Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące agencjom federalnym przygotowanie strategii dotyczącej "przyszłości pieniądza" i roli aktywów kryptowalutowych w tym zakresie. Główne kryptowaluty były w ciągu ostatnich 24 godzin na minusie.

Wszystkie trzy rynki amerykańskie zanotowały wczoraj zwyżkę, ponieważ pojawiły się oznaki dialogu między walczącą Ukrainą a Rosją pomimo ciągłej agresji na miejscu.

Indeks UK100 miał najlepszy dzień od prawie dwóch lat dzięki zaufaniu inwestorów do możliwej zmiany tonu kryzysu na Ukrainie, wzrastając o 3,05%.

Cena ropy naftowej gwałtownie spadła wczoraj o ponad 10% w związku z doniesieniami o postępie rozmów. Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do wsparcia działań krajów OPEC zmierzających do zwiększenia poziomu produkcji w celu powstrzymania gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej.

Najważniejsze kryptowaluty

Avalanche spadł o 8%, Solana i BNB o ponad 6%, a Ethereum o ponad 4%. W momencie pisania tego tekstu Bitcoin był notowany powyżej 39,000 USD, a w ciągu ostatnich 24 godzin spadł o ponad 5%.

Mimo że Shiba Inu spadła o 7%, jest ona popularna w związku z niedawnym wydarzeniem związanym z wypaleniem SHIB i rozdaniem NFT, zorganizowanym przez platformę Bigger Entertainment. Omówił ją dziś minister gospodarki Turcji na oficjalnym spotkaniu.

Największym przegranym w pierwszej dwudziestce jest dziś Cosmos, który spadł o ponad 8%.

Największe ruchy

Sytuacja w pierwszej setce jest równie ponura, z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami. Wzrost Waves nadal trwa. W momencie publikacji token stworzony przez Ukraińca Alexandra Ivanova był notowany po 26,72 USD, a w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o 11,50%, zwiększając swoje tygodniowe zyski do ponad 45%.

Wczesnym rankiem token RUNE wzrósł o 34% po aktywacji syntetycznych aktywów w ekosystemie. Po aktualizacji, THORChain obniżył o połowę opłaty za swap, dzięki czemu są one tańsze i szybsze dla traderów. Możliwe jest teraz dokonywanie niemal natychmiastowych transakcji przy wysokim wolumenie.

OMG było notowane wczoraj w parze OMG/USDC na Bitrue, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu natywnego tokena OMG Network. Dziś zwiększył on swoją wartość o 11%.

Największym zwyżkującym jest ICX, token południowokoreańskiego ekosystemu Icon. Po wygraniu przez Yoon Suk-yeol wyborów prezydenckich w Korei Południowej, token ten wdarł się do pierwszej setki. W ciągu ostatnich 24 godzin jego wartość wzrosła o 35%, zbliżając się do równowartości jednego dolara.

Nowy prezydent chce deregulacji branży kryptowalutowej w Korei Południowej i wspiera Icon Network, która emituje tę monetę.

W czasie, gdy konflikt czeka na rozwiązanie, monety prywatności zaczynają tracić na wartości. Monero odnotowuje spadki, tracąc do dziś 12% swojej wartości. Harmony natomiast traci 11%.

Trendy

Najwięcej zyskał dziś Kawakami, którego cena wynosi 0,000002 USD. W ciągu ostatnich 24 godzin wartość monety wzrosła o 828%.

Kawakami to zdecentralizowany ekosystem dla memicznych projektów napędzanych tokenem $KAWA. Mimo że zespół przejmuje inicjatywę w zakresie rozwoju, działa jako zdecentralizowana organizacja autonomiczna.

Celem jest stworzenie pełnoprawnego ekosystemu dla memicznych tokenów z linią potężnych narzędzi i produktów, umożliwiających inwestorom podejmowanie świadomych decyzji.