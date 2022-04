Cena $SAND wzrosła dziś o ponad 10%: oto dlaczego

Kurs Sandbox (SAND) rośnie od 17 kwietnia, a byczy trend z każdym dniem nabiera rozpędu.

W momencie pisania tego tekstu cena SAND wynosiła 2,94 USD, co oznacza wzrost o 11,18% w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzienny maksimum wyniósł 2,99 USD, a dzienne minimum 2,61 USD.

Obecnie wolumen obrotu wynosi 522,46 mln USD i jest znacznie wyższy od wolumenu z 17 kwietnia, który wynosił 225,07 mln USD.

W tym artykule skoncentrujemy się na czynnikach wpływających na wzrost kursu SAND.

Dlaczego cena SAND rośnie?

Zanim zajmiemy się szczegółami obecnego wzrostu kursu, najpierw wyjaśnijmy, czym jest The Sandbox i czym jest SAND.

The Sandbox to oparta na blockchainie gra online należąca do Amonica Brands Corporation, która pozwala użytkownikom tworzyć, sprzedawać i kupować cyfrowe zasoby. Została ona uruchomiona w 2011 roku, a SAND jest jej natywnym tokenem.

Przejdźmy teraz do przyczyn obecnego rajdu.

Plan pozyskania 400 milionów dolarów

Jednym z głównych powodów, które przyczyniły się do obecnego wzrostu cen, jest komentarz Bloomberga, że zespół stojący za The Sandbox planuje zebrać kolejne 400 milionów dolarów, co spowoduje, że jego wycena skoczy do 4 miliardów dolarów, zarówno od obecnych, jak i nowych inwestorów.

Należy zauważyć, że The Sandbox miał podobny projekt zbierania funduszy w listopadzie ubiegłego roku 2021, gdzie udało się zebrać 93 mln dolarów pod przewodnictwem Softbank.

Jednak zespół nie określił jeszcze, na jakich zasadach zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy, ponieważ wpływ na to będą miały rynki.

Plan gry The Sandbox

Tym razem The Sandbox ma jasny plan stworzenia swojej platformy metaverse.

Poza tym, The Sandbox przyciągnęła do siebie tak znaczące organizacje jak HSBC, brytyjską organizację bankową, z którą nawiązała współpracę na początku tego roku, po tym jak organizacja była zainteresowana zakupem wirtualnej nieruchomości LAND.

Plotki o przeprowadzeniu IPO przez The Sandbox

Pojawiły się pogłoski o przeprowadzeniu przez The Sandbox pierwszej oferty publicznej (IPO), ale współzałożyciel i dyrektor operacyjny Sebastien Borgen zaprzeczył tym doniesieniom.