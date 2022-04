CEO Terra kupuje BTC o wartości 230 milionów dolarów

Do Kwon zamierza przeznaczyć 10 mld BTC na wsparcie TerraUSD (UST).

Założyciel i dyrektor generalny Terraform Labs, Do Kwon, dodał do portfela Luna Foundation Guard Bitcoiny o wartości 230 milionów dolarów, kupując w środę 5040 BTC, gdy kurs znów spadł.

W środę cena Bitcoina spadła poniżej 45,000 USD, a negatywne nastroje na rynku dały prezesowi Terra możliwość "kupna dipu". Wcześniej firma MicroStrategy również kupiła Bitcoina o wartości 190 milionów dolarów.

Do Kwon podzielił się tą wiadomością na Twitterze:

"Dziś podlałem moją roślinę, napisałem kilka e-maili, kupiłem Bitcoina o wartości 230 milonów dolarów, odkurzyłem dom, zjadłem McDonaldsa, a teraz idę na spacer z psem".

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022