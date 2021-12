Cena Amp wynosi dziś 0,056 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 142,8 mln USD. Moneta wzrosła o prawie 10% w ciągu doby. Oto gdzie można teraz kupić Amp.

Amp jest opisywany jako nowy cyfrowy token zabezpieczający, oferujący natychmiastowe i weryfikowalne gwarancje dla każdego rodzaju transferu wartości. Korzystając z Amp, sieci takie jak Flexa mogą szybko i trwale zabezpieczyć transakcje w szerokiej gamie przypadków użycia związanych z aktywami. Twierdzi, że oferuje prosty, ale wszechstronny interfejs do weryfikowalnej kolateralizacji poprzez system partycji zabezpieczeń i menedżerów zabezpieczeń. Podczas gdy partycje zabezpieczeń mogą być wyznaczone do zabezpieczenia dowolnego konta, aplikacji, a nawet transakcji i przenoszą salda, które są bezpośrednio weryfikowalne na blockchainie Ethereum, zarządzający zabezpieczeniami stanowią inteligentne kontrakty, które mogą w razie potrzeby blokować, zwalniać i przekierowywać zabezpieczenia w celu wspierania działań związanych z transferem wartości.

Warto zainwestować w Amp, ale nie inwestuj więcej, niż możesz potencjalnie stracić. Token równie łatwo może odwrócić swoje ostatnie zwyżki.

Wallet Investor przewiduje, że cena Amp może wzrosnąć do 0,09 USD w ciągu jednego roku. Jest to długoterminowy potencjał zarobkowy wynoszący w tym okresie blisko 50%. W 2026 roku jeden AMP ma być notowany na poziomie 0,22 USD.

Did you know that Amp is the collateral that makes Flexa payments instant? More than $1.2 billion worth of $AMP is currently being staked by people all over the globe to back each and every Flexa payment. #Amp101 https://t.co/RahT5SNHLh pic.twitter.com/s27UTQp8pe

— Flexa (@FlexaHQ) June 7, 2021