ApeCoin (APE) zyskał na wartości po tym, jak Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i właściciel SpaceX, zmienił swoje zdjęcie profilowe na Twitterze na kolekcję kilku tokenów Bored Ape NFT. W centrum zdjęcia znajdował się rzadki egzemplarz BAYC ze złotym futrem.

W momencie pisania tego tekstu cena APE wynosiła 15,81 USD, co stanowiło wzrost o 3,25% po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 17,55 USD, a posunięcie Muska pomogło monecie przełamać dotychczasowy trend spadkowy. Ponadto, po tym ruchu wzrosła również sprzedaż kolekcji NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Musk skomentował zdjęcie, mówiąc: „wydaje się to trochę zamienne”.

Kwiecień był jednym z najlepszych miesięcy dla APE, ponieważ traderzy oczekiwali na premierę Yuga Labs, Bored Ape Creator i nowego metaverse o nazwie Otherside. Cena tokena pomi tego spadła, pomimo wysiłków Yuga Labs, aby utrzymać rajd tokena.

Posunięcie Muska już wzbudza kontrowersje – szef działu sztuki cyfrowej w domu aukcyjnym Sothebys, Michael Bouhanna, powiedział, że Musk wykorzystał zdjęcie bez jego zgody i zażądał przyznania mu autorstwa lub usunięcia zdjęcia.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022