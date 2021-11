Dyrektor generalny MoonPay mówi, że ludzie mówią o jego firmie „PayPal dla kryptowalut”

MoonPay, firma fintech z Miami, która pozwala swoim klientom kupować i sprzedawać kryptowaluty za pomocą łatwo dostępnych metod płatności, takich jak przelew bankowy i karty kredytowe, odnotowała wzrost wyceny rynkowej do 3,4 miliarda USD po pierwszej rundzie finansowania, która przyniosła 555 milionów USD.

Chociaż platforma pozostaje stosunkowo mniejsza w porównaniu z niektórymi z największych firm w branży kryptowalutowej, jej usługi umacniają swoją obecność na rynkuw miarę wzrostu adopcji kryptowalut.

To właśnie w tym kierunku dyrektor generalny Ivan Soto-Wright widzi rozwój MoonPay, a głównym celem jest ułatwienie dostępu do kryptowalut tak łatwym, jak to tylko możliwe.

MoonPay obecnie umożliwia użytkownikom łatwy sposób na zakup Bitcoin, Ethereum i innych aktywów kryptowalutowych, w tym tokenów niewymienialnych. Według Soto-Wrighta dalszy rozwój ma sprawić, że fintech z siedzibą w USA stanie się miejscem docelowym dla wszystkiego, co dotyczy kryptowalut, w tym tokenizowanych akcji.

W wywiadzie dla CNBC szef MoonPay zauważył, że wszystko to jest możliwe, jeśli chodzi o blockchain i kryptowaluty. Mówi on, że platforma wciąż krąży wokół swoich celów, ale wkrótce zaoferuje bezproblemowe i niemal zerowe transakcje.

Since we launched in 2019, we've been committed to building tools that make the experience of buying and selling crypto so seamless! 💫

Our aim has always been to increase crypto adoption, and we're incredibly proud of the entire team at MoonPay who have made this possible.

— MoonPay (@MoonPayHQ) November 22, 2021