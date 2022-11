Czy Metacade może dołączyć do Decentraland jako jedna z najpopularniejszych gier Metaverse w 2023 roku?

Gry to jedna z głównych branż, w której nastąpią znaczące zmiany, gdy metaverse stanie się głównym nurtem. Popularne gry metaverse, takie jak Decentraland i The Sandbox, zdobyły już lojalnych fanów i setki tysięcy dolarów w transakcjach w grze. Ale nowy uczestnik, Metacade, przewiduje odniesienie podobnego sukcesu.

W tym artykule przyjrzymy się, co sprawia, że Decentraland jest jedną z najpopularniejszych gier metaverse i dlaczego Metacade może wkrótce dołączyć do jej szeregów.

Czym jest Decentraland?

Decentraland to wirtualny świat 3D oparty na blockchainie Ethereum. Na całym świecie paczki LAND są sprzedawane jako NFT na Decentraland Marketplace, których gracze używają do budowania wszystkiego, co im przyjdzie do głowy: gier, kasyn, hoteli, sal konferencyjnych i innych. Gracze używają konfigurowalnych awatarów do interakcji z innymi użytkownikami i otaczającym ich światem.

To, co sprawia, że Decentraland jest tak wyjątkowy, to aspekt decentralizacji jego platformy. Żaden pojedynczy podmiot nie posiada ani nie zarządza Decentraland, co oznacza, że społeczność odgrywa kluczową rolę w decydowaniu o wszystkich aspektach swojego wirtualnego świata.

Dlaczego Decentraland jest jedną z najpopularniejszych gier Metaverse?

Praktycznie nieograniczona kreatywność

W ramach Decentraland istnieje Builder. Jest to kreator, który pozwala każdemu wyrazić swoją kreatywność i tworzyć sceny na swoim terenie za pomocą predefiniowanych obiektów, a nawet importować dźwięki i tekstury, aby naprawdę rozwinąć swoją wizję. Można je znaleźć w pakietach zasobów, które dają użytkownikom szablony do tworzenia praktycznie dowolnych doświadczeń. Gracze mogą również budować swojego własne przedmioty zupełnie od podstaw i sprzedawać je na Rynku z zyskiem.

Użytkownicy czerpią korzyści z ich dzieł

Część aspektu decentralizacji Decentraland oznacza, że gracze są właścicielami swoich dzieł i czerpią z nich korzyści. Podobna, popularna gra Metaverse, Meta’s Horizon Worlds , mocno promuje treści generowane przez użytkowników, ale nie przekazuje prawie żadnych korzyści swoim twórcom.

Zamiast czerpać wartość od twórców i nie dawać niczego w zamian, Decentraland pozwala graczom naprawdę posiadać i zarabiać na swoich kreacjach, bezpośrednio nagradzając ich za czas i wysiłek, jaki włożyli w społeczność.

Gospodarka metaverse

Opisane powyżej aspekty własnościowe doprowadziły do w pełni funkcjonującej gospodarki wewnątrz Decentraland. Użytkownicy mogą płacić za wirtualne towary i usługi, kupować LAND, na którym można budować, i nabywać unikalne urządzenia do noszenia za pomocą tokena Decentraland, MANA. Doprowadziło to do tego, że stał się on jedną z najpopularniejszych gier metaverse, wypełnioną setkami, jeśli nie tysiącami, doświadczeń zbudowanych i będących w posiadaniu graczy.

Czym jest Metacade?

Metacade to wirtualne centrum społeczności stworzone z myślą o przyszłości gier Metaverse. To miejsce, w którym entuzjaści Web3 zanurzają się w GameFi i kulturze Metaverse, z przestrzeniami do czatowania w czasie rzeczywistym, odkrywania najpopularniejszych gier i uczenia się, jak zarabiać więcej dzięki Play2Earn.

Podobnie jak Decentraland, Metacade planuje być całkowicie zdecentralizowany. Aby to osiągnąć, Metacade oddaje wartość z powrotem w ręce graczy, oferując innowacyjny system nagród, oddolny rozwój gier i stworzoną przez społeczność wirtualną arkadę.

Jak Metacade może stać się jedną z najpopularniejszych platform do gier Metaverse?

Stawianie społeczności na pierwszym miejscu

Metacade jest budowana ze społecznością jako jej najwyższym priorytetem. Zdecentralizowany charakter Web3 oznacza, że scentralizowane centra społecznościowe stają się coraz rzadsze, podnosząc bariery wejścia, ponieważ nowi gracze starają się nadążyć za rewolucją w grach. Metacade umieszcza wszystko, co chcesz wiedzieć o GameFi w jednym miejscu, dzięki wszechstronnemu systemowi recenzji, tabelom wyników i tworzeniu treści, które sprawiają, że gry Metaverse są dostępne dla każdego.

Zwiększ swoje dochody z gier

Aby zachęcić społeczność do dzielenia się swoimi przemyśleniami i najlepszymi praktykami, Metacade planuje płacić użytkownikom swoim natywnym tokenem MCADE za każdym razem, gdy napiszą recenzję lub zamieszczą jedne z najgorętszych alfa GameFi. Co więcej, Metacade zamierza zbudować środowisko testowe, w którym programiści płacą za opinie społeczności. Opłaty uiszczane przez programistów trafiają bezpośrednio do kieszeni beta testerów i do skarbca, a nie do kadry kierowniczej danego studia.

Finansowanie najlepszych tytułów Play2Earn

W 2023 roku Metacade planuje wydać swój pierwszy Metagrant. Aby wygrać Metagrant, programiści muszą przedstawić swoje pomysły społeczności Metacade. Użytkownicy oddają swoje głosy, aby ich ulubiony pomysł zdobył fundusze i profesjonalne wsparcie. Ostatecznie Metacade planuje wypełnić swoją wirtualną arkadę dziesiątkami tytułów zbudowanych i wspieranych przez społeczność.

Powinieneś kupić Decentraland czy Metacade?

Nie ma wątpliwości, że jest to jedna z najpopularniejszych gier metaverse o fantastycznym długoterminowym potencjale. Ale jeśli chcesz na nim zarobić, to niestety ten statek już zdążył odpłynąć.

Jednak szybki rozwój gier Metaverse stanowi znaczącą szansę dla Metacade. W miarę rozwoju od początkowej fazy istnieje spora przestrzeń dla platformy Metacade i tokena MCADE do wyłonienia się. Może to prowadzić do wybitnych zysków w ciągu najbliższych kilku lat, jeśli jesteś jednym z pierwszych inwestorów w wizjonerską filozofię Metacade. Jeśli szukasz projektu z największym potencjałem, wybierz Metacade.

