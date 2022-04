Dlaczego cena Celer (CELR) pnie się w górę?

Cena Celer rośnie od 13 marca i w ciągu ostatnich czternastu dni zwiększyła się o ponad 96,8%. W momencie pisania tego tekstu kurs Celer (CELR) wynosił 0,07482 USD, co oznacza spadek z dziennego maksimum na poziomie 0,08257 USD, ale nadal pozostaje na plusie ze wzrostem o 9,23% w ciągu ostatnich 24 godzin.

To był niesamowity tydzień dla większości altcoinów – niektóre z nich wystrzeliły na księżyc po ogłoszeniu ważnych informacji. Bitcoin również odnotował znaczne wzrosty notowań, osiągając trzymiesięczny szczyt od czasu, gdy spadł po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym.

W tym artykule skupiamy się na czynnikach stojących za obecnym wzrostem ceny CELR.

Dlaczego cena CELR rośnie?

Zanim przejdziemy do tego, co stoi za wzrostem kursu, ważne jest, aby najpierw wyjaśnić, czym jest Celer.

W skrócie, Celer, czyli Celer Network, to rozwiązanie skalujące warstwy 2, zaprojektowane w celu zapewnienia prostych, szybkich i bezpiecznych transakcji poza łańcuchem dla inteligentnych kontraktów i płatności. Jego natywnym tokenem jest CELR.

Główne powody, dla których cena CELR gwałtownie rośnie, to wybór CERL jako warstwy interoperacyjności, włączenie nowego blockchaina do produktów cBridge oraz wsparcie dla Conflux eSpace.

CELR wybrany jako warstwa interoperacyjności

Ponieważ CELR wykorzystuje obsługę transakcji poza łańcuchem w celu zmniejszenia kosztów transakcji przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości przetwarzania, został on wybrany jako warstwa interoperacyjności dla BSC Application Sidechain (BAS) na BNB Smart Chain, zwiększając tym samym wartość CELR.

Wsparcie Celer dla Conflux eSpace

Sieć dodała do swojego protokołu funkcjonalność pomostową Conflux eSpace, aby zapewnić użytkownikom możliwość wyboru interoperacyjności blockchain.

Celer Network ogłosiła we wpisie na blogu z 29 marca, że rozpocznie swoją integrację od zaoferowania pięciu pozycji jako początkowego wsparcia dla Conflux eSpace, przygotowując się do dodania kolejnych aktywów w przyszłości. Poza tym Celer dodał do swojego ekosystemu ponad 20 blockchainów.

Włączenie nowego blockchain do produktów cBridge

cBridge, jeden z unikalnych produktów sieci Celer, dodał nowy blockchain, aby ułatwić transakcje cross-chain między blockchainami. Dzięki temu klienci będą mogli połączyć swoje aktywa w sieci Conflux i Ethereum, a także umożliwić bezpieczne połączenie dwóch blockchainów dla aktywów kryptowalutowych.