyna krypto, gry typu „graj, aby zarobić” i wiele innych.

Dlaczego warto jest kupić MANA?

Decentraland to kolejny przykład tego, jak technologia blockchain rewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie angażują się i korzystają z interaktywnych platform medialnych, dlatego jest on bardzo silnie wspierany przez inwestorów instytucjonalnych. Zapewniając użytkownikom większą moc, Decentraland stał się rozległym światem wirtualnej rzeczywistości, który jest pełen zarówno możliwości pracy, jak i wypoczynku.

MANA osiągnęła swój rekordowy poziom podczas hossy w 2021 roku, kiedy to wzrosła do prawie 5 USD za token. Chociaż ostatnia akcja cenowa była niekorzystna dla MANA, pozostaje ona jedną z najlepszych kryptowalut do inwestycji długoterminowych i może znacznie wzrosnąć z obecnej ceny 0,60 USD.

5. Binance Coin (BNB)

Czym jest BNB?

Binance Coin (BNB) to natywna kryptowaluta dla ekosystemu Binance. Jego główną funkcją jest umożliwienie transakcji w Binance Chain, zdecentralizowanej giełdzie Binance (DEX) i Binance CEX – jednej z największych scentralizowanych giełd w Web3. Użytkownicy mogą optymalizować swoje opłaty giełdowe za pomocą BNB, a także on służy do uiszczania opłat transakcyjnych w Binance Chain.

Użyteczność BNB w ekosystemie Binance jest ogromna. Jako jeden z najważniejszych graczy w Web3, token ten ma ogromny potencjał wzrostu. Łańcuch Binance obsługuje szybko rosnącą liczbę transakcji i nowych projektów, ze względu na wielkość bazy użytkowników CEX, zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i dziennego wolumenu obrotu.

Binance Chain został pierwotnie stworzony jako fork Ethereum, co oznacza, że jest on kompatybilny z EVM. Deweloperzy mogą uruchamiać niestandardowe dApps w sieci za pomocą języka programowania Solidity, co z czasem może prowadzić do jeszcze większego poziomu adopcji w ekosystemie.

Dlaczego warto jest kupić BNB?

BNB odnotował dramatyczny wzrost wartości dzięki sukcesowi giełdy Binance, obecnie największego CEX w Web3. Binance oferuje ekosystem, który jest szybki, bezpieczny i opłacalny oraz jest przystosowany do obsługi stale rosnącej liczby użytkowników w miarę postępu technologii blockchain.

Obecnie BNB kosztuje 300 USD, ale wielu spodziewa się, że przekroczy on 1000 USD podczas zbliżającej się hossy na rynku krypto. Sprawia to, że jest to jedna z najlepszych kryptowalut do inwestycji długoterminowych. Dla każdego, kto szuka dzisiaj krypto do kupienia z myślą o długoterminowych zwrotach, Binance Coin może być idealnym wyborem.

6. ChainLink (LINK)

Czym jest LINK?

ChainLink lub LINK to zdecentralizowana sieć wyroczni zaprojektowana specjalnie w celu wypełnienia luki między zewnętrznymi źródłami danych (znanymi jako „wyrocznie” ) a łańcuchami bloków. Innowacyjna technologia ChainLink oddziela wyrocznie od inteligentnych kontraktów, umożliwiając programistom łatwe tworzenie nowych niestandardowych integracji bez konieczności bezpośredniej interakcji z inteligentnymi kontraktami.

ChainLink został formalnie wprowadzony w 2017 roku, co czyni go jedną z najwcześniej stworzonych usług blockchain i od tego czasu stał się on integralną częścią ekosystemu blockchain. Rozwiązania ChainLink zapewniają bezpieczne i niezawodne źródło danych poza łańcuchem dla inteligentnych kontraktów, które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym do śledzenia łańcucha dostaw, usług arbitrażowych, instrumentów finansowych, systemów płatności i innych.

Technologia ChainLink zrewolucjonizowała sposób interakcji programistów i firm z sieciami blockchain we wszystkich branżach. Rozszerzył on liczbę przypadków użycia blockchain dzięki możliwości rejestrowania danych spoza łańcucha w łańcuchu, co zapewnia jeszcze więcej funkcji inteligentnych kontraktów.

Dlaczego warto jest kupić LINK?

LINK odniósł szybki sukces w minionych latach, stając się wiodącym projektem blockchain pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest to jedna z najlepszych długoterminowych inwestycji dzięki unikalnemu i innowacyjnemu rozwiązaniu blockchain i oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach i latach będzie on nadal rosnąć.

