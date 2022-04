Audius, zdecentralizowany protokół strumieniowego przesyłania muzyki, jest dziś jednym z największych zwyżkującch. W ciągu ostatnich 24 godzin jego wartość wzrosła o ponad jedną piątą, a w momencie pisania tego tekstu jego cena wynosiła 1,29 USD.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest Audius, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do kupienia AUDIO, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Audius

Ponieważ AUDIO jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić AUDIO za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić AUDIO już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na AUDIO

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym AUDIO.

Czym jest Audius?

Audius powstał, aby zaradzić nieefektywności przemysłu muzycznego, który boryka się z nieprzejrzystą sytuacją własności praw do utworów muzycznych oraz pośrednikami stojącymi pomiędzy artystami a ich odbiorcami.

Audius dąży do wyrównania interesów artystów, fanów i operatorów węzłów poprzez swoją platformę zasilaną przez natywny token AUDIO. Artyści mogą przesyłać muzykę, która jest przechowywana i dystrybuowana przez węzły treści i węzły odkrywania, a fani mogą jej słuchać za darmo.

Audius nagradza twórców treści poprzez nagrody, takie jak obecność na cotygodniowych listach trendów. Planowana jest integracja stablecoinów dla artystów, aby oferować płatne treści.

Czy warto kupić Audius już dziś?

Audius może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Audius

Wallet Investor przewiduje długoterminowy wzrost ceny Audius. Prognozowana przez nich wartość ceny na kwiecień 2027 roku wynosi 4,36 USD.

Inwestycja na 5 lat przyniosłaby wówczas zysk rzędu +239%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD, to w 2027 roku inwestycja ta może wynieść nawet 339 USD.

Audius w mediach społecznościowych