Cena Bitcoina (BTC) spada wraz ze wzrostem inflacji – oto dlaczego nowe projekty krypto, takie jak Metacade (MCADE), mogą gwałtownie wzrosnąć

Rzeczywiste wyniki gospodarcze niezaprzeczalnie wpływają na globalne rynki kryptowalut, a Bitcoin (BTC) jest największym aktywem krypto pod względem kapitalizacji rynkowej, co stanowi doskonały przewodnik po kondycji branży krypto. Niedawne wzrosty inflacji na całym świecie, ale szczególnie w Stanach Zjednoczonych, spowodowały spadek wartości Bitcoina w drugiej połowie 2022 r. wraz z nadejściem światowego kryzysu gospodarczego.

Chociaż nie jest to dobra wiadomość dla obecnych inwestorów w wiodące światowe kryptowaluty, takie jak BTC, pozostają doskonałe możliwości inwestycyjne w ekscytujące nowe projekty krypto. Jednym z najbardziej kuszących nowych projektów krypto jest Metacade , który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem na etapie presale wersji beta, zbierając prawie 1 milion dolarów w ciągu zaledwie trzech tygodni.

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza na świecie wirtualna arkada gier, która wykorzystuje technologię Web3 i blockchain do zrewolucjonizowania branży Metaverse GameFi. Platforma ta będzie obsługiwać najszerszą gamę gier typu „graj, aby zarobić” (P2E) w metaverse i zaoferuje graczom ten sam poziom zabawy i interakcji społecznych, jaki mieliby odwiedzając prawdziwy salon gier wideo, siedząc wygodnie w swoim fotelu do gier lub na sofie.

Element społeczności P2E to jeden z kilku sposobów, w jaki użytkownicy społeczności korzystają z platformy. Inne inicjatywy związane ze strumieniem dochodów to:

Compete2Earn – zarabianie poprzez obstawianie żetonów i zdobywanie nagród turniejowych

Create2Earn – zarabianie poprzez interakcję ze społecznością i jej członkami

Work2Earn – zarabianie poprzez znalezienie nowej roli Web3 na tablicy ofert pracy, która zostanie uruchomiona w I kwartale 2024 roku.

Oprócz możliwości zarabiania, Metacade to platforma, która pozwala początkującym programistom zdobywać punkty, wspierając ich w nauce tworzenia gier, i planuje stać się samowystarczalnym i pełnoprawnym DAO do czwartego kwartału 2024 r.

Jak działa Metacade

W przeciwieństwie do wielu platform GameFi, Metacade ma zróżnicowaną ofertę, która wykracza poza element P2E. Natywnym tokenem platformy jest moneta MCADE, a Metacade generuje przychody na kilka sposobów.

Generujące przychody funkcje Metacade obejmują szereg gier arkadowych typu pay-to-play, tak jak gracze spodziewaliby się znaleźć w prawdziwym salonie gier wideo. Na platformie dostępne są również reklamy, opłaty za udział w losowaniach nagród i udział w turniejach oraz inicjatywa launchpad, która umożliwia firmom zewnętrznym udostępnianie gier w Metacade za odpowiednią opłatą. Te strumienie przychodów zapewniają fundusze, które wpływają do portfeli graczy, gdy zdobywają nagrody.

Liczba tytułów dostępnych w Metacade będzie nadal rosła. Wzrost ten będzie wspomagany od III kwartału 2023 r. wprowadzeniem inicjatywy Metagrants. Metagranty są źródłem finansowania dla programistów do tworzenia gier na platformie. Deweloperzy przesyłają propozycje gier do głosowania przez posiadaczy tokenów MCADE, którzy określają ulubione pomysły społeczności. Zwycięscy programiści otrzymają fundusze, które pomogą urzeczywistnić ich propozycje. Pierwsze gry wspierane przez Metagranty trafią do biblioteki Metacade w pierwszym kwartale 2024 r.

Inne planowane funkcje obejmują wprowadzenie tablicy ofert pracy w pierwszym kwartale 2024 r. w celu wzmocnienia inicjatywy Work2Earn. Zarząd będzie oferował szereg możliwości, od staży, krótkoterminowych zleceń po pełnoetatowe role w branży GameFi z partnerami zatwierdzonymi przez Metacade, dając każdemu, kto jest naprawdę zainteresowany pracą przy tworzeniu Web3, pomocną dłoń, aby rozpocząć karierę.

Tymczasem przejście Metacade do stania się DAO rozpocznie się w drugim kwartale 2023 r., a proces ten potrwa 18 miesięcy, zanim członkowie społeczności przejmą wszystkie kluczowe role. Ta autonomia jest jednym z wiodących świateł Metacade; przekazuje kontrolę nad przyszłym kierunkiem platformy najważniejszym członkom społeczności.

Dlaczego MCADE może wzrosnąć?

Zakres planów Metacade, bardziej szczegółowo przedstawiony w ich white paper , sprawia, że jest to ekscytująca perspektywa dla inwestorów poszukujących nowych projektów krypto. Ponieważ wiele innych rozwiązań GameFi koncentruje się na minimalnym zakresie opcji, łatwo jest im stać się czymś więcej niż tylko modą.

Oferta Metacade nie wpadnie w tę pułapkę. Gama oferowanych gier będzie stale rosła, zapewniając dodatkowe możliwości zarabiania, czy to poprzez konkursy, granie, czy tworzenie treści społecznościowych w celu zaangażowania społeczności. Co więcej, ciągłe dodawanie nowych gier oznacza, że nie ma ryzyka, że platforma stanie się nudna lub przestarzała, ponieważ będzie ona stale odkrywać się na nowo wraz z regularnym wydawaniem nowych i ekscytujących tytułów. W rezultacie Metacade oferuje solidną trwałość projektu.

Ponadto społeczność ostatecznie będzie miała pełną autonomię w zakresie rozwoju Metacade. Interesy graczy zawsze będą w centrum rozwoju platformy, w przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych gier, w których programiści muszą zrównoważyć to z zapewnieniem zwrotu dla akcjonariuszy.

Plany te stawiają Metacade na czele rewolucji gier blockchain.

Jak kupić tokeny MCADE

Sprzedaż wersji beta Metacade została wyprzedana w mniej niż cztery tygodnie, co czyni ją jednym z najatrakcyjniejszych nowych projektów krypto obecnie w fazie presale. Cena ta wzrośnie ponad dwukrotnie po zakończeniu dziewiątej i ostatniej rundy presale, podnosząc całkowitą kapitalizację rynkową do 28 milionów dolarów.

Wejście na pokład Metacade nie może być prostsze. Tokeny te może kupić na stronie Metacade każdy, kto posiada portfel krypto obsługiwany przez Wallet Connect.

Możesz kupić MCADE za ETH (Ethereum) lub USDT (Tether). Najpierw połącz swój portfel ze stroną Metacade, aby uzyskać dostęp do DEX, a następnie zaakceptuj opcję zakupu MCADE za ETH lub USDT.