Token ten jest obecnie wart 7,40 USD po spadku z poprzedniego rekordowego poziomu powyżej 50 USD. Może to być świetny poziom początkowy dla każdego, kto szuka krypto do zakupu na dłuższą metę, ponieważ LINK może wzrosnąć, osiągając nowe maksima w najbliższej przyszłości.

7. UniSwap (UNI)

Czym jest UNI?

UniSwap to zdecentralizowana giełda krypto oparta na Ethereum, oferująca zautomatyzowany system transakcyjny, który umożliwia użytkownikom wydajną wymianę i handel tokenami. UniSwap przełamał schemat giełd krypto, gdy został uruchomiony w 2018 roku, zapewniając szybki i łatwy dostęp do świata krypto bez konieczności zakładania konta lub podawania danych osobowych.

Natywny token UniSwap UNI zapewnia użytkownikom różne korzyści i nagrody, takie jak obniżone opłaty za transakcje, a także prawa głosu. UniSwap szybko urósł w ciągu ostatnich kilku lat do jednej z najpopularniejszych i najbardziej niezawodnych giełd w dziedzinie zdecentralizowanych finansów, wprowadzając więcej ludzi w świat technologii blockchain.

DEX opiera się na pulach płynności zamiast na arkuszu zleceń, w którym każdy może dodawać i usuwać środki z pul w zamian za opłatę. UniSwap umożliwia również użytkownikom zbieranie zysków z pól płynności UniSwap za pośrednictwem UniLend, który zapewnia farming zysków z efektywnym zarządzaniem ryzykiem, umożliwiając użytkownikom łatwy sposób na uzyskanie stabilnego zwrotu z ich aktywów krypto.

Dlaczego warto jest kupić UNI?

UniSwap to ważna usługa w ekosystemie Ethereum, który jest drugą co do wielkości kryptowalutą i największą siecią aplikacji w Web3. DEX obsługuje wiodące łańcuchy bloków warstwy 2, w tym Arbitrum, Optimism i Polygon, i wygląda na to, że w nadchodzących latach odegra on ważną rolę dla wszystkich użytkowników łańcucha bloków.

W szczytowym momencie token UNI osiągnął 42 USD, ale teraz jest on znacznie tańszy. To czyni go jedną z najlepszych długoterminowych kryptowalut, ponieważ rozwiązuje unikalny problem w Web3 i znajduje się on obecnie na bardzo atrakcyjnym poziomie cenowym.

8. Ethereum (ETH)

Czym jest ETH?

Ethereum (ETH) to publiczny blockchain typu open source, który może wspierać rozwój dApps. Ethereum to nie tylko kryptowaluta, ale można o nim myśleć jako o wirtualnym środowisku komputerowym, w którym inteligentne kontrakty automatycznie wykonują transakcje blockchain. Pozwala to na uruchomienie w sieci wielu innych monet i aplikacji.

Ethereum był pierwszym łańcuchem bloków, który umożliwił programistom tworzenie własnych niestandardowych tokenów, co napędzało postęp w całym świecie krypto. Proces ten opiera się na maszynie wirtualnej Ethereum, która jest również wykorzystywana do tworzenia inteligentnych kontraktów, dApps, DAO i większości usług, które można znaleźć w ekosystemie Web3.

EVM jest wspierany przez Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain i wiele innych niezależnych sieci blockchain. Wykorzystuje on język programowania Solidity i oferuje szeroką gamę przydatnych narzędzi, które pomagają programistom tworzyć aplikacje na blockchainie.

Ekosystem Ethereum jest obecnie domem dla prawie 2000 niezależnych projektów blockchain, które wydały w pełni funkcjonujące aplikacje. Aplikacje te działają w taki sam sposób, jak tradycyjne aplikacje internetowe, z tą różnicą, że wykorzystują one zdecentralizowane technologie, aby uniknąć wielu wad związanych ze scentralizowanymi usługami internetowymi, w tym śledzenia, naruszania prywatności i ukrytych opłat.

Dlaczego warto jest kupić ETH?

Ethereum jest drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, w dużej mierze dlatego, że jego ekosystem obsługuje tysiące niezależnych projektów krypto. Może być on również używany jako środek wymiany, magazyn wartości, inwestycja w przyszłość zdecentralizowanych usług oraz do płacenia kosztów transakcyjnych podczas interakcji z różnymi łańcuchami bloków. To wszystko sprawia, że jest to doskonały wybór dla inwestorów długoterminowych.

