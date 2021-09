Świeże wzrosty notowań BTC powyżej 51 000 USD mogą wywołać ruch XRP w kierunku nowego 4-miesięcznego maksimum

XRP kosztuje około 1,32 USD, co stanowi niemal 6-procentowy wzrost w ciągu doby, który nastąpił po niewielkiej wyprzedaży wymuszonej przez traderów realizujących zyski na całym rynku.

Podobnie jak większość kryptowalut z pierwszej dziesiątki pod względem kapitalizacji rynkowej, cena XRP utrzymuje się powyżej krytycznego poziomu wsparcia, który w ciągu tygodnia może zadziałać jako trampolina dla dalszych wzrostów.

W tej chwili silny ruch Bitcoina powyżej 51 000 USD i flirt Ethereum z poziomem cenowym 4 000 USD poprawiły ogólne nastroje na rynku kryptowalut. Byczy sentyment może wywołać odbicie w górę ceny XRP, co z kolei może oznaczać ponowny test strefy oporu powyżej 1,50 USD.

Na wzrostowe perspektywy dla ceny XRP zwrócił uwagę również czołowy analityk kryptowalut CrediBULL Crypto. Trader wskazał ostatnio na wybicie XRP/USD powyżej poziomu 1,25 USD jako ruch, który pomógł bykom wydostać się ponad główną strefę podaży. Zwyżka obejmowała również ponowny test linii trendu spadkowego, zwiększając prawdopodobieństwo ruchu w kierunku 1,50 USD.

Inny analityk, Ali Martinez, zauważył, że natywny token Ripple gotowy jest na „kolejny wzrost”, biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sieci kryptowaluty. Według Martineza, potencjał trendu wzrostowego sugeruje aktywność sieciowa, która wzrosła w ostatnich tygodniach.

$XRP is ready for another leg up! 🚀

Network growth is one of the most accurate price foreshadowers as it shows an increase in user adoption over time.

The uptrend in #XRP network growth could soon be reflected on prices, resulting in a bullish breakout. pic.twitter.com/mnhpXi596v

— Ali Martinez (@ali_charts) September 6, 2021