Cena AVAX projektu Avalanche rośnie w czasie, gdy jej rówieśnicy znajdują się w tygodniowym trendzie spadkowym. AVAX odnotował gwałtowną zwyżkę i osiągnął dzienne maksimum na poziomie 90,05 USD, po czym w momencie pisania tego tekstu cofnął się do około 87,77 USD.

W ciągu ostatnich 24 godzin AVAX wciąż pozostaje na plusie, notując wzrost o 1,67%.

Jakie są więc czynniki stojące za obecnym wzrostem kursu Avalanche? Ten artykuł wyjaśnia kulisy wzrostu ceny AVAX, choć większość monet, w tym Bitcoin i Ethereum, znajduje się w trendzie spadkowym.

Przyczyną dzisiejszego wzrostu ceny Avalanche jest ogłoszenie przez Terra Foundation, że dodała ona Avalanche (AVAX) do swojej rezerwy UST. Terra kupiła monety AVAX o wartości 100 milionów dolarów.

W ten sposób Avalanche stał się drugim większym aktywem cyfrowym z warstwy 1, które zostało dodane do rezerwy UST, a pierwszym był Bitcoin.

Terra Foundation poinformowała o tym fakcie za pośrednictwem Tweeta z informacją:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Poza dodaniem Avalanche do swojej rezerwy UST i zakupem monet AVAX, Terra nawiązała również współpracę z Avalanche w celu opracowania nowej podsieci dla graczy, wykorzystującej jej podsieci. Terra Foundation pominęła Ethereum i wybrała Avalanche, ponieważ uważa, że Avalanche przeżywa szybki wzrost i ma szeroką bazę fanów.

Don Kwon, który jest założycielem Terra powiedział:

"Avalanche jest wciąż rozwijającym się ekosystemem (…) wiele z tego jest napędzane przez lojalność wobec tokena AVAX, a użytkownicy czują duże pokrewieństwo z aktywem, które dostosowuje się do AVAX. Podczas gdy dla przeciętnego użytkownika jest Ethereum, utożsamianie się z Ether nie znaczy tak naprawdę zbyt wiele”.

Zespół Luna Foundation poinformował również na Twitterze, że Terra współpracuje z Avalanche przy tworzeniu nowej podsieci dla gier, stwierdzając, że "podsieci Avalanche są potężną metodą budowania następnej generacji skalowalnych aplikacji Web3 w niszowych przypadkach użycia”.

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022