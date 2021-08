Jeden z analityków przewiduje, że następny opór może ujawnić się w okolicy 55 tys. USD, a wybicie będzie możliwe, jeśli cena BTC osiągnie dzienne zamknięcie powyżej 49 170 USD

Cena bitcoina przekroczyła 50 000 USD w poniedziałkowych porannych transakcjach, a byki tymczasem dążą do kolejnych wzrostów, dzięki którym wiodąca kryptowaluta może osiągnąć najwyższe dzienne zamknięcie od 11 maja.

Pod względem kapitalizacji rynkowej, Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin zwiększył swoją wartość o około 2,2%, osiągając w ciągu dnia maksima w wysokości 50 505 USD na głównej amerykańskiej giełdzie Coinbase. Ogólnie rzecz biorąc, dane z CoinGecko pokazują, że para BTC/USD osiągnęła szczyty na poziomie 50 270 USD na większości głównych giełd.

W chwili pisania tego tekstu flagowa kryptowaluta kosztuje około 50 252 USD na głównych światowych giełdach. Obecny poziom cen oznacza, że wartość Bitcoina wzrosła w zeszłym tygodniu o prawie 7%, a od 23 lipca o ponad 50%.

Dzisiejsza akcja wzrostowa związana jest z pozytywnymi wiadomościami od giganta płatności online PayPal, który ogłosił rozszerzenie swoich usług kryptowalutowych. Jak informuje firma, użytkownicy w Wielkiej Brytanii mogą teraz kupować, przechowywać lub przenosić najlepsze kryptowaluty bezpośrednio ze swoich kont PayPal.

Today, we are announcing the launch of a new service that will enable eligible customers in the UK to buy, hold and sell #Cryptocurrency directly from their PayPal account. Terms apply. pic.twitter.com/RG5xoqlHmr

Usługa była początkowo dostępna tylko dla amerykańskich klientów, wraz z zestawem rozszerzeń, by jeszcze więcej osób mogło korzystać z Bitcoina (BTC), Ethereum (ETH), Litecoina (LTC) i Bitcoin Cash (BCH).

Wykres dzienny BTC/USD. Źródło: TradingView

Wybicie powyżej poziomu 50 000 USD dla BTC/USD nastąpiło po kilku odbiciach od wsparcia w okolicy 43 800 USD. Widać też, że Bitcoin wyłamuje się ze strefy ograniczonej zakresem od 43 000 do 48 800 USD, będącej miejscem wielokrotnych odrzuceń, które przerwały wzrost z minimów 29 300 USD, osiągniętych 20 lipca.

Według jednego z analityków cena BTC prawdopodobnie wzrośnie do następnej strefy oporu w pobliżu 55 000 USD. Perspektywę tę wspiera RSI, który wzniósł się powyżej 60 i MACD, który pozostaje w strefie dodatniej i zaczyna rosnąć po byczym crossoverze.

Now that #Bitcoin has moved past $50,000, the IOMAP shows the next resistance area sits at $55,500 where 780K addresses bought over 346K $BTC.

As long as the $49,170 demand barrier holds, #BTC might be able to advance further. pic.twitter.com/Ce3vQuLXC3

— Ali Martinez (@ali_charts) August 23, 2021