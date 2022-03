Bitcoin (BTC) utrzymywał się w poniedziałek wieczorem powyżej poziomu 41,000 USD, po tym jak w ciągu dnia zanurkował w kierunku wsparcia 40,000 USD, ponieważ na rynek powróciły nastroje związane z ograniczeniem ryzyka.

Po osiągnięciu w weekend maksimów na poziomie 42,250 USD, bykom trudno było utrzymać ten impet.

Marcus Sotiriou, analityk brytyjskiego brokera aktywów cyfrowych GlobalBlock , powiedział na początku poniedziałku, że cofnięcie się ceny BTC wynika z "obaw związanych z wojną rosyjsko-ukraińską".

Jako główne obawy wskazał zwiększone groźby ze strony Rosji dotyczące sytuacji w ukraińskim mieście Mariupol oraz doniesienia o najemnikach dążących do zamordowania prezydenta Zełenskiego.

"Wydarzenia te doprowadziły dziś rano do spadku nastrojów na światowych rynkach, ponieważ indeks dolara wzrósł, podczas gdy Bitcoin i akcje wyprzedawały się" – powiedział Sotiriou w komentarzu, gdy Bitcoin spadł poniżej 41,000 USD.

BTC spada po komentarzach prezesa FedPod koniec poniedziałkowych transakcji rynkowych zlikwidowano ponad 20 mln USD longów na BTC, a większość strat nastąpiła po komentarzach przewodniczącego Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella.

W swoim wystąpieniu na konferencji National Association for Business Economics, Powell stwierdził, że Fed jest gotowy do rozpoczęcia agresywnego podejścia do walki z inflacją.

Przewodniczący Fed stwierdził, że bank centralny może podnieść stopy procentowe o 50 punktów bazowych już w maju, co spowodowało spadek nastrojów wśród inwestorów. Gdy Wall Street zareagowała negatywnie, podobny ruch pojawił się na rynku Bitcoina, gdzie BTC spadł do najniższego poziomu 40,600 USD.

Oznacza to, że byki wciąż mają trudności z odwróceniem najbliższego poziomu oporu w okolicach 42,000-44,000 USD na wsparcie. Z drugiej strony, sugeruje to, że niedźwiedzie nadal utrzymują przewagę w tych strefach podaży.

Mikkel Morch, dyrektor wykonawczy funduszu hedgingowego ARK36 pozostaje jednak byczo nastawiony do BTC, zauważając w komentarzu, że cofnięcie wydaje się być "zdrowym" odbiciem po zeszłotygodniowych wzrostach.

"Mimo że Bitcoin cofnął się nieco po osiągnięciu 42,000 USD w weekend, nadal udało mu się zamknąć tydzień znacznie powyżej 40,000 USD i obecnie utrzymuje poziom 41,000 USD. Takie cofnięcie wydaje się zdrowe po znaczącym ruchu w górę w ciągu ostatniego tygodnia" – zauważył.

Pseudonimowy analityk kryptowalut Credible Crypto uważa, że Bitcoin będzie musiał przebić się powyżej 42,500 USD, aby mieć większe szanse na zwyżkę. Jeśli to się nie uda, przewiduje scenariusz, w którym główne wsparcie będzie znajdować się w strefie 29,000-32,000 USD.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022