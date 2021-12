Blockchain Terra stał się w tym tygodniu drugim co do wielkości według TVL

Cena Terra wynosi dziś nieco poniżej 82 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 3,6 miliarda USD. Luna, czyli natywny token projektu wzrósł o 10% w ciągu doby. Ten przewodnik wyjaśnia, czym jest Luna, czy warto ją kupić i jakie są najlepsze miejsca, aby to zrobić.

Ponieważ LUNA jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić LUNA za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić LUNA już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym LUNA.

Luna jest tokenem Terra, protokołu blockchain, który wykorzystuje stablecoiny powiązane z fiatem do zasilania globalnych systemów płatności o stabilnych cenach. Zgodnie z oświadczeniem, Terra łączy stabilność cenową i szeroką adopcję walut fiat z odpornością na działanie cenzury Bitcoina (BTC) oraz oferuje szybkie i przystępne cenowo rozliczenia.

Rozwój na Terra rozpoczął się w styczniu 2018 roku, a jego główna sieć oficjalnie wystartowała w kwietniu 2019 roku. Od września 2021 roku oferuje stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim, południowokoreańskim wonem, mongolskim tugrikiem i koszykiem walut Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego – i zamierza rozwinąć dodatkowe możliwości.

Luna jest używana do równoważenia wartości stablecoinów. Posiadacze LUNA są również w stanie składać i głosować nad propozycjami dotyczącymi zarządzania, nadając jej funkcjonalność tokena zarządzania.

Luna może być dobrą inwestycją, jeśli podejmiesz świadomą decyzję. Zapoznaj się z analizami cen i prognozami, zanim podejmiesz zobowiązanie, które wpłynie na Twoje finanse.

Wallet Investor przewiduje, że cena LUNA może wzrosnąć do 167 USD w ciągu jednego roku. Potencjalny zysk wynosi 106%. Za pięć lat LUNA będzie warta 532 USD.

$LUNA #LUNA 3rd time coming close to that ATH. Small consolidation over there and boom she goes. RSI is encouraging above 60 and MACD flipping green soon again. Volumes are rising as well. Chart tells it all. You know it well if you know it 🙂#BINANCE #priceaction #Tothemoon pic.twitter.com/0jhluWZkx1

— Joe (@Joejeyaraj) December 18, 2021