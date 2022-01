5 powodów, dla których warto kupić NEAR

Zmienność przestrzeni kryptowalutowej sprawiła, że zdobywanie bogactwa w XXI wieku stało się łatwe. Wszystko, co musisz zrobić, to zainwestować na niskim poziomie i zgarnąć swój zysk na wysokim, ale obaj wiemy, że to nie jest takie proste. Bez względu na to, już szukasz monety, którą możesz kupić spośród ponad 10,000 kryptowalut na rynku i iść naprzód, aby zaplanować swoją emeryturę. Na szczęście, udało Ci się dotrzeć do listy.

Jednak oderwij swój umysł od swojej listy. Pozwól, że przedstawimy Ci NEAR Protocol. Rozważ więc te pięć powodów, zanim podejmiesz ten gigantyczny krok. Zanim to nastąpi, omówmy podstawy tej kryptowaluty.

NEAR Protocol to blockchain trzeciej generacji uruchomiony w 2017 roku przez Alexandra Skidanova i Illia Polosukhina. Początkowo była to platforma do uczenia maszynowego. Teraz jest to sieć, która nagradza komputery za obsługę platformy. Został stworzony, aby przyspieszyć szybkość transakcji, zwiększyć przepustowość i pomóc w kompatybilności.

Jest to warstwa bazowa, na której mogą być tworzone zdecentralizowane aplikacje. W porównaniu z innymi blockchainami, jest zrównoważony, interoperacyjny, bezpieczny, opłacalny, przyjazny i pragmatyczny dla użytkowników. NEAR Protocol ma na celu zrewolucjonizowanie systemów i wpływ na sposób, w jaki użytkownicy korzystają z sieci ogólnie.

1. NEAR Protocol jest dostępny i użyteczny

NEAR Protocol jest zdecentralizowaną platformą zarządzaną przez społeczność, która wspiera rozwój i działanie dApps. Jest to zdecentralizowana baza danych i platforma obliczeniowa bez serwera. Ułatwia inżynierom i innowatorom wykorzystanie jej do tworzenia różnych produktów, jednocześnie służąc puli użytkowników. Poszerza zasięg Open Finance i przeciera szlaki dla Web 3.0.

NEAR Protocol pozwala na tworzenie przyjaznych dla użytkownika aplikacji, które nie wymagają żadnych lub żadnych zezwoleń. NEAR opiera się na podejściu opartym na zasadzie użyteczności (usability-first). Oznacza to, że aplikacje tworzone w sieci będą odzwierciedlały te na platformach internetowych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo. Dzięki przewidywalnym cenom i stylom użytkowania, które użytkownicy znają, projekty będą łatwe do wdrożenia i subskrypcji.

W istocie, zarówno użytkownicy, jak i deweloperzy doświadczą bezproblemowości na platformie. Łatwiej byłoby tworzyć konta z nazwami domen, które mogą być zrozumiałe dla wszystkich. Wyeliminowało to potrzebę korzystania z usługi Ethereum Name Service.

Dla deweloperów, tworzenie i wdrażanie aplikacji zostało uproszczone. Mogą oni korzystać z zestawów programistycznych JavaScript, Rust i AssemblyScript. Mieliby również do dyspozycji narzędzie do wyszukiwania platformy, NEAR Explorer.

2. NEAR Protocol wykorzystuje shardowanie swoich danych

NEAR Protocol stosuje podejście shardingowe, które pozwala mu na partycjonowanie danych. Poprawia to jego skalowalność, dzięki czemu może on przeprowadzać więcej transakcji. Podejście to nosi nazwę Nightshade. Pozwala ono na wzrost sieci wraz ze wzrostem liczby węzłów.

Sharding pozwala każdemu węzłowi na przechowywanie małego podzbioru danych platformy. Dzięki temu praca obliczeniowa jest rozdzielana pomiędzy węzły z uwagi na duże wykorzystanie sieci. Węzły te zajmują się przetwarzaniem danych i dodają uzyskane w ten sposób informacje do głównego łańcucha. Poprawia to bezpieczeństwo sieci, ponieważ potencjalne punkty awarii są zredukowane, ponieważ każdy węzeł nadzoruje część sieci.

Pomoże to również w rozwiązaniu problemów związanych z blockchainem. Oprócz shardingu, opracował dynamiczny re-sharding. Pozwala to na regularne i dynamiczne dostosowywanie liczby shardów w oparciu o zapotrzebowanie użytkowników. Zwiększa to przepustowość transakcji i zmniejsza koszty transakcyjne.

