Cena XMR Monero słabnie, gdy rządy na całym świecie regulują krypto. Presale Metacade pozostaje bez zmian.

Ponieważ przepisy dotyczące krypto nadal zagrażają przyszłości Web3, wielu inwestorów szuka najbezpieczniejszych kryptowalut do zainwestowania. Podczas gdy Monero (XMR) od pewnego czasu jest wiodącym projektem w ruchu blockchain, Metacade (MCADE) wygląda teraz na lepszą opcję długoterminową.

Monero mógł doświadczyć katastrofalnej akcji cenowej przez wkroczenie regulacji krypto. Tymczasem Metacade nadal odnosi ogromne sukcesy na wczesnych etapach. Który z tych projektów jest więc najlepszą inwestycją długoterminową?

Jak regulacje dotyczące krypto wpływają na branżę?

Jako wiodącego blockchaina zorientowanego na prywatność, przyszłość Monero jest zagrożona. Przepisy dotyczące krypto złamały prywatne protokoły po incydencie Tornado Cash w 2022 roku. Tornado Cash był protokołem, który sprawiał, że transakcje blockchain były nie do wykrycia, co doprowadziło do aresztowania jego założyciela .

Wiadomość ta wzbudziła wątpliwości co do przyszłości Monero, a co za tym idzie także ceny XMR. Cena XMR osiągnęła wcześniej szczyty powyżej 500 USD, ale teraz inwestorzy szukają bezpieczniejszych inwestycji ze względu na poważne regulacje dotyczące krypto.

Jedną z najpopularniejszych opcji dla inwestorów krypto w ostatnim czasie jest Metacade . Presale jego tokenów MCADE przyciągnęła $12.6m w ciągu 17 tygodni od rozpoczęcia tego wydarzenia, dzięki silnej proponowanej wartości i z czasem możliwości obsługi ogromnej liczby użytkowników.

Czym jest Monero?

Monero to jedna z najstarszych kryptowalut w pierwszej pięćdziesiątce, która powstała w 2014 roku. Wykorzystuje on mechanizm konsensusu typu proof-of-work oraz zaawansowane technologie krypto do maskowania tożsamości użytkowników. Jako jeden z najpopularniejszych prywatnych blockchainów, Monero jest wiodącym projektem w Web3 już od momentu jego pierwszego uruchomienia.

Podczas gdy większość łańcuchów bloków ma publiczną księgę, w której rejestrowane są prywatne adresy, kwoty transakcji i inne informacje, które można prześledzić aż do nadawcy, Monero zataja większość tych danych. W rezultacie wysyłanie pieniędzy przez blockchain Monero jest całkowicie prywatne i bezpieczne.

Czy cena XMR może osiągnąć 200 USD w 2023 roku?

Cena XMR spadła o 70% od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu w 2021 roku. Po incydencie Tornado Cash i zaostrzeniu przepisów dotyczących krypto wielu ekspertów zasugerowało, że cena XMR może mieć trudności z odzyskaniem poprzedniego poziomu cenowego.

Kluczowym celem dla ceny XMR jest 200 USD. Monero napotyka silny opór na tym poziomie cenowym i może mieć trudności z przebiciem się przez niego w nadchodzących latach. Akcja cenowa XMR będzie owiana niepewnością tak długo, jak Monero pozostanie wiodącym w branży prywatnym blockchainem ze względu na bieżące przepisy dotyczące krypto.

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza arkada gier kierowana przez społeczność. Platforma ta łączy zaawansowaną mechanikę zarabiania z największą kolekcją gier arkadowych typu blockchain, aby zapewnić kompleksowe wrażenia z gry GameFi.

Arkadowe metaverse będzie domem dla ogromnej gamy różnych tytułów, a także stanie się głównym centrum dla użytkowników Web3. Stanie się tak dlatego, że oferta Metacade wykracza poza samą arkadę, ponieważ użytkownicy mogą odkrywać jedne z najlepszych alfa w przestrzeni gier blockchain za pośrednictwem tejże platformy.

Jak działa MCADE?

Token MCADE będzie używany do płacenia za nagrody w salonie gier. Metacade oferuje zarówno swobodną, jak i rywalizacyjną rozgrywkę, pozwalając graczom grać solo lub dołączać do płatnych turniejów, aby mieć szansę na wygranie głównych nagród krypto .

Centrum społeczności będzie również nagradzać twórców treści za pośrednictwem mechaniki Create2Earn. Użytkownicy mogą wnosić swój wkład, publikując recenzje gier, udostępniając wersję alfa, bezpośrednio wchodząc w interakcje z innymi członkami społeczności i zdobywając tokeny MCADE.

Metacade ogłasza również oferty pracy dla użytkowników Web3 za pośrednictwem funkcji Work2Earn. Niezależnie od tego, czy szukasz pracy niezależnej, zajęcia w niepełnym wymiarze godzin, czy pełnoetatowych posad w dużych firmach Web3, Metacade może łączyć profesjonalistów z ekscytującymi nowymi stanowiskami.

Czy MCADE może osiągnąć 1 dolara w 2023 roku?

Presale tokenów MCADE przyciągnęła ogromne zainteresowanie ze względu na ogromną obietnicę, jaką daje ten nowy projekt. Po zakończeniu presale MCADE zostanie uruchomiony na giełdach, co może jeszcze bardziej zwiększyć presję zakupową.

Eksperci przewidują znaczne zyski dla Metacade w 2023 r. i w późniejszym czasie, przy czym 1 USD będzie kluczową ceną docelową w tym roku. Nie tylko token ten pojawi się na giełdach w 2023 roku, ale również salon gier Metaverse otworzy swoje podwoje i zacznie oferować ekscytujące wrażenia GameFi graczom z całego świata.

Prognoza cen MCADE vs. XMR: Która inwestycja jest najlepsza?

Ponieważ przepisy dotyczące kryptowalut nadal ograniczają protokoły skoncentrowane na prywatności, Monero wydaje się ryzykowną inwestycją długoterminową. Z drugiej strony Metacade dopiero zaczyna wyrabiać sobie markę jako wiodący projekt w ruchu gier typu blockchain, co daje mu ogromny potencjał na przyszłość.

Bez wątpienia Metacade wygląda obecnie na najlepszą inwestycję. Jednak inwestorzy muszą się pospieszyć, aby kupić MCADE po najlepszej możliwej cenie, ponieważ wartość MCADE urośnie z 0,008 USD do 0,02 USD w jego presale. Projekty Web3, takie jak Metacade, są znacznie faworyzowane przez przepisy dotyczące krypto w porównaniu z projektami chroniącymi anonimowość użytkowników, więc fascynujące będzie obserwowanie, jak potoczy się przyszłość tych dwóch projektów.