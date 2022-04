ApeCoin nadal rośnie, dziś aż o 10%: oto gdzie kupić APE

ApeCoin, token twórcy BAYC, czyli Yuga Labs, wciąż zyskuje na popularności. Coinbase kręci o nim film, a kilka dni temu wiodący w branży operator bankomatów Bitcoin Coin Cloud ogłosił dodanie APE do swojej sieci.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić ApeCoin, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ APE jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić APE za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić APE już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym APE.

ApeCoin to token ERC-20 służący do zarządzania i użyteczności, używany w ekosystemie APE w celu wzmocnienia i zachęcenia zdecentralizowanej społeczności do budowania na czele Web3.

Posiadacze ApeCoinów rządzą się sami poprzez zdecentralizowany system zarządzania kontrolujący ApeCoin DAO i głosują nad tym, jak powinien być wykorzystany Fundusz Ekosystemu ApeCoin DAO. APE Foundation zarządza propozycjami uzgodnionymi przez posiadaczy ApeCoin.

Posiadacze tokenów mogą uczestniczyć w ApeCoin DAO. APE jest wspólną i otwartą walutą, która może być używana bez scentralizowanych pośredników. 62% wszystkich ApeCoinów zostało przeznaczonych na Fundusz Ekosystemu, który będzie wspierał inicjatywy napędzane przez społeczność, na które głosowali członkowie ApeCoin DAO.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie należy podejmować żadnych decyzji dotyczących finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Według FX Street, ostatni trend zwyżkowy stwarza warunki do dalszego wzrostu, który może doprowadzić APE do rekordowego poziomu 17,46 USD.

Z drugiej strony, trzygodzinne zamknięcie świecowe poniżej 9,64 USD utworzyłoby niższe minimum i unieważni byczą perspektywę.