W szczytowym momencie w 2021 r. ETH osiągnął prawie 5000 USD. Obecnie znajduje się na kluczowych poziomach wsparcia i zachował większą część swojej wartości podczas krachu na rynku w 2022 r. Teraz sieć Ethereum jest szybsza i bardziej ekonomiczna niż kiedykolwiek dzięki The Merge, przez co wygląda on teraz na jedną z najlepszych kryptowalut do inwestycji długoterminowych.

9. Solana (SOL)

Czym jest SOL?

Solana to publiczny łańcuch bloków, który zapewnia wyższą skalowalność w porównaniu ze starszymi łańcuchami bloków. Początkowo była ona sprzedawana jako „Zabójca Ethereum” dzięki zdolności obsługi do 50 000 transakcji na sekundę (TPS) w połączeniu z funkcjonalnością inteligentnych kontraktów. Inteligentne kontrakty na Solanie są programowane przy użyciu Rust zamiast Solidity, co pomaga tej sieci w obsłudze bardziej złożonych aplikacji.

Solana oferuje zaufanie, bezpieczeństwo i globalny zasięg, a także jest szybsza niż wiele porównywalnych protokołów. Jej innowacyjny mechanizm konsensusu gwarantuje czasy produkcji bloków w milisekundach, ponieważ wykorzystuje on wydajną strukturę dzielenia danych. Aby to osiągnąć, Solana łączy dowód stawki i dowód historii, co doprowadziło do tego, że stała się jedną z najlepszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Misją Solany jest zaprezentowanie programistom systemu operacyjnego, który można skalować wraz z zapotrzebowaniem i oferować wysokie poziomy przepustowości, aby obsłużyć szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi blockchain. Jej unikalne połączenie szybkości i skalowalności sprawia, że jest to potężna platforma dla nowoczesnych dApps.

Dlaczego warto jest kupić SOL?

Solana wspiera adopcję użytkowników, udostępniając rzeczywiste towary i usługi, w tym telefon komórkowy, który doskonale nadaje się do blockchaina. Większość mobilnych systemów operacyjnych opiera się na scentralizowanych sieciach, co utrudnia swobodne zawieranie transakcji w łańcuchu bloków ze względu na zintegrowane podatki, które mogą sięgać nawet 30% za mikrotransakcje w aplikacji. Solana może pomóc rozwiązać ten problem, udostępniając alternatywę kompatybilną z blockchainem.

Cena SOL osiągnęła ponad 200 USD w 2021 r., ale straciła znaczną część swojej wartości w 2022 r. – częściowo z powodu upadku FTX, ponieważ zarówno FTX, jak i Alameda Research były głównymi sponsorami ekosystemu Solany. Obecna cena Solany może przynieść znaczne zyski, ponieważ ma ona stać się jednym z najlepszych aktywów cyfrowych, co czyni ją jedną z najlepszych kryptowalut do długoterminowej inwestycji w 2023 roku.

10. Shiba Inu (SHIB)

Czym jest SHIB?

SHIB, blockchain rozwidlony z Ethereum, stał się popularny w sferze krypto ze względu na swoje unikalne możliwości jako moneta memowa. Shiba Inu obsługuje wiele przydatnych zdecentralizowanych usług finansowych, w tym protokoły płynności, takie jak ShibaSwap, w których użytkownicy mogą korzystać z farmingu, aby uzyskać stały zwrot z zasobów cyfrowych.

Ponadto sieć ta jest kompatybilna z maszyną wirtualną Ethereum (EVM), która umożliwia programistom tworzenie inteligentnych kontraktów i niestandardowych dApps w sieci. Platforma ta jest domem dla coraz większej liczby zastosowań, w tym Shibaverse – metaverse, w którym posiadacze Shiba Inu mogą łączyć się online.

W porównaniu z innymi monetami memowymi, SHIB wyróżnia się kompatybilnością z EVM. Odróżnia go to od Dogecoina i większości innych monet memowych, które nie są użyteczne i przede wszystkim czerpią swoją wartość jako zabawna metoda zawierania transakcji na łańcuchu blokowym lub jako środek do uprawiania hazardu – czego nie należy lekceważyć.

SHIB może jednak obsługiwać rosnącą liczbę aplikacji w nadchodzących latach, ponieważ sam w sobie jest blokiem warstwy 1. Wykorzystuje oryginalny protokół proof-of-work Ethereum, co czyni go wysoce bezpiecznym i jest niezwykle płynną siecią, która umożliwia szybsze i tańsze transakcje.

