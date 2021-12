Czy cena AAVE podwoi się w przyszłym roku? – oto możliwe scenariusze

Dzisiejsza cena Aave wynosi 286 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 522,68 mln USD. W ciągu doby Aave wzrósł o 10,72%. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy warto kupić token i gdzie tego możesz ewentualnie dokonać.

Aave to zdecentralizowany protokół finansowy, który pozwala ludziom pożyczać i udzielać pożyczek w kryptowalutach. Pożyczkodawcy zarabiają na odsetkach, deponując cyfrowe aktywa w specjalnie utworzonych pulach płynności. Pożyczkobiorcy mogą następnie użyć swoich kryptowalut jako zabezpieczenia do zaciągnięcia natychmiastowej pożyczki przy użyciu tej płynności.

Aave (co oznacza "duch" w języku fińskim) był pierwotnie znany jako ETHLend, gdy został uruchomiony w listopadzie 2017 roku, ale w 2018 roku nastąpił rebranding na Aave.

AAVE zapewnia posiadaczom obniżone opłaty na platformie, a także służy jako token zarządzania, gdyż daje właścicielom wpływ na przyszły rozwój protokołu.

Biorąc pod uwagę zmienność ceny Aave w ostatnim czasie, prognozowanie, gdzie cena znajdzie się w przyszłości jest trudne. Przeczytaj prognozy cenowa i przeprowadź analizę rynku, aby się lepiej zorientować. Następna sekcja może okazać się pomocna.

Price Prediction prognozuje, że Aave będzie kosztować co najmniej 421 USD w 2022 roku. Może wzrosnąć do maksimum 484 USD przy średniej cenie 435 USD w trakcie całego roku. W 2023 roku cena Aave może osiągnąć minimalną wartość 646 USD, a także wzrosnąć do 742 USD przy średniej cenie 663 USD. W 2024 roku cena Aave może osiągnąć minimalną wartość 931 USD.

$AAVE I am expecting a path like this for it's first move up before pulling back. I will consider longing both w5's coming up and then entering a solid long position on the bigger pullback we should get.

Green area's are the places I would expect a bounce.#AAVE pic.twitter.com/43xgLb09Nw

— JEMMO (@JacobEmmerton) December 26, 2021