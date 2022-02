Odbicie Bitcoina było kontynuowane w poniedziałek po weekendowym wybiciu powyżej 40,000 USD, z bykami testującymi opór powyżej 43,000 USD.

Wzrosty następują po tym, jak na rynku akcji S&P 500 odnotował swój najlepszy tydzień w tym roku, nawet jeśli banki centralne przyjmują agresywne, jastrzębie stanowiska w obliczu rosnącej inflacji. Ruch w górę Bitcoina mógł być również napędzany przez pozytywne wiadomości od producenta samochodów Tesla Inc, który w poniedziałek powiedział, że posiada BTC o wartości prawie 2 miliardów dolarów.

Więc, co mówią analitycy o krótkoterminowym obrazie kursu Bitcoina?

Platforma analityczna Santiment mówi, że wysoka korelacja Bitcoina z akcjami oznacza, że dalsze działania cenowe mogą z powodzeniem podążać za S&P 500. Według platformy, świeże zyski dla benchmarkowego indeksu prawdopodobnie spowodują, że cena BTC pójdzie w górę.

"Pozytywny poniedziałek będzie dobrym znakiem na nadchodzący tydzień i kontynuacją odbicia kryptowalut" – napisał Santiment.

"Pozytywny poniedziałek będzie dobrym znakiem na nadchodzący tydzień i kontynuacją odbicia kryptowalut"

Amerykańskie akcje są w górę we wczesnych transakcjach w poniedziałek, gdzie S&P 500 rośnie o 0,21%, a Nasdaq i Dow również zwyżkują.

Pseudonimowy trader kryptowalutowy i analityk Bitcoina Rekt Capital twierdzi, że BTC widząc nowe tygodniowe zamknięcie na zielono "częściowo potwierdził powrót do zakresu od 38000 do 43000 USD".

Plusem było również to, że Bitcoin oscylował w pobliżu 50-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej, która według analityka jest „kluczową średnią kroczącą na rynku byka”.

"EMA reprezentuje punkt cenowy na poziomie ~44000 USD i może stanowić opór. Jednak odwrócenie jej z powrotem do wsparcia przywróciłoby bycze nastawienie makro dla Bitcoina" – dodał .

Wykres przedstawiający 50-tygodniową EMA Bitcoina na poziomie 44,000 USD, kluczowego poziomu cenowego dla byków. Źródło: Rekt Capital na Twitterze .

Według innego analityka odbicie oznacza, że najbardziej „istotna” bariera Bitcoina wynosi teraz 48,400 USD.

Według innego analityka odbicie oznacza, że najbardziej „istotna" bariera Bitcoina wynosi teraz 48,400 USD.

Josh Rager, inny bardzo popularny analityk kryptowalutowy twierdzi, że silne tygodniowe zamknięcie może pomóc bykom w dążeniu do przebicia poziomu 50,000 USD. Jego zdaniem szanse na większy impet wzrostowy wzrosną, jeśli BTC/USD poradzi sobie z kolejnym pozytywnym tygodniem.

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames

— Rager 📈 (@Rager) February 7, 2022