Dlaczego warto jest kupić SHIB?

Shiba Inu uruchamia Shibarium , rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które pomoże blockchainowi obsługiwać więcej użytkowników. Może to być ważny czynnik, ponieważ sieć ta stara się oferować swoje usługi większej liczbie użytkowników, ponieważ może zwiększyć liczbę aplikacji dostępnych w sieci bez utraty wydajności.

Obecna cena SHIB wynosi 0,0000124 USD. Istnieją znaczne poziomy oporu między obecną ceną SHIB a jej rekordową wartością, ale inwestorzy nadal mogą osiągnąć znaczny zysk, ponieważ Shiba Inu pozostaje jedną z najlepszych kryptowalut do inwestycji długoterminowych.

11. ApeCoin (APE)

Czym jest APE?

ApeCoin to zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO), która promuje przyszłość zdecentralizowanych społeczności. APE, jego natywny token, działa jako token zarządzania dla DAO i ApeCoin Foundation, której zadaniem jest między innymi zapewnienie wsparcia finansowego projektom metaverse.

Projekt ten został zainspirowany kolekcją NFT firmy Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC), która stworzyła zgrany kolektyw hobbystów sztuki cyfrowej, którzy nadal są aktywni w mediach społecznościowych. BAYC stał się jedną z najcenniejszych kolekcji NFT dzięki rzadkości posiadania, która jest podobną siłą napędową, jaka zapewnia wrodzoną wartość markowych ubrań, samochodów sportowych i innych luksusowych przedmiotów.

Ekosystem ApeCoin ma na celu promowanie ekspansji zdecentralizowanej sieci społeczności, które skupiają się wokół wspólnego celu. Jego kluczowym projektem jest Otherside – kolosalna platforma gier metaverse z otwartym światem. Oczekuje się, że metaverse stanie się centrum aktywności społecznej w nadchodzących latach, ponieważ podobnie myślące osoby będą mogły spotykać się ze sobą i to niezależnie od ich położenia geograficznego.

Dlaczego warto jest kupić APE?

APE jest bardzo obiecującym tokenem, ponieważ reprezentuje on ważny ruch, napędzający postęp w wysoce rewolucyjnym rozwoju, który może na zawsze zmienić krajobraz online. Po uruchomieniu w 2022 roku APE szybko zyskał na popularności i znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Obecna cena APE wynosi 5 USD, co oznacza spadek z rekordowego poziomu 23 USD. APE nie doświadczył jeszcze hossy na rynku krypto, ponieważ wystartował on podczas ekstremalnej zmienności i serii krachów rynkowych w 2022 r. W rezultacie APE jest niewątpliwie jedną z najlepszych długoterminowych inwestycji krypto w 2023 r., ponieważ w nadchodzących latach będzie on dopiero odkrywał on swoją prawdziwą wartość.

12. Cardano (ADA)

Czym jest ADA?

Cardano (ADA) to zdecentralizowany publiczny blockchain, który zapewnia bezpieczne, niezmienne transakcje i wszechstronne, nieizolacyjne inteligentne kontrakty. ADA, jego natywny token, może być używany do natychmiastowego i bezpiecznego wysyłania wartości na całym świecie po niższych kosztach niż wśród tradycyjnych metod.

Blockchain ten wykorzystuje algorytm konsensusu typu proof-of-stake, który nagradza użytkowników, którzy stawiają tokeny ADA w celu walidacji transakcji. Jest to jedna z oryginalnych kryptowalut, która wykorzystuje mechanizm konsensusu typu proof of stake, dzięki czemu Cardano jest jednym z najlepiej działających łańcuchów bloków w momencie premiery.

Ogólnie rzecz biorąc, Cardano zapewnia dostępną i energooszczędną technologię rozproszonej księgi rachunkowej (DLT), która wspiera rozwój niestandardowych aplikacji. Ekosystem ten jest domem dla protokołów DeFi, które pozwalają każdemu korzystać z szerokiej gamy usług finansowych bez przeszkód biurokratycznych, a także z gier opartych na blockchainie oraz innych zasobów cyfrowych i grafiki cyfrowej.

Dlaczego warto jest kupić ADA?

Cardano ma zamiar uruchomić Hydrę, unikalne rozwiązanie skalowalne, które może zwiększyć jego przepustowość transakcji do 1 miliona transakcji na sekundę. Uczyniłoby to Cardano jednym z najszybszych blockchainów kompatybilnych z EVM w Web3, co mogłoby z czasem doprowadzić do znacznego wzrostu jego wartości.

