Komodo odnotowało w poniedziałek wzrost, mimo że reszta rynku zanotowała duże spadki. Jego cena wzrosła na wieść o tym, że będzie on oferował wsparcie dla 13 blockchainów. Firma ujawniła również plany dotyczące kolekcji NFT.

Po niewielkim spadku we wtorek, Komodo nadal rośnie. W tym przewodniku znajdziesz wszystkie informacje, które pozwolą Ci zdecydować, czy warto kupić token i gdzie tego dokonać.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup KMD z Binance już dziś

Komodo opisuje siebie jako otwartą i kompozytową platformę wielołańcuchową. Korzenie rozwoju blockchain sięgają 2014 roku, stąd Komodo jest jednym z pionierów architektury multi-chain w przestrzeni blockchain.

Komodo koncentruje się na dostarczaniu przyjaznych dla biznesu rozwiązań blockchain, które są bezpieczne, skalowalne, interoperacyjne i adaptowalne.

Obecny pakiet technologiczny firmy Komodo, framework Antara, oferuje narzędzia do kompleksowego rozwoju blockchain.

Obejmuje on konfigurowalny, specyficzny dla aplikacji łańcuch inteligentny z biblioteką wbudowanych modułów oraz otwarty interfejs API do tworzenia aplikacji opartych na blockchainie.

Komodo może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku.

Price Prediction jest optymistycznie nastawione do Komodo. Prognozują, że w przyszłym roku cena minimalna wyniesie 1,08 USD. Może ona wzrosnąć do 1,29 USD, a średnio w ciągu roku wynosić 1,11 USD.

W 2024 roku 1 KMD będzie sprzedawany za co najmniej 1,60 USD. Może osiągnąć poziom 1,88 USD, przy średniej cenie transakcyjnej 1,64 USD. W następnym roku kurs ma przebić poziom 2 USD. W 2025 roku minimalna cena, za jaką zmieni właściciela, to 2,42 USD.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022