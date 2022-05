W ciągu ostatniego tygodnia rynek kryptowalut znalazł się w trudnej sytuacji. Większość monet gwałtownie spadła, a najgorsze dopiero przed nami. Korekta może trwać jeszcze przez kilka miesięcy, dlatego kusząca może być sprzedaż swoich aktywów. Oto jednak, dlaczego kupowanie ma sens:

Większość monet będzie sprzedawana z ogromnym dyskontem.

Wyprzedaż będzie bolesna, ale nie potrwa długo.

Kryptowaluty mogą być doskonałą inwestycją długoterminową, jeśli kupisz odpowiednie monety.

Tak więc, jeśli szukasz przyzwoitych monet, które można kupić i zachować, nawet jeśli rynek nadal będzie się wyprzedawał, poniżej przedstawiamy 3 opcje, które powinny być idealne.

Ethereum (ETH)

Na początku 2022 roku prognozy dla Ethereum (ETH) były bardzo solidne. W rzeczywistości, najbardziej konserwatywne szacunki wskazywały, że moneta może z łatwością osiągnąć poziom 10,000 USD przed końcem roku. Jednak minęło już 5 miesięcy od 2022 roku, a ETH z trudem przekroczyło poziom 4000 USD.

Moneta spadła jeszcze bardziej i wkrótce może naruszyć poziom 2000 USD. Choć nie wygląda to dobrze, oznacza to również, że inwestorzy mają szansę kupić ETH po bardzo obniżonej cenie. Wciąż możliwe jest, że do końca 2022 roku ETH osiągnie poziom 10,000 USD.

The Sandbox (SAND)

Trudności rynkowe mogą czasami utrudniać inwestorom identyfikację ważnych trendów, które mogą zdefiniować przyszłość. W branży kryptowalutowej jednym z trendów, którego wszyscy poszukujemy, jest metaverse. Chociaż istnieje wiele projektów związanych z tym zagadnieniem, The Sandbox (SAND) jest dość obiecujący. Warto się zainteresować tym projektem.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) przeżywał w tym roku ciężkie chwile. Moneta jednak nieco się ożywiła, a poza tym podstawy tego projektu nadal są bardzo pozytywne. FTM może w tym roku realistycznie zapewnić 5-krotny wzrost. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość.