Bitcoin (BTC) wycofał się ze swoich szczytów w ciągu dnia wynoszących 45,300 USD osiągniętych we wtorek i obecnie utrzymuje się na poziomie około 43,450 USD. Niskie odbicie spowodowało spowolnienie tempa obserwowanego od weekendu.

Jednak przy byczych nastrojach dotyczących krótkoterminowego ruchu cenowego flagowej kryptowaluty, analityk kryptowalutowy Rekt Capital twierdzi, że prawdopodobne jest kolejne tąpnięcie.

Mówi on, że para BTC/USD ma na oku kluczowy poziom, który jeśli zostanie osiągnięty i przekształcony we wsparcie, sugerowałby, że perspektywa długoterminowych inwestorów zmieniłaby się na pozytywną. Optymizm ten może być katalizatorem do dalszych zakupów, prawdopodobnie pomagając bykom w dążeniu do nieuchwytnego wybicia ważnego psychologicznie poziomu 50,000 USD.

Oto co zauważył pseudonimowy analityk, gdy cena BTC wahała się w okolicach oporu na poziomie 45,300 USD:

"BTC powoli zbliża się do 200-dniowej EMA. Powrót do wsparcia będzie wskazówką, że długoterminowy sentyment inwestorów przesuwa się z powrotem w kierunku byczego nastawienia do Bitcoina".

Podzielił się poniższym wykresem, który pokazuje ożywienie Bitcoina po spadkach z zeszłego miesiąca i potencjał wybicia do 47,000 USD. Wykres przedstawiający odbicie BTC w kierunku 200 EMA. Źródło: Rekt Capital na Twitterze .

Poziom ten reprezentuje 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą, którą Rekt Capital podkreśla jako jeden z kluczowych wskaźników długoterminowego sentymentu inwestorów do Bitcoina.

"Czarna 200 EMA jest długoterminową miarą sentymentu inwestorów do BTC. 200 EMA reprezentuje obecnie punkt cenowy w okolicach 47,000 USD”, powiedział.

Podczas gdy analityk jest optymistycznie nastawiony do BTC/USD, wskazuje on na wykres i 200 EMA w stosunku do obecnych poziomów cenowych, aby zauważyć, że byki będą musiały się trochę pomęczyć, zanim linia ta zamieni się we wsparcie.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022