Przepływ uśpienia skorygowane o podmiot były historycznie używane do oznaczania potencjalnych den cenowych na rynku Bitcoina.

Bitcoin nadal zmaga się z presją wyprzedaży od czasu zejścia poniżej 40,000 USD, przy czym ostatnie odbicie zanikło w pobliżu 39,000 USD, a następnie czwartkowy spadek zepchnął go ponownie poniżej 37,000 USD.

Will Clemente, popularny analityk, który prowadzi podcast Bitcoin Intelligence i pisze newsletter skierowany do ponad 70,000 inwestorów uważa, że obecne poziomy cenowe stawiają BTC w pozycji potencjalnie ogromnego ruchu zwrotnego.

Według analityka, benchmarkowe cyfrowe aktywo handlowane jest na czwartym najbardziej wyprzedanym poziomie w historii.

Jakie wskaźniki bierze pod uwagę jako wskaźnik możliwego byczego odwrócenia? Wskazuje on na dostosowany do podmiotu przepływ uśpienia Bitcoina.

„Bitcoin jest obecnie czwartym najbardziej wyprzedanym w swojej historii pod względem przepływu w stanie spoczynku. Uśrednianie kosztów w tym obszarze jest prawdopodobnie najlepszym podejściem dla długoterminowego inwestora” – napisał na Twitterze.