Przy obecnej cenie 0,35 USD ADA wygląda na jeden z najlepszych tokenów krypto do zainwestowania. Pozostaje on w pierwszej dziesiątce kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i wygląda na to, że będzie nadal kontynuował swój wzrost w nadchodzącej dekadzie.

Jak wybrać najlepsze długoterminowe krypto dla swojego portfela:

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe przy inwestowaniu w dowolną klasę aktywów, ale jest to szczególnie prawdziwe w świecie kryptowalut. Tokenów jest wiele tysięcy, a różnice między nimi są często dość niejasne.

Na przykład, decydując się na inwestycję w Bitcoina lub Ethereum, inwestor powinien wiedzieć, że są one skrajnie różne pod względem tego, co chcą osiągnąć. To samo dotyczy większości tokenów w Web3.

Ważne jest, aby inwestorzy przeprowadzali własne badania przy podejmowaniu decyzji, w które kryptowaluty inwestować w perspektywie długoterminowej. Niektóre kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, to struktura użyteczności i tokenomika, ponieważ potencjał przyszłych zwrotów jest w dużej mierze drugorzędny w stosunku do tych wpływów.

Jakie krypto najlepiej jest teraz kupić?

Obecnie jednym z najbardziej ekscytujących nowych rozwiązań w Web3 jest AltSignals . Presale tokenów $ASI jest gorąco oczekiwanym wydarzeniem, które pomoże temu projektowi zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie handlują na rynkach krypto.

AltSignals łączy narzędzia sztucznej inteligencji z szeregiem wskaźników cen, aby dostarczać bardzo dokładne sygnały transakcyjne. Daje to bardzo atrakcyjną użyteczność, a jego deflacyjna tokenomika oznacza, że token ASI ma duży potencjał przyszłych zwrotów.

Powiązane krypto FAQs

Czy trzeba płacić podatki od kryptowaluty?

Przepisy podatkowe zależą od kraju, w którym mieszka inwestor. Niektóre kraje mają niższe podatki od zysków kapitałowych niż inne, a niektóre mają nawet 0% stawkę podatku od wszystkich dochodów z kryptowalut. Jednak większość krajów wymaga, aby inwestorzy zadeklarowali swoje zwroty, zanim część z nich zostanie uznana za podatek.

Czym handel kryptowalutami różni się od handlu akcjami?

Kryptowaluty są zwykle bardzo niestabilne w porównaniu do akcji; istnieje jednak kilka różnic pod względem tego, co powoduje ruch na rynku. Kryptowaluty są powszechnie uważane za bardziej spekulacyjne wersje tradycyjnych spółek technologicznych, dlatego inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z większym ryzykiem.

Inwestorzy o niższej tolerancji na ryzyko mogą preferować inwestowanie w tradycyjne akcje i obligacje lub wymianę walut fiducjarnych, które są opłacalnymi metodami generowania stabilnego zwrotu z inwestycji.

Czy istnieją kryptowaluty Exchange-Traded-Funds?

Tak, istnieje wiele funduszy ETF opartych na kryptowalutach. Mogą one zapewnić stabilne długoterminowe zwroty, ponieważ profesjonalni inwestorzy nieustannie zabezpieczają, handlują i równoważą zarządzanym portfelem inwestycyjnym.

Czy krypto nadal jest dobrą inwestycją długoterminową?

Kryptowaluty nieustannie zyskują na popularności i dopiero niedawno przebiły się do świadomości społecznej. Transakcje w łańcuchu bloków umożliwiają natychmiastowe płatności transgraniczne po niższych kosztach w porównaniu z tradycyjnymi metodami, a liczba zastosowań technologii rozproszonej księgi rachunkowej ciągle rośnie. Wiele głównych czynników wskazuje na dalszy wzrost rynków kryptowalut w nadchodzących latach.

Ile będą warte kryptowaluty za 5 lat?

Oczekuje się, że całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut przekroczy 10 bilionów dolarów w ciągu 5 lat.

Która kryptowaluta wybuchnie w 2023 roku?

Wiele kryptowalut może zyskać na wartości w 2023 roku; jednak kluczowymi obszarami rozwoju są: blockchain AI, gry i NFT. Inwestorzy poszukujący dużych zysków powinni zwrócić uwagę na najszybciej rozwijające się sektory Web3, ponieważ wiele projektów krypto w tych branżach często przynosi duże zyski.

