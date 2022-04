Bitcoin ponownie notowany jest powyżej 41,000 USD, po tym jak jego wartość wzrosła dziś o ponad 3%.

Szerszy rynek kryptowalut kontynuuje swoje ożywienie, zwiększając swoją wartość o ponad 2% w ciągu ostatnich 24 godzin. W chwili obecnej całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi około 1,9 biliona dolarów.

Całkowita kapitalizacja rynku może wkrótce osiągnąć psychologiczną granicę 2 bln dolarów dzięki wzmocnieniu całego rynku kryptowalut.

Bitcoin pozostaje wiodącą kryptowalutą, z dominacją na rynku wynoszącą ponad 41%. W ciągu ostatnich 24 godzin BTC zwiększył swoją wartość o ponad 3%, osiągając lepsze wyniki niż cały rynek kryptowalut.

Bitcoin jest obecnie notowany w okolicach 41,200 USD za monetę, co stanowi poprawę w stosunku do początku tygodnia, kiedy to wiodąca kryptowaluta spadła na krótko poniżej psychologicznego poziomu 40,000 USD.

Jeśli rynek utrzyma obecną dynamikę, Bitcoin może odzyskać cenę powyżej 43,000 USD. Potrzebne będzie jednak coś szczególnego, by przed końcem tygodnia przekroczyć poziom oporu 45,000 USD.

Kluczowe poziomy do obserwacji

Wykres 4-godzinny BTC/USD jest obecnie jednym z najbardziej byczych wśród 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Bitcoin jest obecnie wyprzedzany w pierwszej dziesiątce tylko przez LUNA i AVAX.

Linia MACD nadal znajduje się poniżej strefy neutralnej, co wskazuje, że niedźwiedzi impet wciąż nie zniknął.

14-dniowy wskaźnik RSI na poziomie 50 pokazuje, że Bitcoin nie znajduje się już na terytorium wyprzedania. Jednak w najbliższych dniach będzie musiał odnotować dalsze zwyżki, aby wejść w obszar wykupienia.

Jeśli rajd będzie kontynuowany, Bitcoin może przekroczyć pierwszy ważny poziom oporu na 42,621 USD przed końcem dnia. Bitcoin ponownie przekroczy poziom 43,000 USD, jeśli byczy impet utrzyma się w ciągu najbliższych kilku godzin.

Jednakże, Bitcoin może spaść w kierunku poziomu wsparcia 40,000 USD, jeśli niedźwiedzi trend zostanie wznowiony. O ile nie dojdzie do ogromnych strat, Bitcoin powinien w krótkim terminie bronić swojego kursu powyżej 39,000 USD.