5 powodów, dla których powinieneś kupić Dogecoina już dziś

Dogecoin jest jednym z wielu altcoinów, które powstały po Bitcoinie. Twórcy tej monety Jackson Palmer i Billy Marker opracowali ją jako mem, w którym pojawiła się japońska rasa psów o nazwie Shiba Inu. Później moneta zyskała popularność i zaczęła zwiększać swoją wartość zarówno jako waluta cyfrowa, jak i inwestycja. Dogecoin zajmuje obecnie 12 miejsce na Coinmarketcap, z imponującą kapitalizacją rynkową wynoszącą ponad 22,8 miliarda dolarów. Pomimo tego, że jest to memiczna moneta i nie ma prawdziwej wartości materialnej, nadal istnieje kilka powodów, dla których powinieneś rozważyć posiadanie tej monety jako części swojej inwestycji.

Należy pamiętać, że wszystkie kryptowaluty są zmienne. Oznacza to, że są one podatne na nagłe wahania rynku. Powinieneś inwestować tylko tyle, ile będziesz gotów stracić. Dodatkowo, upewnij się, że przeprowadzasz intensywne i szeroko zakrojone analizy, zanim zdecydujesz się na jakąkolwiek monetę. Oto pięć powodów, dla których powinieneś zainwestować w Dogecoina.

Dogecoin jest popularny

Od czasu swojego powstania w 2013 roku, Dogecoin znacznie zyskał na popularności. W rzeczywistości jest to prawdopodobnie najbardziej popularna moneta po Bitcoinie. W mediach społecznościowych ma ona powiększającą się listę fanów. Na przykład, posiada ponad dwa miliony sympatyków na Reddicie, a liczba ta stale rośnie. Kryptowaluty mają tendencję do wzrostu wartości, ponieważ przyciągają więcej zwolenników i użytkowników. Ich wartość jest uzależniona od liczby osób, które wierzą w ich wykorzystanie i wartość. Pod tym względem Dogecoin ma się dobrze. Dodatkowo, ma on poparcie nie tylko przypadkowych osób w sieci, ale także znanych osobistości, takich jak dyrektor generalny Tesli Elon Musk, Paris Hilton i popularny artysta hip-hopowy Snoop Dogg. Takie osobistości mają miliony zwolenników, z których niektórzy mogą zainteresować się kryptowalutami, a w szczególności Dogecoinem, i zwiększyć na niego popyt. Im bardziej wzrośnie popyt, tym wyższa będzie jego cena.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie kryptowaluty są z natury spekulacyjne, ich popularność odgrywa integralną rolę. Wzrost Dogecoina został pobudzony właśnie przez tę popularność. Jeśli Ci, którzy w niego inwestują, nadal będą to robić i dalej wierzyć, że jego wartość będzie rosła, to jest więcej niż prawdopodobne, że będzie on rósł. Im większy szum, tym większy przyrost. Dogecoin jest wciąż popularny, więc inwestowanie w niego teraz może być dobrym pomysłem. Należy jednak ciągle obserwować rynek na wypadek, gdyby inna moneta zaczęła stawać się bardziej popularna.

Dogecoin ma wysoką płynność

Płynność odnosi się do łatwości, z jaką dany towar lub aktywo może zostać zamienione na gotówkę. Ma to zastosowanie również w przypadku kryptowalut lub monet cyfrowych. Łatwość, z jaką moneta może być przekształcona w gotówkę, to jej płynność. Łatwiej jest osiągać profity z monetami o wysokiej płynności, ponieważ można je łatwo kupować i sprzedawać oraz wykorzystywać okazje do osiągania zysków. Łatwiej jest wejść i wyjść z transakcji, gdy rynek jest wysoce płynny.

Określenie płynności danej monety cyfrowej jest łatwe. Można po prostu odnieść się do różnych giełd, na których notowana jest dana moneta i sprawdzić jej wolumen obrotu. Patrząc na Dogecoina, w ciągu ostatnich 24 godzin odnotował on wolumen obrotu w wysokości ponad 868 milionów dolarów. Jest to dość duża wartość, biorąc pod uwagę, że jest to tylko memiczna moneta. Oznacza to, że nadal istnieje bardzo duży popyt na tę monetę.

Cena nominalna Dogecoina jest nadal niska

Cena zakupu Dogecoina jest nadal bardzo niska w porównaniu z innymi dużymi monetami, takimi jak Bitcoin i Ethereum. Jej kurs wynosi wciąż mniej niż 1 USD. Oznacza to, że w przeciwieństwie do Bitcoina, którego ze względu na bardzo wysoką cenę możesz kupić tylko ułamek, tutaj możesz kupić całego Dogecoina i to w znacznej ilości.

Jeśli kupisz około 1000 monet, za mniej niż 1000 dolarów, możesz osiągnąć pokaźny zysk, jeśli moneta osiągnie cenę około 10 dolarów. Osiągnięcie tej ceny jest bardzo możliwe, biorąc pod uwagę popularność, jaką ta moneta zdobyła w kręgach kryptowalutowych.

Dogecoin ma zespół doświadczonych deweloperów

Jeśli moneta pragnie mieć świetlaną przyszłość, musi mieć zespół dobrych programistów . To właśnie z tego powodu Bitcoin i Ethereum nadal dominują na rynku, gdyż istnieje zespół, który stale przeprowadza aktualizacje i zapewnia bezpieczeństwo projektów. W przypadku Dogecoina, deweloperzy Jackson Palmer i Billy Marker są nadal bardzo zaangażowani w utrzymanie ekosystemu Dogecoina.

Zaawansowane funkcje

Ważne jest również, aby rozważyć cechy cyfrowej monety przed zainwestowaniem. Większość z nich to po prostu generyczne wersje głównych kryptowalut, których celem jest pozyskanie funduszy, a następnie splajtowanie. Dogecoin różni się od większości z tych monet. Pomimo skopiowania większości kodu z bitcoina, a następnie podrasowania go, twórcy Dogecoina zadbali o to, aby faktycznie wprowadzić ulepszenia.

Dogecoin wykorzystuje w swoim algorytmie zaawansowany SCRYPT, który strukturalnie różni się od bitcoinowego SHA256. Skrypt ten pozwala na szybsze tworzenie i potwierdzanie bloków, dzięki czemu transakcje na Dogecoin są znacznie szybsze niż na Bitcoinie. Platforma Dogecoin zapobiega również podwójnemu wydawaniu pieniędzy, znacznie usprawniając transakcje P2P. Zmiany te pokazują, że Dogecoin, mimo że jest postrzegany jako swego rodzaju mem posiada poważne mechanizmy, które odnoszą się do monet cyfrowych jako całości. Jeśli programiści będą nadal udoskonalać kod, a społeczność monety będzie się stale powiększać, kryptowaluta może stać się poważnym aktywem, z którą trzeba będzie się liczyć na tym rynku.