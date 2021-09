Kolejne świece nurkujące w dół wykresu Bitcoina (BTC) mogą jednak wywołać dalsze straty LTC, biorąc pod uwagę silną korelację między ich ruchami cenowymi

Litecoin (LTC) był jednym z głównych altcoinów, które poniosły duże straty w wyniku błyskawicznego krachu Bitcoina, który spowodował paniczną wyprzedaż na rynku kryptowalut.

Czternasta spośród największych kryptowalut spadła we wtorek na wartości o 18%, przebijając się poniżej kluczowych poziomów wsparcia. Nawet przy dzisiejszym odbiciu, cena LTC wciąż znajduje się na 11% spadku w stosunku do 24-godzinnej wartości z otwarcia.

Byki prawdopodobnie jednak pchną cenę wyżej, ku celom zbliżonym do psychologicznych poziomów 200 i 230 USD.

Według analityka technicznego Ali Martineza, LTC nadal jest w trendzie zwyżkowym, pomimo odnotowanego we wtorek 18% spadku. Według analityka, sieć Litecoin odnotowała wzrost liczby nowych adresów, co sugeruje napływ „nowych pieniędzy”, ponieważ inwestorzy wierzą we wzrost ceny Litecoina.

#Litecoin bull run isn't over yet! 🚀

The number of new addresses joining the $LTC network continues making higher highs. Nearly 220K new addresses were created yesterday.

New addresses are a proxy of new money coming into #LTC and could be interpreted as a sign of optimism. pic.twitter.com/aeGjYgER6A

— Ali Martinez (@ali_charts) September 7, 2021