W przeciwieństwie do innych blockchainów, które wykorzystują to podejście, wszystkie shardy są częścią głównego łańcucha. Posiada on również Doomslug. Umożliwia to walidatorom generowanie bloków po kolei, raz na każdy okres, w oparciu o ich stawkę. Tworzenie bloku trwa około jednej sekundy.

3. NEAR Protocol wykorzystuje przyjazny dla środowiska algorytm konsensusu

W przeciwieństwie do pionierskich blockchainów, NEAR Protocol używa wyspecjalizowanego algorytmu znanego jako Thresholded Proof-of-Stake. Dzięki temu jest bardziej zdecentralizowany, umożliwiając bezpozwoleniową interakcję operatorów węzłów z siecią. Eliminuje on moc łączenia walidatorów i pozwala na wszechobecne uczestnictwo operatorów węzłów. Zapewnia sprawiedliwy i przewidywalny konsensus.

Sprzyja to wzrostowi, ponieważ więcej węzłów będzie mogło się przyłączyć. Pozwala również deweloperom i innowatorom zarabiać na swoich projektach. Przypisuje opłatę do kontraktu, gdy jest on tworzony, a deweloper może ją wycofać.

W odróżnieniu od innych konsensusów proof-of-stake, delegowane tokeny nie są tracone, gdy walidator zostanie zlikwidowany z powodu złośliwego postępowania; tracona jest tylko nagroda.

4. NEAR Protocol posiada mosty

Blockchainy poprawiają swoją interoperacyjność poprzez tworzenie połączeń z innymi blockchainami. NEAR Protocol ma szereg mostów, które służą temu celowi. Stał się kompatybilny z Ethereum Virtual Machine poprzez Aurora. Ułatwia to deweloperom przenoszenie swoich aplikacji do szybkiego, taniego i skalowalnego NEAR.

NEAR nawiązał również współpracę z Terra w celu połączenia aktywów Terra z platformą. Posiada również most Rainbow, który wspiera transfer środków pomiędzy NEAR i Ethereum. Dodatkowo istnieje Octopus Network, sieć, która umożliwia interoperacyjność z blockchainami takimi jak Bitcoin, Polkadot, Cosmos i tym podobne. Dzięki temu będzie on kompatybilny z tokenami opartymi na NEAR i protokołem Inter-Blockchain Communication.

Mosty te zwiększyły swoją przepustowość transakcji (721,061) w styczniu 2022 roku.

5. NEAR Protocol ma rozwijający się ekosystem

Ze względu na swoje futurystyczne funkcje i społeczność deweloperów, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy był świadkiem wykładniczego wzrostu swojego ekosystemu. Obecnie jest na trzecim miejscu wśród najszybciej rozwijających się platform dla deweloperów. Planuje połączyć kreatywność swojej społeczności z trafnymi decyzjami i realizacją. Ponadto, ma nadzieję na pomoc w szybkiej poprawie swojego protokołu z nadzorem i wkładem społeczności.

Ma na celu zapewnienie platformy dla narodzin Web 3.0. Flux, Mintbase i Paras to niektóre z popularnych projektów w ekosystemie.

Uwaga końcowa

Aby zainwestować w NEAR Protocol należy kupić jego token, NEAR. Jest on używany jako wynagrodzenie dla operatorów węzłów i walidatorów. Jest on także stosowany do płacenia za transakcje, uruchamiania aplikacji i rezerwowania jednostek magazynowych dla aplikacji. Jest on również spalany jako środek deflacyjny. Aby zdobyć więcej NEAR, możesz go stakować, brać udział w nagrodach, wygrać hackathon NEAR, prowadzić społeczność, tworzyć w sieci lub być aktywnym członkiem społeczności.

Na dzień dzisiejszy NEAR znajduje się na 22 miejscu z kapitalizacją rynkową 8,5 miliarda dolarów. Obecnie kosztuje 13,77 USD, a w styczniu 2022 r. osiągnął szczyt na poziomie 20,44 USD. Z 1 miliarda całkowitej podaży, 618,4 miliona jest obecnie w obiegu. Jest przedmiotem obrotu na Binance, MEXC Global i Huobi Global.

Jeśli już wyobrażasz sobie świat Web 3.0, to nie wahaj się kupić trochę NEAR. Jednak decyzja należy do Ciebie; w końcu będzie to Twoja strata lub zysk. Jak zawsze, nie jest to porada finansowa. Przeprowadź swoją analizę i działaj mądrze.